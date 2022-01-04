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Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»: мистика без цензуры

Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»: мистика без цензуры (7 фото)

Автор:
04 января 2022 23:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: актеры   история фильма   кино   
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В начале работы над фильмом его хотели назвать «Ночь перед Рождеством» с прямым указанием на первоисточник. Однако в 1961 году в Советском Союзе началась активная антирелигиозная кампания, поэтому ставить в название слово «Рождество» запретили.

Но это не главное. Главное, что авторам фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» удалось обойти цензуру, и это в те непростые времена! Действие фильма разворачивается под Полтавой в селе Диканька.

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Там и планировали снимать, но помешала мартовская оттепель, поэтому пришлось ехать на Кольский полуостров, где в марте еще бушевали зимние метели. Здесь, у поселка «13-й километр» за неделю возвели украинскую деревню с хатами, надворными постройками и церковью.


В Госкино разрешили и церкувушку, и деревенские дореволюционные обычаи, и сам праздник Рождества, и даже исполнение православного тропаря. В худсовете понимали, что название праздника можно убрать, однако из произведения этих подробностей не выкинешь.

На роль матери Вакулы - Солохи режиссер Александр Роу (самый знаменитый сказочник Советского Союза) сразу утвердил Людмилу Хитяеву. Однако незадолго до начала съемок актриса получила серьезную травму и намеревалась отказаться от съемок в фильме.


Травму Хитяева получила во время отдыха на горнолыжном курорте, где она во время спуска на лыжах въехала в дерево и ломала нос. В итоге лицо женщины сильно опухло.


Режиссера это не смутило, он сказал, что в таком виде 31-летняя актриса куда больше похожа на ведьму. Чтобы прибавить ей возраст, дали Людмиле несколько пышных юбок и попросили в крупных планах имитировать второй подбородок.

Популярный в те годы комик Юрий Тимошенко (тот самый, из дуэта «Тарапунька и Штепсель») пришел на пробы, чтобы получить роль дьяка. Он порекомендовал Роу на роль Оксаны свою знакомую – студентку студии при Театре Ивана Франко Людмилу Мызникову.


Режиссер согласился посмотреть на пробах 20-летнюю девушку, и когда увидел ее в коридоре, то сразу сказал: «Подходит!». А ведь на роль главной красавицы фильма претендовали 4 тысячи актрис (!).

Людмила Мызникова после выхода фильма проснулась звездой, однако новых ярких предложений от режиссеров не последовало. Но актриса не жалела, потому что посвятила себя семейной жизни, где и обрела настоящее счастье.

Вместо рисованных спецэффектов Александр Роу использовал монтаж, а также заставлял актеров исполнять сложные трюки.


В этом отношении не повезло знаменитому актеру Георгию Милляру, которому досталась роль черта. Он на съемках мерз до костей. Дело в том, что в первоначальном меховом костюме ему было тесно, поэтому он попросил сшить другой.


Новый костюм позволял быстро двигаться, однако он был тонкий, в нем было очень холодно. Особенно в сценах во время метели, где на актера дули снегом из самолетных пропеллеров.

Вскоре Георгий Францевич вжился в роль и, когда нужно было нырять в прорубь, сказал, чтобы все было по-настоящему. Хотя ему предлагали чан с теплой водой. Причина такого решения проста – после ледяной воды Милляр мог с полным правом попросить стопочку горячительного напитка.

Кстати, всякий раз, перед тем, как надеть костюм черта, Георгий Милляр просил у Бога прощения за эту роль. Мистика, да и только – в советские годы снимают про черта и прочую нечисть, и прощения просят у светлых сил.


Нельзя не сказать пару слов о массовке – ее набирали из студентов медицинского института и рабочих Кировска. Интересно, что собирали массовку по объявлениям, которые расклеили по всему городу.


Гонорар – от 2 до 3 рублей в день, грим накладывали прямо в институте. Чтобы участники съемок не мерзли, им советовали играть в снежки.

Презентовали фильм «Вечере на хуторе близ Диканьки» в декабре 1961 года в ДК комбинат «Апатит». Съемочная группа на премьеру пришла в костюмах чертей, и закидывал зрителей на входе ватными снежками.


Фильм стал одной из самых любимых зрителем сказок. До сих пор его каждый год на новогодние праздники смотрят миллионы человек.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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865
Борис 2 часа назад
Мартовская оттепель под Полтавой приколола...
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13k
Алан 2 часа назад
"дули снегом из самолетных пропеллеров" вынос мозга
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