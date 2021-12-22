Знаменитости, позирующие с молодыми версиями себя

Многие знаменитости так долго мелькают на экранах телевизоров, что их лица уже становятся знакомыми. Представить их в другом месте или в другом возрасте становится бывает ну просто невозможно. А ведь все эти люди тоже когда-то были малышами! Фотошопер из Казахстана по имени Абжат соединяет на одном снимке молодые и взрослые версии актёров, певцов, музыкантов и других звёзд, чтобы показать, как те изменились со временем. Получается очень наглядно!

Игорь Крутой