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"Я обиделся": приезжий поджёг бар, в котором его "побили чуть-чуть и выкинули"

"Я обиделся": приезжий поджёг бар, в котором его "побили чуть-чуть и выкинули" (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 17:11
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Поджог   бар   бензин   видео   конфликт   месть   
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Вот только он сам едва не стал жертвой собственной глупости. Просто сказочный лауреат на премию Дарвина в уходящем году.

Прошлой ночью в одном из баров на северо-востоке Москвы 48-летний мужчина устроил дебош, за что был скручен охранниками и вышвырнут на мороз. Гордому и пьяному кавказцу приезжему такое неуважительное отношение к его персоне крайне не понравилось и он решил отомстить. Он прикупил на ближайшей заправке канистру, "заправил" её бензином и пошёл на дело.


Подойдя к бару, он принялся поливать из канистры дверь и зачем-то стоящих рядом посетителей. От одного из мужчин он получил заслуженный удар в ухо и упал на землю. Последовавшие следом несколько оплеух здравомыслие дебоширу не вернули. И ничуть не заботясь о своей безопасности, он чиркнул зажигалкой. Посетители успели отпрыгнуть от вспыхнувшего пламени, а лежащий на земле пироман спокойно встал и с дымящейся задницей попытался скрыться. Но не удалось - его поймали по "горячим следам".

На неудавшегося короля огненных вечеринок завели уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Новый год любитель тусовок будет справлять в изоляторе, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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Метки: Москва   Поджог   бар   бензин   видео   конфликт   месть   
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5k
Core 2 часа назад
Синдромо даунито хромосом
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2k
Лёха 9 минут назад
Мало.
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2k
Moon24 15 минут назад
Жалко он не в луже бензина лежал
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1k
Mikhail 53 минуты назад
облить человека бензином и поджечь - это хулиганство?
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228
Шурман Hunde Beißer2 44 минуты назад
Вот если бы он еще и ножом пырнул тогда да , правоохранители бы вмешались , а бензин это что ? это простая жидкость опасности не представляет ( это я пытаюсь мыслить как менты ) .
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20k
shevanez Час назад
Мало п.из.дюлей выгреб за вечер. Хотя, остальное может компенсироваться сроком. Фраза-"Яобиделся" сразила наповал.
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6k
Александр Зотов Час назад
"не умеешь петь - не пей" (с)
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551
SHAGREEN 2 часа назад
Не, ну статейку ему надо бы прокачать. Тут покушение на убийство, политый чел, я вообще не понял, как не полыхнул. Наверно родственник поджигателя на заправке бензин ослинной мочей разбавлял.
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9k
кот базилий 2 часа назад
Гарачый кров - атамстыт хатэл. Абидна была.
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−13
евген горошко 2 часа назад
настоящий патриот не смотрит на рост цен в РФ. он смотрит на госдолг США
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