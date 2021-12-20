На "Мосфильме" воссоздали квартиру из фильма "Ирония судьбы"

С 20 декабря Delivery будет также выбирать по пять победителей, которые получат приглашение в павильон "Мосфильма". Каждый везунчик сможет взять с собой еще двух гостей.

Как рассказали журналистам в самом «Мосфильме»: «Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал оказаться на месте главных героев “Иронии судьбы” — без этого знакового фильма не обходится ни один Новый год. Сервис Delivery Club — первый, кто за все эти годы пришел к нам с необычным запросом на то, чтобы воссоздать квартиру Нади. Мы охотно взялись за эту задачу: подняли все свои архивы, нашли необходимый реквизит и в буквальном смысле воздвигли культовую квартиру с нуля».

Кстати, для гостей проведут небольшую экскурсию по «Мосфильму», расскажут как снимали ""Иронию судьбы" и покажут оригинальный реквизит.

Ранее россияне в опросе ВЦИОМ назвали свои любимые новогодние фильмы. 33 процента опрошенных выразили свои симпатии «Ироние судьбы», а 12 процентов отметили «Один дома». По восемь процентов россиян проголосовали за картины «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы"» и «Елки», - пишет Lenta.ru.