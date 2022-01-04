Тюменские полицейские спасли повисшего на мосту пьяного "верхолаза"

В ночь на 4 января очевидцы заметили свисающего с моста Мельникайте полуголого мужчину, из которого на морозе быстро выветрился весь алкогольный задор, и забраться обратно он уже не смог.

Пока на вызов ехал ближайший наряд полиции, несколько мужчин держали циркача за руки, чтобы тот не сорвался вниз. А затем рискуя собственными жизнями, вместе с сотрудниками ППС затащили мужчину на мост при помощи троса.