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На "Мосфильме" воссоздали квартиру из фильма "Ирония судьбы"

На "Мосфильме" воссоздали квартиру из фильма "Ирония судьбы" (4 фото)

Автор:
20 декабря 2021 12:55
Сообщество : Кино
Метки: Delivery Club   Мосфильм   ирония судьбы или с легким паром   кино   ужин   
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Знаменитую заливную рыбу, оливье и мандарины с шампанским москвичи и гости города смогут теперь отпробовать в квартире Нади Шевелевой - главной героини культового фильма "Ирония судьбы или С легким паром!".

Максимально точную копию квартиры воссоздали в одном из павильоном "Мосфильма" по инициативе компании Delivery Club. Помещение строили с нуля, используя подлинные советские чертежи и оригинальный реквизит со съемок картины.

Поклонники советского ретро окунутся в атмосферу 1976-го, когда фильм только вышел на экраны: шуба Ипполита в ванной комнате, платье и гитара Нади в гостинной и т.д. Есть даже елка с "дождиком".

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Поужинать гостям "той самой" квартиры по адресу "3-я улица Строителей, дом 25, кв.12, четвертый этаж", предложат традиционными советскими угощениями. В меню: селёдка под шубой, оливье, мандарины, знаменитая заливная рыба и "Советское шампанское", - куда же без него, - пишет Moskvichmag.ru. "Правда, развешенные в каждой комнате светящиеся логотипы Delivery Club атмосферу все-таки немного портят — могли бы сделать их хотя бы стилизованными", - отмечает издание.


Попасть в квартиру на предновогодний ужин можно бесплатно, но только если успеть забронировать время, так как желающих много. Попытать счастье можно через кнопку в приложении Delivery «Бронируйте ресторан Ирония судьбы». Для брони предлагают даты включительно до 22 марта, однако, по факту, сделать заказ можно не более чем на три дня вперед.

С 20 декабря Delivery будет также выбирать по пять победителей, которые получат приглашение в павильон "Мосфильма". Каждый везунчик сможет взять с собой еще двух гостей.

Как рассказали журналистам в самом «Мосфильме»: «Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал оказаться на месте главных героев “Иронии судьбы” — без этого знакового фильма не обходится ни один Новый год. Сервис Delivery Club — первый, кто за все эти годы пришел к нам с необычным запросом на то, чтобы воссоздать квартиру Нади. Мы охотно взялись за эту задачу: подняли все свои архивы, нашли необходимый реквизит и в буквальном смысле воздвигли культовую квартиру с нуля».

Кстати, для гостей проведут небольшую экскурсию по «Мосфильму», расскажут как снимали ""Иронию судьбы" и покажут оригинальный реквизит.

Ранее россияне в опросе ВЦИОМ назвали свои любимые новогодние фильмы. 33 процента опрошенных выразили свои симпатии «Ироние судьбы», а 12 процентов отметили «Один дома». По восемь процентов россиян проголосовали за картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы"» и «Елки», - пишет Lenta.ru.

Источник:

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Метки: Delivery Club   Мосфильм   ирония судьбы или с легким паром   кино   ужин   
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11  комментариев
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592
Сергей Викторович 57 минут назад
Идите накер со своей деливерой... Создайте шедевр и присобачивайте туда свою рекламу. А "Ирония судьбы" это народный фильм с народной славой, созданный на народные деньги и для народа!!!
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8k
djinn Час назад
что-то мне подсказывает что стеклопакетов тогда еще не было
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36k
jonnyD 2 часа назад
Какое же все таки убожество ... эта ваша квартира .
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7k
Elena Ki 2 часа назад
Как опасно плита у окна стоит. Штору не повесишь - небольшой ветерок и она окажется над огнем или в готовящейся еде.
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