Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»: мистика без цензуры

В начале работы над фильмом его хотели назвать «Ночь перед Рождеством» с прямым указанием на первоисточник. Однако в 1961 году в Советском Союзе началась активная антирелигиозная кампания, поэтому ставить в название слово «Рождество» запретили.
Но это не главное. Главное, что авторам фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» удалось обойти цензуру, и это в те непростые времена! Действие фильма разворачивается под Полтавой в селе Диканька.
Там и планировали снимать, но помешала мартовская оттепель, поэтому пришлось ехать на Кольский полуостров, где в марте еще бушевали зимние метели. Здесь, у поселка «13-й километр» за неделю возвели украинскую деревню с хатами, надворными постройками и церковью.
В Госкино разрешили и церкувушку, и деревенские дореволюционные обычаи, и сам праздник Рождества, и даже исполнение православного тропаря. В худсовете понимали, что название праздника можно убрать, однако из произведения этих подробностей не выкинешь.
На роль матери Вакулы - Солохи режиссер Александр Роу (самый знаменитый сказочник Советского Союза) сразу утвердил Людмилу Хитяеву. Однако незадолго до начала съемок актриса получила серьезную травму и намеревалась отказаться от съемок в фильме.
Травму Хитяева получила во время отдыха на горнолыжном курорте, где она во время спуска на лыжах въехала в дерево и ломала нос. В итоге лицо женщины сильно опухло.
Режиссера это не смутило, он сказал, что в таком виде 31-летняя актриса куда больше похожа на ведьму. Чтобы прибавить ей возраст, дали Людмиле несколько пышных юбок и попросили в крупных планах имитировать второй подбородок.
Популярный в те годы комик Юрий Тимошенко (тот самый, из дуэта «Тарапунька и Штепсель») пришел на пробы, чтобы получить роль дьяка. Он порекомендовал Роу на роль Оксаны свою знакомую – студентку студии при Театре Ивана Франко Людмилу Мызникову.
Режиссер согласился посмотреть на пробах 20-летнюю девушку, и когда увидел ее в коридоре, то сразу сказал: «Подходит!». А ведь на роль главной красавицы фильма претендовали 4 тысячи актрис (!).
Людмила Мызникова после выхода фильма проснулась звездой, однако новых ярких предложений от режиссеров не последовало. Но актриса не жалела, потому что посвятила себя семейной жизни, где и обрела настоящее счастье.
Вместо рисованных спецэффектов Александр Роу использовал монтаж, а также заставлял актеров исполнять сложные трюки.
В этом отношении не повезло знаменитому актеру Георгию Милляру, которому досталась роль черта. Он на съемках мерз до костей. Дело в том, что в первоначальном меховом костюме ему было тесно, поэтому он попросил сшить другой.
Новый костюм позволял быстро двигаться, однако он был тонкий, в нем было очень холодно. Особенно в сценах во время метели, где на актера дули снегом из самолетных пропеллеров.
Вскоре Георгий Францевич вжился в роль и, когда нужно было нырять в прорубь, сказал, чтобы все было по-настоящему. Хотя ему предлагали чан с теплой водой. Причина такого решения проста – после ледяной воды Милляр мог с полным правом попросить стопочку горячительного напитка.
Кстати, всякий раз, перед тем, как надеть костюм черта, Георгий Милляр просил у Бога прощения за эту роль. Мистика, да и только – в советские годы снимают про черта и прочую нечисть, и прощения просят у светлых сил.
Нельзя не сказать пару слов о массовке – ее набирали из студентов медицинского института и рабочих Кировска. Интересно, что собирали массовку по объявлениям, которые расклеили по всему городу.
Гонорар – от 2 до 3 рублей в день, грим накладывали прямо в институте. Чтобы участники съемок не мерзли, им советовали играть в снежки.
Презентовали фильм «Вечере на хуторе близ Диканьки» в декабре 1961 года в ДК комбинат «Апатит». Съемочная группа на премьеру пришла в костюмах чертей, и закидывал зрителей на входе ватными снежками.
Фильм стал одной из самых любимых зрителем сказок. До сих пор его каждый год на новогодние праздники смотрят миллионы человек.
Источник:
- 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате
- 15 самых неотвратимо опасных актеров и актрис в истории кино
- HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов"
- Как изменились и чем сейчас занимаются второстепенные герои фильмов о «Гарри Поттере»
- Возвращение легенд: Сэм Нилл и Лора Дерн участвуют в съемках "Мира юрского периода 3"
Понравилось26
Для тех, кто на бронепоезде, могу пояснить, что такое устройство обеспечивало очень сильный поток воздуха в зависимости от расстояния, от сносящего с ног, до легких порывов издали.