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Умнее ли вы восьмиклассника? Тест по географии России

Умнее ли вы восьмиклассника? Тест по географии России

Автор:
31 декабря 2021 15:11
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 8 класс   Тесты   тест   тесты для школьников   тесты за 8 класс   тесты по географии   
875
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Тест составлен на основе учебника по географии за 8 класс под редакцией А. И. Алексеева. В нём собраны базовые вопросы, ответы на которые стыдно не знать.
Россия одновремнно расположена в двух частях континента: Европе и Азии. В какой части континента расположена меньшая часть страны?
1/8Россия одновремнно расположена в двух частях континента: Европе и Азии. В какой части континента расположена меньшая часть страны?

cdn.pixabay.com

Калининградская область является единственным эксклавом России?
2/8Калининградская область является единственным эксклавом России?

cdn.pixabay.com

Какой регион страны расположен южнее всего?
3/8Какой регион страны расположен южнее всего?

cdn.pixabay.com

С каким государством Россия имеет самую короткую сухопутную границу?
4/8С каким государством Россия имеет самую короткую сухопутную границу?

cdn.pixabay.com

Какой регион России принято считать самым холодным?
5/8Какой регион России принято считать самым холодным?

cdn.pixabay.com

В каком части страны расположено больше всего болот?
6/8В каком части страны расположено больше всего болот?

cdn.pixabay.com

Большая часть людей в стране живёт в городах или сельской местности?
7/8Большая часть людей в стране живёт в городах или сельской местности?

cdn.pixabay.com

Какой город является самым населённым в России?
8/8Какой город является самым населённым в России?

cdn.pixabay.com

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Метки: 8 класс   Тесты   тест   тесты для школьников   тесты за 8 класс   тесты по географии   
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8k
Barachek_Obachek 44 минуты назад
про эксклав России ошибся
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куджо Полчаса назад
В смысле умнее, я сам бывший восьмиклассник
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