Тяжелые фильмы, от которых невозможно оторваться

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Они вызывают очень сильный отклик в сердцах зрителей, их нельзя не досмотреть до конца.
Не каждый хороший фильм легко смотреть. Очень часто режиссеры и сценаристы создают действительно пугающую и тягостную атмосферу, вызывая у зрителя слезы.
Они могут заставить задуматься, переосмыслить свою жизнь или какие-то исторические события. Рассказывают о человеческой душе и том, что в ней творится, в этих самых потемках.
Они могут заставить задуматься, переосмыслить свою жизнь или какие-то исторические события. Рассказывают о человеческой душе и том, что в ней творится, в этих самых потемках.
"Охота"
Режиссер: Томас Винтерберг
Жанр: драма
Год выпуска: 2012 год
Тут в главной роли снимается Мадс Миккельсон, звезда датского кино. Он играет Лукаса, воспитателя в детском саду, его любят дети. И девочка Клара влюбляется в своего преподавателя... Получив его мягкий, но твердый отказ, девочка придумывает историю о том, что Лукас приставал к ней. Он остается один против целого города, где взрослые категорически не верят тому, что девочка могла это все выдумать.
Тема актуальная, тяжелая и фильм отлично это все передает.
Жанр: драма
Год выпуска: 2012 год
Тут в главной роли снимается Мадс Миккельсон, звезда датского кино. Он играет Лукаса, воспитателя в детском саду, его любят дети. И девочка Клара влюбляется в своего преподавателя... Получив его мягкий, но твердый отказ, девочка придумывает историю о том, что Лукас приставал к ней. Он остается один против целого города, где взрослые категорически не верят тому, что девочка могла это все выдумать.
Тема актуальная, тяжелая и фильм отлично это все передает.
"Танцующая в темноте"
Режиссер: Ларс фон Триер
Жанр: драма
Год выпуска: 2000 год
Сельма (Бьорк) - иммигрантка из Чехословакии, большая поклонница мюзиклов и работает на заводе. Она живет в сыном в съемном трейлере. Сельма страдает от тяжелого заболевания, в результате которого она теряет зрение. Сельма старается скрывать болезнь, работая вслепую, чтобы заработать денег на лечение сына.
Жанр: драма
Год выпуска: 2000 год
Сельма (Бьорк) - иммигрантка из Чехословакии, большая поклонница мюзиклов и работает на заводе. Она живет в сыном в съемном трейлере. Сельма страдает от тяжелого заболевания, в результате которого она теряет зрение. Сельма старается скрывать болезнь, работая вслепую, чтобы заработать денег на лечение сына.
"Выстрел в пустоту"
Режиссер: Рик Роман Во
Жанр: триллер, драма
Год выпуска: 2017 год
Качественная криминальная драма, История о Харлане, успешном финансисте, ставшем виновником аварии. Его отправили в тюрьму на полтора года. Срок невелик, но спокойно отсидеть его не получится. Тяжелый фильм о том, что тюрьма вряд ли способна изменить человека в лучшую сторону, однако бывает и все наоборот...
Жанр: триллер, драма
Год выпуска: 2017 год
Качественная криминальная драма, История о Харлане, успешном финансисте, ставшем виновником аварии. Его отправили в тюрьму на полтора года. Срок невелик, но спокойно отсидеть его не получится. Тяжелый фильм о том, что тюрьма вряд ли способна изменить человека в лучшую сторону, однако бывает и все наоборот...
"Я буду рядом"
Режиссер: Павел Руминов
Жанр: драма
Год выпуска: 2012
Она молодая женщина с прекрасным чувством юмора, работает в ресторане менеджером, а коллеги и руководство ценят и уважают ее. И у нее есть самый главный человек на свете - сын Митя, которому шесть лет. Инна - мама-одиночка, она смогла выстроить с сыном доверительные и теплые отношения. Но внезапно Инна узнает, что у нее неизлечимая болезнь.
Теперь она должна успеть найти Мите новых родителей, чтобы мальчик не остался одиноким сиротой.
