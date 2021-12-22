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Знаменитости, позирующие с молодыми версиями себя

Знаменитости, позирующие с молодыми версиями себя (19 фото)

Автор:
22 декабря 2021 08:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Абжат   знаменитости   молодая версия   молодость   тогда и сейчас   фото   фотошоп   
273
19

Абжат - художник-фотошопер, который объединяет на одном снимке фотографии знаменитостей в разном возрасте.

Многие знаменитости так долго мелькают на экранах телевизоров, что их лица уже становятся знакомыми. Представить их в другом месте или в другом возрасте становится бывает ну просто невозможно. А ведь все эти люди тоже когда-то были малышами! Фотошопер из Казахстана по имени Абжат соединяет на одном снимке молодые и взрослые версии актёров, певцов, музыкантов и других звёзд, чтобы показать, как те изменились со временем. Получается очень наглядно!


Игорь Крутой

×
×

Пелагея

Филипп Киркоров

Натали

Иван Ургант

Григорий Лепс

Сергей Жуков

Андрей Григорьев-Аполлонов

Доминик Джокер

Александр Васильев

Алсу

Костя Цзю

Елена Темникова

Владимир Познер

Гоша Куценко

Елена Яковлева

Александр Гудков

Ирина Дубцова

Про других знаменитостей в работах Абжата мы уже рассказывали в предыдущем посте.

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Метки: Абжат   знаменитости   молодая версия   молодость   тогда и сейчас   фото   фотошоп   
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Алексей Ц Полчаса назад
зачем рыжий из Иванушек с Сандрой Буллок сфоткался?
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9k
Vacony 12 минут назад
половину не знаю...
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