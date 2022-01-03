"И пень просил у ёлочки четыре раза в день"-продолжение

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Прикольные картинки и комментарии из социальных сетей. Простите, немного запоздал...
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Авторский пост
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Метки: Юмор картинки комментарии мемы
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