Жанр: драма
Год выпуска: 2012
Она молодая женщина с прекрасным чувством юмора, работает в ресторане менеджером, а коллеги и руководство ценят и уважают ее. И у нее есть самый главный человек на свете - сын Митя, которому шесть лет. Инна - мама-одиночка, она смогла выстроить с сыном доверительные и теплые отношения. Но внезапно Инна узнает, что у нее неизлечимая болезнь.
Теперь она должна успеть найти Мите новых родителей, чтобы мальчик не остался одиноким сиротой.
"Кожа, в которой я живу"
Режиссер: Педро Альмодовар
Жанр: триллер
Год выпуска: 2011 год
Режиссер, который старается избегать голливудских трендов и работает только через собственную призму.
Он о хирурге Роберте (Антонио Бандерас), который открыл секрет создания искусственной кожи и теперь может делать любые трансформации с человеком. Он ставит эксперименты над девушкой, которая не всегда была женского пола...
Жанр: триллер
Год выпуска: 2011 год
Режиссер, который старается избегать голливудских трендов и работает только через собственную призму.
Он о хирурге Роберте (Антонио Бандерас), который открыл секрет создания искусственной кожи и теперь может делать любые трансформации с человеком. Он ставит эксперименты над девушкой, которая не всегда была женского пола...
"Дорога"
Режиссер: Джон Хиллкоут
Жанр: драма
Год выпуска: 2009 год
Это адаптация романа Кормака Маккарти "Дорога".
На планете произошли катаклизмы, которые не оставили человеческой цивилизации шансов на выживание. Погибли и растения, и животные, Сын с отцом идут по этому постакалиптическому миру, не теряя надежды на лучшее и спасаясь от каннибалов. Фильм создает очень гнетущую атмосферу, но от него действительно нельзя оторваться.
Жанр: драма
Год выпуска: 2009 год
Это адаптация романа Кормака Маккарти "Дорога".
На планете произошли катаклизмы, которые не оставили человеческой цивилизации шансов на выживание. Погибли и растения, и животные, Сын с отцом идут по этому постакалиптическому миру, не теряя надежды на лучшее и спасаясь от каннибалов. Фильм создает очень гнетущую атмосферу, но от него действительно нельзя оторваться.
"Мост в Террабитию"
Режиссер: Габор Чупо
Жанр: драма
Год выпуска: 2006 год
Ученик пятого класса Джесс Аарон надеется стать самым быстрым бегуном в классе. Но его надежды рассыпаются, когда в класс приходит Лесли Берк и побеждает его на соревнованиях.
Несмотря на очевидные причины для взаимного антагонизма ребята умудряются подружиться. Сказочный лес, в котором они король и королева, волшебство детской фантазии и... смерть. Детский, казалось бы, фильм, затрагивает совершенно не детские вопросы.
Жанр: драма
Год выпуска: 2006 год
Ученик пятого класса Джесс Аарон надеется стать самым быстрым бегуном в классе. Но его надежды рассыпаются, когда в класс приходит Лесли Берк и побеждает его на соревнованиях.
Несмотря на очевидные причины для взаимного антагонизма ребята умудряются подружиться. Сказочный лес, в котором они король и королева, волшебство детской фантазии и... смерть. Детский, казалось бы, фильм, затрагивает совершенно не детские вопросы.
"Зеленая миля"
Режиссер: Фрэнк Дарабонт
Жанр: драма
Год выпуска: 1999 год
Невозможно не сопереживать персонажам этой ленты. Удивительная история блока "Е", где находятся заключенные, приговоренные к смертной казни. Жизнь блока кардинально меняется, когда туда помещают огромного чернокожего заключенного, который вроде бы очень добродушный малый, но жестокость его преступлений шокирует.
Зритель проникается каждым персонажем, которых ждет неминуемая смерть...
Жанр: драма
Год выпуска: 1999 год
Невозможно не сопереживать персонажам этой ленты. Удивительная история блока "Е", где находятся заключенные, приговоренные к смертной казни. Жизнь блока кардинально меняется, когда туда помещают огромного чернокожего заключенного, который вроде бы очень добродушный малый, но жестокость его преступлений шокирует.
Зритель проникается каждым персонажем, которых ждет неминуемая смерть...
