Тюменские полицейские спасли повисшего на мосту пьяного "верхолаза"

Хотя, скорее, не спасли, а лишили премии Дарвина.
В ночь на 4 января очевидцы заметили свисающего с моста Мельникайте полуголого мужчину, из которого на морозе быстро выветрился весь алкогольный задор, и забраться обратно он уже не смог.
Пока на вызов ехал ближайший наряд полиции, несколько мужчин держали циркача за руки, чтобы тот не сорвался вниз. А затем рискуя собственными жизнями, вместе с сотрудниками ППС затащили мужчину на мост при помощи троса.
Источник:
«В районе двух часов ночи поступило сообщение о том, что на мосту через Туру висит мужчина. На место оперативно прибыл наряд ППС. Совместными усилиями полицейских и граждан была оказана помощь человеку. Мужчине помогли выбраться и отпустили», - сообщили в пресс-службе полиции.
К сожалению, в полиции не уточнили, при каких обстоятельствах
претендент на премию Дарвина голый мужик без одежды оказался на мосту. Впрочем, полицейские, наверное, уже не удивляются (и не задерживают) - ведь наверняка и не на такие новогодние чудеса насмотрелись.
Источник:
- "Лицо покажи, лицо!": бизнесмен из Сургута раскрыл схему полицейской операции с "подставной уткой"
- Туристы в Крыму отказались платить по счету и прокатили полицейского на капоте BMW
- Пассажирка обматерила стюардессу и задержала вылет самолета
- "Появились из ниоткуда": очевидцы рассказали об атаке террористов в Вене
- Полицейские спасли краснохвостого ястреба на шоссе в Нью-Йорке
Понравилось27