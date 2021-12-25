Канатоходец рухнул с высоты во время выступления в тюменском цирке

К счастью, после падения мужчина был в сознании и под аплодисменты самостоятельно покинул сцену. Чем продемонстрировал огромную выдержку.
Новогоднее шоу для детей в тюменском цирке было омрачено чрезвычайным происшествием - канатоходец сорвался с высоты на глазах у зрителей и получил серьёзные для его профессии травмы.
На записи видно, как эквилибрист на большой высоте с напарницей на плечах теряет равновесие и падает на сцену. Страховки у мужчины не было. Зато его напарницу-акробатку она спасла - девушка повисла на страховочном тросе.
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Собрав последнюю волю в кулак, канатоходец покинул сцену на своих ногах. Мужчине тут же вызвали скорую и отвезли в травмпункт. После рентгена он услышал неприятную новость - перелом обеих ног. Когда он вновь сможет выступать в цирке - неизвестно.
Тем не менее канатоходцу, можно сказать, повезло. Во время падения он схватился за канат, что немного затормозило его падение. И если бы не его реакция, последствия падения могли быть куда печальней.
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" Закричал дрессировщик и звери
Клали лапы на носилки,
Но прост приговор и суров.
Был растерян он или уверен?!
Но в опилки,
но в опилки
Он пролил досаду и кровь! "