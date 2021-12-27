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Тяжелые фильмы, от которых невозможно оторваться

Тяжелые фильмы, от которых невозможно оторваться (1 фото + 11 видео)

Автор:
27 декабря 2021 18:32
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   видео   интересное   кино   психология   режиссеры   фильмы   
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Они вызывают очень сильный отклик в сердцах зрителей, их нельзя не досмотреть до конца.
Пишите в комментариях свои примеры фильмов, которые тяжело смотреть, но невозможно оторваться. Давайте сделаем подборку хорошего кино.
"Белый Бим Черное Ухо" намеренно не включен в список, потому что тот, кто его смотрел, понимает, что еще раз пересмотреть его просто невозможно.

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Метки: актеры   видео   интересное   кино   психология   режиссеры   фильмы   
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5  комментариев
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−4
Александра 7 минут назад
лично мне из всего списка только "Мост в Террабитию" и "Зелёная миля"..
От остального очень даже оторваться. Но это все дело вкуса.

Груз 200, который предложили ниже это пипец, конечно..
Его с этой подборкой не сравнить. ИМХО.
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1k
Сергей Полминуты назад
фильмы ничего, но назвать их тяжелыми нельзя,
реально тяжелые фильмы:
- Груз 200
- Иди и смотри
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721
Mixan 3 минуты назад
Спасибо автор за такие подборки !!! Всегда их сохраняю в закладках ,просматриваю Некоторые видел ,но много попадаются интересных в первый раз..Ну и форумчане тут советуют редкие фильмы ..Посмотрю ,когда грустно будет
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3k
umorist 4 минуты назад
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8k
Maddy8 18 минут назад
Все фильмы по своему хороши, но если говорить о тяжёлых фильмах.
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