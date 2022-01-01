Уморительные хулиганские открытки из дореволюционной России

Открытки в России начали выпускать в 1871 году. Частники подключились к бизнесу спустя 20 лет и понеслось... Выпускались открытки самые разные, но в основном, как и сейчас, они были поздравительными. Но так как тогда не было интернета, мемасиков и прочих картинок с пожеланиями выпить яду, то их пришлось выдумывать. Ведь у наших предков в империи с чувством юмора все было отлично. И они не боялись даже самых скользких тем.



Стоили открытки недешево - 3-5 копеек за черно-белую и 5-10 - за цветную. Позволить себе их могли немногие. Баловались ими в основном городские жители.