"Я обиделся": приезжий поджёг бар, в котором его "побили чуть-чуть и выкинули"

Вот только он сам едва не стал жертвой собственной глупости. Просто сказочный лауреат на премию Дарвина в уходящем году.
Прошлой ночью в одном из баров на северо-востоке Москвы 48-летний мужчина устроил дебош, за что был скручен охранниками и вышвырнут на мороз. Гордому и пьяному
кавказцу приезжему такое неуважительное отношение к его персоне крайне не понравилось и он решил отомстить. Он прикупил на ближайшей заправке канистру, "заправил" её бензином и пошёл на дело.
Подойдя к бару, он принялся поливать из канистры дверь и зачем-то стоящих рядом посетителей. От одного из мужчин он получил заслуженный удар в ухо и упал на землю. Последовавшие следом несколько оплеух здравомыслие дебоширу не вернули. И ничуть не заботясь о своей безопасности, он чиркнул зажигалкой. Посетители успели отпрыгнуть от вспыхнувшего пламени, а лежащий на земле пироман спокойно встал и с дымящейся задницей попытался скрыться. Но не удалось - его поймали по "горячим следам".
Судя по видео, дебоширу чертовски повезло, что он лежал не на луже бензина
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На неудавшегося короля огненных вечеринок завели уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Новый год любитель тусовок будет справлять в изоляторе, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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