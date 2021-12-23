"Я обиделся": приезжий поджёг бар, в котором его "побили чуть-чуть и выкинули"

Прошлой ночью в одном из баров на северо-востоке Москвы 48-летний мужчина устроил дебош, за что был скручен охранниками и вышвырнут на мороз. Гордому и пьяному кавказцу приезжему такое неуважительное отношение к его персоне крайне не понравилось и он решил отомстить. Он прикупил на ближайшей заправке канистру, "заправил" её бензином и пошёл на дело.

Подойдя к бару, он принялся поливать из канистры дверь и зачем-то стоящих рядом посетителей. От одного из мужчин он получил заслуженный удар в ухо и упал на землю. Последовавшие следом несколько оплеух здравомыслие дебоширу не вернули. И ничуть не заботясь о своей безопасности, он чиркнул зажигалкой. Посетители успели отпрыгнуть от вспыхнувшего пламени, а лежащий на земле пироман спокойно встал и с дымящейся задницей попытался скрыться. Но не удалось - его поймали по "горячим следам".