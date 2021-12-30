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Каким мы запомним 2021 год

Каким мы запомним 2021 год (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 18:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   в мире   видео   люди   моменты   подборка   
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Грустные и радостные моменты, которые запомнились многим людям в 2021 году.
Талибы, мигранты, штурм Капитолия, саммит в Женеве, и многое другое

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Метки: 360подмосковье   в мире   видео   люди   моменты   подборка   
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6  комментариев
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53
Raingold Fischer Час назад
А что думаете Россияне о наступающих действиях на границе Украины, как я читал сегодня в немецких газетах что там уже 100.000 военных, либо это ложь или будет конфликт.
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733
Mixan 37 минут назад
РУССКИЕ ИДУТ ! Вот вопли запомнились, уже истеричные на весь мир ..
Неужели мы такие страшные,что нас так боятся на западе ? Пойду посмотрюсь в зеркало и полюбуюсь на себя ,рожи покорчу ха ха ха
Миссия у нас у русских хребты ломать всяким наглецам ..

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4k
NeDron Час назад
В.В. Путин сказал, что на Новый год будет смотреть самого себя, а за Президентскую должность благодарен деду морозу. Шах и мат тем, кто за него голосовал - вы тут совершенно не причем и смотреть ему на вас неинтересно.
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114
__ 3 часа назад
у одного голубенький галстук у другого розовенький... милота!!!
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