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Уморительные хулиганские открытки из дореволюционной России

Уморительные хулиганские открытки из дореволюционной России (61 фото)

Автор:
01 января 2022 12:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дореволюционная Россия   мемы   открытки   
1291
61
В те времена не было интернета и мемов, но была почта и открытки. И наши предки развлекались как могли!
Открытки в России начали выпускать в 1871 году. Частники подключились к бизнесу спустя 20 лет и понеслось... Выпускались открытки самые разные, но в основном, как и сейчас, они были поздравительными. Но так как тогда не было интернета, мемасиков и прочих картинок с пожеланиями выпить яду, то их пришлось выдумывать. Ведь у наших предков в империи с чувством юмора все было отлично. И они не боялись даже самых скользких тем.

Стоили открытки недешево - 3-5 копеек за черно-белую и 5-10 - за цветную. Позволить себе их могли немногие. Баловались ими в основном городские жители.
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Метки: Юмор   дореволюционная Россия   мемы   открытки   
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Аааа 40 минут назад
короче, все уже давно придумано до нас
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