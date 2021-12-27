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Обеденный перерыв!

Обеденный перерыв! (27 фото)

Автор:
27 декабря 2021 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
907
27
Часовая пауза в разгар рабочего дня. В обед можно успеть многое – поесть, сбегать по своим делам, поиграть в настольные игры с коллегами, поспать и купить продукты на ужин.
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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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a_komolow 2 часа назад
Война войной, а обед по-расписанию!
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6k
Гавал Час назад
Не хочется быть нудным, но часовая пауза на обед это роскошь, это магазины такой обеденный перерыв имели. На производстве от 20 до 40 минут. Завод ЗиЛ - двухсменная работа -30 минут, трехсменная (литейные цеха, кузнечный) - 20 минут. Инженерные службы - 40 минут. Так что это больше в кино "Служебный роман" бегали по магазинам, в основном учрежденческие. Но поспать на конвейере успевал минут 10, пообедав за 20, молодой, спать хотелось, смена то в 7 утра начиналась, цеховым гудком.
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