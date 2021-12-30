Каким мы запомним 2021 год

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Грустные и радостные моменты, которые запомнились многим людям в 2021 году.
Талибы, мигранты, штурм Капитолия, саммит в Женеве, и многое другое
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Неужели мы такие страшные,что нас так боятся на западе ? Пойду посмотрюсь в зеркало и полюбуюсь на себя ,рожи покорчу ха ха ха
Миссия у нас у русских хребты ломать всяким наглецам ..