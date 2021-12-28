FISHKINET
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не ребенка Пассажир самолета заподозрил, что соседка держит у груди вовсе не... Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов Джордж Клуни отказался от рекламного контракта за $35 миллионов В Кузбассе российских военных обложили данью бандиты В Кузбассе российских военных обложили данью бандиты 1 факт = 1 лайк: девушка рассказала о 17 годах жизни на острове в Тихом океане 1 факт = 1 лайк: девушка рассказала о 17 годах жизни на острове в... Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но сбежал из британской тюрьмы Как легендарный советский разведчик был приговорен к 42 годам, но... Людская невоспитанность во всём своём безобразии Людская невоспитанность во всём своём безобразии ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее... Мы с вами свяжемся: пост для тех, кто знает значение аббревиатуры BDSM Мы с вами свяжемся: пост для тех, кто знает значение аббревиатуры BDSM Улыбнись с утречка Улыбнись с утречка "Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на воинский учет "Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Морозко": интересные факты и фото со съёмок фильма "Морозко": интересные факты и фото со съёмок фильма 10 подзабытых советских фильмов, которые стоит посмотреть 10 подзабытых советских фильмов, которые стоит посмотреть Реакция хаски на запах дуриана Реакция хаски на запах дуриана Сказ про то, как ворон и пёс деда делили Сказ про то, как ворон и пёс деда делили Гифки Гифки Оказывается, что Луи де Фюнес был вовсе не француз Оказывается, что Луи де Фюнес был вовсе не француз
Тараканы

Тараканы (2 фото)

Автор:
28 декабря 2021 18:07
Метки: каюта   корабль   уйма тараканов   
723
2

Тараканов было настолько много, что, когда заходишь в каюту и включаешь свет, слышен громкий шорох от разбегающихся тараканьих лап. Моряки с тараканами не особо враждовали и относились к ним, скорее, как к домашним животным. Вреда-то от них никакого, это ж не комары и не мухи.



Однажды замполит малого противолодочного корабля Северного флота отбыл в заслуженный отпуск и непредусмотрительно оставил на столе баллончик с красной нитрокраской. После ужина его сосед по каюте, штурман, лежал на койке и смотрел в пространство. По переборкам, подволоку, столу и всем остальным поверхностям, как обычно, шлялись тараканы. Штурман долго смотрел на тараканов, на забытый баллончик с краской и тут ему пришла в голову идея, как скрасить серую флотскую жизнь. Из пустой коробки была изготовлена ловушка, несколько десятков тараканов были словлены, покрашены в красный цвет и выпущены на волю. Ещё пару заходов – и практически все тараканы в каюте приобрели нетипичную для них ярко-красную масть. Закончив дело, штурман привел в каюту своего кореша – минера.


Огненный окрас разбегающихся насекомых очаровал сурового минера, и он с криком «У меня они будут синими!» умчался в свою каюту. Следующие пару недель жизнь на корабле напоминала день открытых дверей в дурдоме. В каждом жилом помещении, на каждом боевом посту стояли тараканьи ловушки, тараканы отлавливались и окрашивались в геральдические цвета своего сюзерена. Моноцвета быстро закончились. Но тут кто-то из таракановладельцев вспомнил, что болеет за «Спартак» и его отряд приобрел красно-белые цвета любимой команды. После этого сразу же появились «зенитовцы», «локомотивцы» и т.д. Возникли и другие, неспортивные сообщества. Например, тараканы, покрашенные под пчел, с черно-желтыми полосками. Или «жевто-блакитные» тараканы-хохлы. Тараканы-крестоносцы, и так далее. Армии росли, накал страстей увеличивался.


