Зимнее железнодорожье

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Железные. Зимние. Твои. Нам кажется, что железнодорожная романтика — это явление, которое существует круглый год, но именно зимой находится на максимально возможных значениях. Согласны?
P.S. В комментариях обязательно делитесь вашими зимними снимками железных дорог!
P.S. В комментариях обязательно делитесь вашими зимними снимками железных дорог!
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Авторский пост
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