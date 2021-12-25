Канатоходец рухнул с высоты во время выступления в тюменском цирке

Новогоднее шоу для детей в тюменском цирке было омрачено чрезвычайным происшествием - канатоходец сорвался с высоты на глазах у зрителей и получил серьёзные для его профессии травмы.

На записи видно, как эквилибрист на большой высоте с напарницей на плечах теряет равновесие и падает на сцену. Страховки у мужчины не было. Зато его напарницу-акробатку она спасла - девушка повисла на страховочном тросе.