FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1614 постов • 711 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Тест по биологии: млекопитающие

Тест по биологии: млекопитающие

Автор:
27 декабря 2021 10:39
Сообщество : Наука
Метки: Тесты   биология   зоология   млекопитающие   тест   тесты по биологии   тесты по зоологии   
914
1
Данный тест ориентирован в основном на учеников общеобразовательных школ с углубленным изучением биологии. Сможете ли вы ответить верно на восемь вопросов из восьми?
На каком континенте не встречаются млекопитающие?
1/8На каком континенте не встречаются млекопитающие?

cdn.pixabay.com

Именно эти развитые железы отличают млекопитающих от других животных:
2/8Именно эти развитые железы отличают млекопитающих от других животных:

cdn.pixabay.com

Назовите самое большое млекопитающее
3/8Назовите самое большое млекопитающее

cdn.pixabay.com

Абсолютно все млекопитающие являются теплокровными?
4/8Абсолютно все млекопитающие являются теплокровными?

cdn.pixabay.com

Только млекопитающим свойственна расположенная в дне черепа парная барабанная кость. Верно ли данное утверждение?
5/8Только млекопитающим свойственна расположенная в дне черепа парная барабанная кость. Верно ли данное утверждение?

cdn.pixabay.com

У паукообразных есть педипальпы, у членистоногих усики. Какой конвергентный орган есть у большинства млекопитающих?
6/8У паукообразных есть педипальпы, у членистоногих усики. Какой конвергентный орган есть у большинства млекопитающих?

cdn.pixabay.com

Распространён ли среди млекопитающих половой диморфизм?
7/8Распространён ли среди млекопитающих половой диморфизм?

cdn.pixabay.com

У всех ли млекопитающих есть зубы?
8/8У всех ли млекопитающих есть зубы?

cdn.pixabay.com

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Тесты   биология   зоология   млекопитающие   тест   тесты по биологии   тесты по зоологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Александр Зотов 21 минуту назад
а кто у нас хладнокровные млекопитающие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
0
2k
Vlamir 16 минут назад
Сегодня узнал, что и у меня в черепе тоже есть "Парная барабанная кость"! И почему то олень на картинке. Значит шутка про РОГА не лишена основания?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
0
47k
Albert GER Полчаса назад
Интуитивно натыкал. Некоторых слов даже не знаю. Но оказалось я фанат и профессиональный биолог
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус Прибор вместо царапающих палочек: сибирские ученые разработали новый метод теста на коронавирус Кручу, верчу, тест сделать хочу: пассажиров Шереметьево тестировала на COVID фирма без лицензии Кручу, верчу, тест сделать хочу: пассажиров Шереметьево тестировала на COVID фирма без лицензии В России замечен светящийся снег В России замечен светящийся снег Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность Тест Сонди: выбери самое пугающее лицо, и узнай свою скрытую сущность В Австралии впервые нашли многоножку, у которой более тысячи ног В Австралии впервые нашли многоножку, у которой более тысячи ног
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33031



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что удивительного может произойти с вещами, если нечаянно про них забыть
3
76
Что удивительного может произойти с вещами, если нечаянно про них забыть
Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах
4
458
Артемий Лебедев назвал «долбо***ми» следователей СК, проверяющих его пост о святых мощах
Набирающие популярность в сообществах
Дом работников НКВД в Новоспасском переулке отремонтируют в 2022 году
0
6
Дом работников НКВД в Новоспасском переулке отремонтируют в 2022 году
Приведи друга на работу на ВАЗ и получи 10 тысяч рублей
0
43
Приведи друга на работу на ВАЗ и получи 10 тысяч рублей
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
1

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#СССР#фотографии#животные#Россия#новый год#истории#приколы#Разное
#Юмор#история#факты#Ynews#позитив#рождество#познавательно#кино#сарказм#забавно
#интересно#картинки#в мире#страна#подборка#прикольные#красота#комментарии#смешные#коты

На что жалуетесь?

Вернуться