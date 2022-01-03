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"И пень просил у ёлочки четыре раза в день"-продолжение

"И пень просил у ёлочки четыре раза в день"-продолжение (20 фото)

Автор:
03 января 2022 15:25
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
801
20

Прикольные картинки и комментарии из социальных сетей. Простите, немного запоздал...

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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16k
Delhana Час назад
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Дмитрий 10 минут назад
С наступившим всех! Хотя Старейшина 3-х летний редкостное авно! Пейте хороший алкоголь!
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712
Максим Максимов 48 минут назад
Все знают, что РУССКИЕ - ШИРОКАЯ И ЩЕДРАЯ ДУША!!!
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1k
rgubaev Час назад
На первой фотке только минералки не хватает, а так - золотые люди.
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