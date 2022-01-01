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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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интересно, сколько оборотов нужно для полного цикла, до начала повтора?
и наверное - если угол смещения изменять по градусам - каждый раз будет новая картинка рисоваться? теоретически - 359 различных форм. хотя видимые глазу изменения будут наверное от градусов так 10-20-ти?..
это я на гифке и не рассмотрел, только на скрине.
т.е. количество вариантов рисунка стремится к бесконечности...