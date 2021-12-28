FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3510 постов • 1776 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Улыбнись с утречка

Улыбнись с утречка (26 фото)

Автор:
28 декабря 2021 08:46
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы   
3461
26

Просто прикольные картинки

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   мемы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
250
Kalina Sergey 4 часа назад
Всем хорошего дня!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Василий Сургайло 12 минут назад


Как он подсчитал сколько выпил? Да, после одной хорошей пьянки, хрен посчитаешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Слава 37 минут назад
Комментарий к фото
Так выпьем же за женщин физиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Назарету РЕСПЕКТ!
Граждане, не забываем МИНУСТЬ очередной высер БЭСЕДЕР. Сегодня вторник и это дерьмо опять на Фишках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RBF RBF 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RBF RBF 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
как это он ходит в среднем почти по 10 км в день, выпивая почти по пол литра водки?)) автопилот?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
Andruha dima423 Час назад
Комментарий к фото
9 км ходьбы и 350 грамм алкоголя в день. кажется можно сказать что ему не долго до цероза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
вооот, а я знал что с 90х не надо выкидывать шмотье, и хранил его в своем детском шкафу у родителей на хате)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
Если тебе дают советы по вождению то ты скорее всего едешь как чайник... мне вот ни разу наверное не давали... мои пассажиры обычно прижимаются к креслам и испуганно молчат)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake Демотиваторы: котики, девушки и работа Демотиваторы: котики, девушки и работа Путин рассказал, что в 90-е работал в такси - россияне ответили шутками и мемами Путин рассказал, что в 90-е работал в такси - россияне ответили шутками и мемами 17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года" 17 веселых кадров, претендующих на звание "Мем года" Живешь около кладбища, а к чаю ничего нет: порция упоротого черного юмора Живешь около кладбища, а к чаю ничего нет: порция упоротого черного юмора 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты 20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

724534



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
История Героя СССР Николая Кузнецова: как легендарный разведчик убирал высшие чины фашистов
5
39
История Героя СССР Николая Кузнецова: как легендарный разведчик убирал высшие чины...
Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом
0
84
Мужчина приобрел дом с приятным сюрпризом
Набирающие популярность в сообществах
Две сотни вахтовиков в Красноярском крае больше суток стоят на морозе без воды и еды
0
22
Две сотни вахтовиков в Красноярском крае больше суток стоят на морозе без воды и еды
Американские солдаты стали получать питание от робота
0
7
Американские солдаты стали получать питание от робота
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Как пользователи “Фишек” Новый год спасали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Женщины...
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#факты#Ynews#кино#подборка#приколы#фильм#фотографии#добрые видео
#фото#люди#новый год#ватермарк#позитив#в мире#СССР#автомобили#автомир#собака
#интересно#животные#картинки#прикол#смешные#интересное#познавательно#дтп#прикольные#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться