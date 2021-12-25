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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 47 постов • 4 подписчика подписаться
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Канатоходец рухнул с высоты во время выступления в тюменском цирке

Канатоходец рухнул с высоты во время выступления в тюменском цирке (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2021 17:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Тюмень   видео   канатоходец   падение   травмы   цирк   
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К счастью, после падения мужчина был в сознании и под аплодисменты самостоятельно покинул сцену. Чем продемонстрировал огромную выдержку.

Новогоднее шоу для детей в тюменском цирке было омрачено чрезвычайным происшествием - канатоходец сорвался с высоты на глазах у зрителей и получил серьёзные для его профессии травмы.


На записи видно, как эквилибрист на большой высоте с напарницей на плечах теряет равновесие и падает на сцену. Страховки у мужчины не было. Зато его напарницу-акробатку она спасла - девушка повисла на страховочном тросе.

Собрав последнюю волю в кулак, канатоходец покинул сцену на своих ногах. Мужчине тут же вызвали скорую и отвезли в травмпункт. После рентгена он услышал неприятную новость - перелом обеих ног. Когда он вновь сможет выступать в цирке - неизвестно.


Тем не менее канатоходцу, можно сказать, повезло. Во время падения он схватился за канат, что немного затормозило его падение. И если бы не его реакция, последствия падения могли быть куда печальней.

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Метки: Тюмень   видео   канатоходец   падение   травмы   цирк   
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3k
foggen2 Час назад
Или состояние аффекта или высочайшая выдержка-помня что представление ориентировано на детскую аудиторию преодолевая дичайшую боль самостоятельно скрыться за кулисами.
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2k
Аркадий 20 минут назад
Это же какая боль, сам по себе знаю. Либо шок либо капец какой настрой.
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2k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Разве он не должен быть со страховкой или она не сработала ?
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Мне тут многое непонятно. высота каната судя по пропорции человека (3 человека) это 5 метров - 2 этажа. Как говорили - запасной десантный парашют такой маленький, что скорость такая, как прыжок со 2 этажа. А у него даже меньше - он сначала повис на шесте, практически повиснув на канате, так что остается всего 3,5-4 метра. Тут вроде не до тяжелых травм. И потом, если есть преломы ног, разве реально встать?
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−104
ann 52 минуты назад
Перед падением сделал шаг длиннее, чем в принципе шел до этого, поэтому и потерял равновесие .
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1k
rudenkov 56 минут назад
Страховой случай.
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1k
Herr Mannelig Час назад
А зачем мне страховка? Я этим с детства занимаюсь
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2
dot Herr Mannelig Полчаса назад
это типичные принципы эквилибристов, знавал одну женщину, ей тогда 89 лет было, всю жизнь посвятила цирку, весь СССР и Европу объездила, и никогда не пользовалась страховкой, вот так.
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6k
workmen77 Час назад
Как у Высоцкого:
" Закричал дрессировщик и звери
Клали лапы на носилки,
Но прост приговор и суров.
Был растерян он или уверен?!
Но в опилки,
но в опилки
Он пролил досаду и кровь! "
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