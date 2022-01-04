Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»: мистика без цензуры

Там и планировали снимать, но помешала мартовская оттепель, поэтому пришлось ехать на Кольский полуостров, где в марте еще бушевали зимние метели. Здесь, у поселка «13-й километр» за неделю возвели украинскую деревню с хатами, надворными постройками и церковью.

В Госкино разрешили и церкувушку, и деревенские дореволюционные обычаи, и сам праздник Рождества, и даже исполнение православного тропаря. В худсовете понимали, что название праздника можно убрать, однако из произведения этих подробностей не выкинешь.