Инициативная группа разработала правила взаимодействия между боссами тараканьих группировок. Было строго запрещено перекрашивать чужих тараканов. Но их можно было или уничтожать, или брать в плен (но только на своей территории!). Пленение особо поощрялось. По количеству плененных бойцов хозяину каюты давались очки, от которых поднимался его рейтинг. На корабельном стенде был вывешена таблица соревнования. Инициативная группа ежедневно считала количество пленных и награждала передовиков сгущенкой. На тараканов началась настоящая охота – и на чужих, и на бесхозных. В каютах возникли концлагеря для пленных. Если требовались деньги, группу тараканов (пленных или даже своих) можно было выгодно продать желающему. Это был уже перебор. Тараканья эпидемия не обошла стороной даже командира корабля.


Неизвестно, сколько ещё бы продолжалась эта безумная вакханалия, но однажды на корабль зашел командир бригады. Попивая чаёк в кают-компании, он увидел напоминающую веселый детский мультик группу разномастных тараканов. У капраза случился шок. Вестовой кают-компании был строго допрошен, экипаж построен по большому сбору и комбриг произнес эмоциональную речь, полную красочных эпитетов и метафор, смысл которой сводился к следующему: «Родина вам доверила защищать себя, а вы тут всякой херней маетесь!». Кораблю был объявлен оргпериод на неделю, в течение которого была подтянута дисциплина, вылизаны до блеска все помещения и истреблены все тараканы. Благо, это было уже достаточно несложно сделать, по причине их хорошей заметности на фоне тусклых корабельных переборок, а также выросшего охотничьего опыта всех членов экипажа.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: каюта   корабль   уйма тараканов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп 5 часов назад
А кот был на корабле?... А лампа?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
402
zenon 2 часа назад
Друг жил в Заполярье. Однажды он приехал к маме, она жила на Украине, погостил у ней дней десять и уехал на Юг. Наконец он вернулся в свой город на работу. Пришёл вечером, он был из начальников и видит на столе тараканов. Убивать их не стал, но стукнул по столу и они слетели со стола без парашютов. Прошло некоторое время и он садится кушать. Стукнул по столу колбасой и тут выбежали тараканы. Он говорил, что нарезал кусочки и бросал их тараканам. Но любил над ними поиздеваться. Стукал по столу и они выбегали, а потом бегали по полу искать колбасу. Потом, видимо не выдержали севера и, пропали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ден 3 часа назад
Как и покрасить таракана?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
OLDer 4 часа назад
Честно говоря ждал более интересного окончания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Владимир 4 часа назад
Если на корабле есть тараканы, то это не корабль уже, а плавающее говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ыукп 5 часов назад
Ну вот так всегда. На са-а-амом интересном месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
254
Ирина Рычкова 5 часов назад
Скука-страшная вещь. Весёлый рассказ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Как пользователи “Фишек” Новый год спасали Круизная компания показала, как огромные океанские лайнеры перевозят по узким рекам Круизная компания показала, как огромные океанские лайнеры перевозят по узким рекам В Эгейском море обнаружено судно с древними кувшинами В Эгейском море обнаружено судно с древними кувшинами Призраки прошлого: у берегов Японии со дна поднялись затопленные корабли времён Второй мировой Призраки прошлого: у берегов Японии со дна поднялись затопленные корабли времён Второй мировой Ученые провели серьезное исследование ради спасения судна "Мэри Роуз" Ученые провели серьезное исследование ради спасения судна "Мэри Роуз" Почему корабельные черви — одни из самых загадочных животных в мире? Почему корабельные черви — одни из самых загадочных животных в мире?
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1885300



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Интересные фотографии 1990 -х
1
38
Интересные фотографии 1990 -х
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
1
401
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
Набирающие популярность
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах&nbsp;
2
9
5 самых идиотских смертей в трэш хоррорах 
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
0
12
В убийстве Джона Кеннеди виновата ЭВМ?
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это пугает!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
2
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#интересное#в мире#сша#картинки#аварии#суд#фильм
#интересно#история#факты#кино#Ynews#автомобили#позитив#смешные#собака#актеры
#Юмор#животные#новый год#прикол#подборка#дтп#автомир#авто аварии#Россия#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться