Красивые уличные котики

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Ну а сейчас самое время посмотреть на клёвых котиков! Котиков много не бывает, специальная кошачья подборка для повышения настроения и успокоения нервов. Погладь кота!
А если вы тоже видели клевого котика — кидайте нам в комменты, соберем их всех!
А если вы тоже видели клевого котика — кидайте нам в комменты, соберем их всех!
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Авторский пост
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а то устроили из "Фишек" сайт имени "Протасевич"!