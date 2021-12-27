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Часовая пауза в разгар рабочего дня. В обед можно успеть многое – поесть, сбегать по своим делам, поиграть в настольные игры с коллегами, поспать и купить продукты на ужин.
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Архив Нинель Александровны Устиновой
Передовое стрелковое отделение младшего командира М. А. Леухина. Повар-красноармеец А. С. Булавин выдает обед. 1932 год. Автор: Александр Устинов.
Передовое стрелковое отделение младшего командира М. А. Леухина. Повар-красноармеец А. С. Булавин выдает обед. 1932 год. Автор: Александр Устинов.
10.
Московский завод универсально-сборочных приспособлений. Обеденный перерыв. 1960 год. Автор: Сигизмунд Кропивницкий.
11.
Короткий перекус и школьные новости. Строительство гостиницы «Россия». 1965 год. Автор: Юрий Абрамочкин.
21.
Архив Вадима Качана
Игра в домино во время обеденного перерыва в строительном управлении. 1982–1983 годы. Автор: Вадим Качан.
Игра в домино во время обеденного перерыва в строительном управлении. 1982–1983 годы. Автор: Вадим Качан.
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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