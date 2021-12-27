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Зимнее железнодорожье

Зимнее железнодорожье (30 фото)

Автор:
27 декабря 2021 20:02
Метки: железная дорога   зима   красота   поезда   снег   эстетика   
215
30
Железные. Зимние. Твои. Нам кажется, что железнодорожная романтика — это явление, которое существует круглый год, но именно зимой находится на максимально возможных значениях. Согласны?
P.S. В комментариях обязательно делитесь вашими зимними снимками железных дорог!
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Метки: железная дорога   зима   красота   поезда   снег   эстетика   
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