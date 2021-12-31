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Тест составлен на основе учебника по географии за 8 класс под редакцией А. И. Алексеева. В нём собраны базовые вопросы, ответы на которые стыдно не знать.
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