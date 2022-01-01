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Гифки

Гифки (15 гиф)

Автор:
01 января 2022 10:10
Сообщество : Гифки
Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
909
15
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Подборка гифок на различный вкус.
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Метки: Юмор   гифки   на различный вкус   прикольные   смешные   
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65k
Доктор Джонс 2 часа назад
От техногифок я испытываю технооргазм...
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67k
Viktor 24 минуты назад
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5k
schmubu Час назад
на 6-ой - действие просто завораживающее.
интересно, сколько оборотов нужно для полного цикла, до начала повтора?
и наверное - если угол смещения изменять по градусам - каждый раз будет новая картинка рисоваться? теоретически - 359 различных форм. хотя видимые глазу изменения будут наверное от градусов так 10-20-ти?..
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