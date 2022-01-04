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Тюменские полицейские спасли повисшего на мосту пьяного "верхолаза"

Тюменские полицейские спасли повисшего на мосту пьяного "верхолаза" (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2022 14:11
Сообщество : Жить в России
Метки: алкоголь   видео   мост   очевидцы   полиция   спасение   
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Хотя, скорее, не спасли, а лишили премии Дарвина.

В ночь на 4 января очевидцы заметили свисающего с моста Мельникайте полуголого мужчину, из которого на морозе быстро выветрился весь алкогольный задор, и забраться обратно он уже не смог.


Пока на вызов ехал ближайший наряд полиции, несколько мужчин держали циркача за руки, чтобы тот не сорвался вниз. А затем рискуя собственными жизнями, вместе с сотрудниками ППС затащили мужчину на мост при помощи троса.

«В районе двух часов ночи поступило сообщение о том, что на мосту через Туру висит мужчина. На место оперативно прибыл наряд ППС. Совместными усилиями полицейских и граждан была оказана помощь человеку. Мужчине помогли выбраться и отпустили», - сообщили в пресс-службе полиции.


К сожалению, в полиции не уточнили, при каких обстоятельствах претендент на премию Дарвина голый мужик без одежды оказался на мосту. Впрочем, полицейские, наверное, уже не удивляются (и не задерживают) - ведь наверняка и не на такие новогодние чудеса насмотрелись.

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Метки: алкоголь   видео   мост   очевидцы   полиция   спасение   
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2  комментария
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Александр 2 часа назад
На какие только приключения, по пьяни, людей не тянет. Хорошо, что тут всё закончилось нормально.
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молотый Либентроп 36 минут назад
Спасибо парням! Их служба и опасна и трудна, а, для некоторых, в упор не видна, но они работают!
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