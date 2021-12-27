Тяжелые фильмы, от которых невозможно оторваться

Режиссер: Винсент Уорд Жанр: драма Год выпуска: 1998 год Одна из лучших ролей Робина Уильямса. История о жизни после смерти. Вся семья главного героя оказывается в загробном мире, а душа его жены, покончившей с собой, оказывается в аду. Крис (так зовут главного персонажа) решает отправиться за женой туда, откуда уже не вернуться. Смерть - это то, что постоянно присутствует на экране и от этого, конечно, тяжелое ощущение не проходит. К режиссеру есть немножко вопросов, некоторым кажется, что он перегнул с выжиманием слез и долей пафоса, однако иногда этот фильм стоит пересматривать, чтобы помнить о самом главном, что у нас есть - о жизни.

2021-12-27T18:32:59+03:00