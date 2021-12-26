FISHKINET
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени Назад в 90-е: серия атмосферных фото того неоднозначного времени 17 интересных снимков со всего мира 17 интересных снимков со всего мира Камера видеонаблюдения сняла прямое попадание молнии в зонтик Камера видеонаблюдения сняла прямое попадание молнии в зонтик Картинки в чёрно- белых тонах. Выпуск 72 Картинки в чёрно- белых тонах. Выпуск 72 Как живут гонконгцы в своих "квартирах-гробах" Как живут гонконгцы в своих "квартирах-гробах" 10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев 10 русских выражений, которые сводят с ума иностранцев Заброшенная плотина высотой 262 метра Заброшенная плотина высотой 262 метра Наши 90-е Наши 90-е Шутливая инструкция, как встретить праздники по-европейски Шутливая инструкция, как встретить праздники по-европейски Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Картинки в воскресных белых тонах. Выпуск 71 Картинки в воскресных белых тонах. Выпуск 71 Курильщики, с пляжа! Курильщики, с пляжа! Реальность снова пытается сломать нам мозг Реальность снова пытается сломать нам мозг "Республика ШКИД" и Геннадий Полока "Республика ШКИД" и Геннадий Полока Улыбните улыбатор: комментарии из&nbsp;социальных сетей Улыбните улыбатор: комментарии из социальных сетей Как фотограф снял уникальные фото белых медведей Как фотограф снял уникальные фото белых медведей Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звёздных войн" Где находится настоящий Татуин и что там осталось от "Звёздных войн" Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор? Когда уже запретят этот убойный и сумасшедший черный юмор?
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х (21 фото)

Автор:
26 декабря 2021 21:18
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
1290
21
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Паша Эмильевич Час назад
Практически все фото мелькали недавно...
Баянище...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище В мире пылесосов: про умных помощников, которые сделают ваш новый год чище В Италии мошенник 13 лет притворялся слепым ради 170 000 евро В Италии мошенник 13 лет притворялся слепым ради 170 000 евро 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история 17 фото, за каждым из которых скрывается целая история Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы Уникальные фото Джорджа Кеннана из поездок по России в 1870-1890 годы "Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал русскую жену "Россия - страна красивых женщин и некрасивых мужчин" - считает японец, который долго искал... 4 народа России, которых давно не существует: куда они исчезли 4 народа России, которых давно не существует: куда они исчезли
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

717324



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
1
385
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
3
331
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
Набирающие популярность
Редкостный пример счастливой пары
0
10
Редкостный пример счастливой пары
Что дала вода Фриде Кало?
1
8
Что дала вода Фриде Кало?
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
1

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#СССР#фотографии#страна#природа#кино#новый год#комментарии
#Юмор#картинки#подборка#позитив#Ynews#рождество#в мире#Прошлое#Разное#приколы
#интересно#факты#животные#Россия#красота#прикол#забавно#сарказм#знаменитости#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться