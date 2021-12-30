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Чёрного юмора вам в ленту

Чёрного юмора вам в ленту (29 фото)

Автор:
30 декабря 2021 18:58
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: демотиватоы   картинки   комментарии   черный юмор   
1422
29

Картинки и комментарии с просторов инета с уклоном чёрного юмора

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Метки: демотиватоы   картинки   комментарии   черный юмор   
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7  комментариев
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12k
Bill 2 часа назад
Предложу свою версию: Кука съели после того как у вождя племени родился белый ребёнок.
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9k
Dmitry 10 минут назад
Быстро этому Marius Schweigk-у поставили памятник. Еще 12 декабря в сети был))).
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444
Алексей 56 минут назад
Комментарий к фото
Барак Обама - и.о. президента США эры Путина
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5k
a_komolow Час назад
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1k
Сергей Ковалев 2 часа назад
Смешно. Не очень.
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