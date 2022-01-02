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Сообщество Традиции и жизнь народов мира 19 постов • 1 подписчик подписаться
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Улицы мира 60 лет назад

Улицы мира 60 лет назад (32 фото)

Автор:
02 января 2022 13:57
Сообщество : Традиции и жизнь народов мира
Метки: Жизнь   люди   страны   
638
32

Посмотрим, какими были улицы мира 60 лет назад, на заре массовой автомобилизации.
Многие эти из этих снимков удивительно красивы и полны очарования, ими можно любоваться! Данные по статье прошлого 2021-го года.

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Метки: Жизнь   люди   страны   
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36k
kalinser 4 часа назад
Кабул.
Машины другие,бармалеи те же


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3k
RALEXXX 18 минут назад
А я в 1982г. катался по Ратушной Площади в Таллине. Помню, ещё про себя удивился, что разрешено. Но уже через пару лет прочитал, что лавочку прикрыли. Только для пешеходов.
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4k
Тамара 4 часа назад
Где на этой картинке я могу увидеть узкие тротуары и пешеходов?
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