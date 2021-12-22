Знаменитости, позирующие с молодыми версиями себя

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Абжат - художник-фотошопер, который объединяет на одном снимке фотографии знаменитостей в разном возрасте.
Многие знаменитости так долго мелькают на экранах телевизоров, что их лица уже становятся знакомыми. Представить их в другом месте или в другом возрасте становится бывает ну просто невозможно. А ведь все эти люди тоже когда-то были малышами! Фотошопер из Казахстана по имени Абжат соединяет на одном снимке молодые и взрослые версии актёров, певцов, музыкантов и других звёзд, чтобы показать, как те изменились со временем. Получается очень наглядно!
Игорь Крутой
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Пелагея
Филипп Киркоров
Натали
Иван Ургант
Григорий Лепс
Сергей Жуков
Андрей Григорьев-Аполлонов
Доминик Джокер
Александр Васильев
Алсу
Костя Цзю
Елена Темникова
Владимир Познер
Гоша Куценко
Елена Яковлева
Александр Гудков
Ирина Дубцова
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