"Реквием по мечте"
Режиссер: Даррен Аранофски
Жанр: драма
Год выпуска: 2000 год
У кого из нас нет мечты? Они есть и у героев этого тяжелого и честного фильма. Гэри и его друг Тайрон мечтают быть сказочно богатыми. Подруга Гэри Мэрион хочет свой собственный модный магазин, а мама Гэри, Сара Голдфраб не переставая смотрит известное телешоу и мечтает попасть в него.
У каждого из них свой путь, который они выбирают. Он неочевидный, страшный и их жизнь безнадежно рушится...
Жанр: драма
Год выпуска: 2000 год
У кого из нас нет мечты? Они есть и у героев этого тяжелого и честного фильма. Гэри и его друг Тайрон мечтают быть сказочно богатыми. Подруга Гэри Мэрион хочет свой собственный модный магазин, а мама Гэри, Сара Голдфраб не переставая смотрит известное телешоу и мечтает попасть в него.
У каждого из них свой путь, который они выбирают. Он неочевидный, страшный и их жизнь безнадежно рушится...
"Куда приводят мечты"
Режиссер: Винсент Уорд
Жанр: драма
Год выпуска: 1998 год
Одна из лучших ролей Робина Уильямса.
История о жизни после смерти. Вся семья главного героя оказывается в загробном мире, а душа его жены, покончившей с собой, оказывается в аду. Крис (так зовут главного персонажа) решает отправиться за женой туда, откуда уже не вернуться. Смерть - это то, что постоянно присутствует на экране и от этого, конечно, тяжелое ощущение не проходит.
К режиссеру есть немножко вопросов, некоторым кажется, что он перегнул с выжиманием слез и долей пафоса, однако иногда этот фильм стоит пересматривать, чтобы помнить о самом главном, что у нас есть - о жизни.
Жанр: драма
Год выпуска: 1998 год
Одна из лучших ролей Робина Уильямса.
История о жизни после смерти. Вся семья главного героя оказывается в загробном мире, а душа его жены, покончившей с собой, оказывается в аду. Крис (так зовут главного персонажа) решает отправиться за женой туда, откуда уже не вернуться. Смерть - это то, что постоянно присутствует на экране и от этого, конечно, тяжелое ощущение не проходит.
К режиссеру есть немножко вопросов, некоторым кажется, что он перегнул с выжиманием слез и долей пафоса, однако иногда этот фильм стоит пересматривать, чтобы помнить о самом главном, что у нас есть - о жизни.
"Список Шиндлера"
Режиссер: Стивен Спилберг
Жанр: драма
Год выпуска: 1993
Это по-настоящему душераздирающий фильм, который никого не оставит равнодушным. Он рассказывает реальную историю Оскара Шиндлера, фабриканта и члена нацистской партии, который во время Второй Мировой войны спас жизнь почти 1200 евреев. Он делает это, рискуя собственной жизнью.
Фильм про боль, страдания, радость освобождения - все здесь, в этом фильме.
Пожалуй, это лучшее, что создал Стивен Спилберг.
Жанр: драма
Год выпуска: 1993
Это по-настоящему душераздирающий фильм, который никого не оставит равнодушным. Он рассказывает реальную историю Оскара Шиндлера, фабриканта и члена нацистской партии, который во время Второй Мировой войны спас жизнь почти 1200 евреев. Он делает это, рискуя собственной жизнью.
Фильм про боль, страдания, радость освобождения - все здесь, в этом фильме.
Пожалуй, это лучшее, что создал Стивен Спилберг.
Пишите в комментариях свои примеры фильмов, которые тяжело смотреть, но невозможно оторваться. Давайте сделаем подборку хорошего кино.
"Белый Бим Черное Ухо" намеренно не включен в список, потому что тот, кто его смотрел, понимает, что еще раз пересмотреть его просто невозможно.
"Белый Бим Черное Ухо" намеренно не включен в список, потому что тот, кто его смотрел, понимает, что еще раз пересмотреть его просто невозможно.
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Метки: актеры видео интересное кино психология режиссеры фильмы
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От остального очень даже оторваться. Но это все дело вкуса.
Груз 200, который предложили ниже это пипец, конечно..
Его с этой подборкой не сравнить. ИМХО.
реально тяжелые фильмы:
- Груз 200
- Иди и смотри