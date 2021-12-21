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Бывшая тёща отбирает у вдовца дом, несмотря на девятерых детей

Бывшая тёща отбирает у вдовца дом, несмотря на девятерых детей (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 10:07
Сообщество : Истории
Метки: дети   дом   интересное   история   история семьи   квартирный вопрос   тёща   фото   
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Несмотря на то, что старшее поколение частенько катит бочку на молодёжь из-за неподобающего поведения, сами старики тоже умеют чудить. В Геленджике бабуля вознамерилась лишить отца своих внуков и мужа покойной дочери дома. Сейчас там проживает сам мужчина, его четыре дочки, новая жена и пятеро её детей.

450летний Роман Ларин был женат на Елене. У пары родилось четыре красавицы-дочки, они построили свой дом в Голубой бухте. Однако, спустя несколько лет дом стал тесный для семьи и они обменялись домами с родителями Елены - всем было удобно. Обмен оформили как дарственный - на Елену. Свой дом супруги просто передали в собственность. Два года Роман воспитывал дочек сам, помощи не просил. Даже выплатил автокредит погибшей жены, сообщает Mash.

Потом Роман встретит Татьяну, которая по стечению обстоятельств тоже лишилась мужа и осталась одна я пятью детьми. Живут всё в том же доме тёщи, который по дарственной достался первой жене Романа. 72-летняя тёща Алевтина Бердикова однажды спросила зятя: "Ну что Роман, как будем обеспечивать мою старость?". В прочем, могла бы и не спрашивать. План у неё уже был. Вместе с дочерью-двойняшкой (сестра погибшей Елены) тёща вознамерилась лишить Романа дома. Отца шантажируют компроматом и заведением уголовки, чтобы добиться своего. Сеструня, кстати, майор юстиции в отставке. Татьяна рассказала Mash, что однажды обнаружила проколотые колёса на машине, когда ехала с детьми.

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Метки: дети   дом   интересное   история   история семьи   квартирный вопрос   тёща   фото   
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16  комментариев
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720
Ольга Кирина 2 часа назад
Для своих 450-и еще неплохо сохранился.
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283
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
бабка конечно огонь ))) но с другой стороны, почему бы и не отобрать дом у совершенно чужих людей.
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1k
Vadims 11 минут назад
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14k
Hairy. 49 минут назад
Мутная тема.
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12k
Великий Кормчий 53 минуты назад
Если бы дом был в Сочи, на берегу моря, - уже бы войну начали. А в Геленжике то, у моря - для лохов.
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5k
Subic Час назад
Многое не понятно из материалов топа. Дом был подарен тещей своей дочери. По "дарственной" (ну, наверное, это договор дарения, что еще может быть). Договор (дарение дома целиком) простая письменная форма с регистрацией таковой. Правда присутствует еще старый (меньший) дом, право на который (по информации из топа) как то перешло к теще ("обмен"). Не написано как, ну, к примеру, тоже дарение. Впрочем не суть, все вопросы далее про "больший" дом. Итак, конечно, дарение может быть оспорено. Но это не просто. "Передумала" не аргумент. Относительно (но мало) перспективно, доказывать недееспособность дарителя на момент совершения сделки дарения. Вряд ли "прокатит". Ну, хотя бы потому, что "тогда" была типа не дееспособна, когда дарила, а теперь дееспособна, оспаривать? :) Так что тут вопрос практически железно закрыт, как и сделка. Что ж, "новая" хозяйка умерла. У нее есть наследники (это НЕ раздел имущества, а наследование - так что то, что это дарение, без разницы). Наследники первой очереди это муж, дети и, да, мать. То есть теща имеет право на наследство в размере 1/6 части дома. Это крайне неприятно для остальных наследников (5/6 долей), но никаких перспектив отобрать дом целиком в гражданском порядке ПОЧТИ нет. Тем более основные новые совладельцы - несовершеннолетние, обязательно участие органов опеки в таком суде их вообще фиг сломаешь, ни один суд (почти наверняка) ничего у детей не отберет в таком раскладе. Шантаж уголовкой со стороны бывшего майора юстиции это просто смешно и мог возникнуть только в голове пораженной возрастными изменениями тещи. А подлянки типа говна через забор и проколотых колес это да, реалии их жизни на много лет. Тут скорее надо надо (и перспективно) судиться ( а лучше договариваться) по поводу условий выкупа 1/6.
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38k
Лесли 🥰 Час назад
Хорошо выглядит однако)) в 450 лет!
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19k
shevanez Час назад
Если была оформлена дарственная, то каким хе.ром теща туда касается? В любом случае первые претенденты муж и дети.
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226
capbutt Час назад
Какой-то художественный свист. Прошло уже два года, а срок вступления в наследство 6 месяцев. При этом доля вдовца и четверых детей будет многократно превышать долю матери и сестры. Так что, если наследство мужчина оформил, кроме хрена тёще ничего не достанется.
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3k
Ivan Час назад
Тёщи-они такие... Построил ей дачу, чтоб внуков летом нянчила, квартиру у моря купил, с теми же целями. Сейчас она решила внуку квартиру подарить, продав 2 комнаты в коммуналке. Я докидываю пол стоимости квартиры. Начала жене на уши капать, мол надо на тещу оформлять, чтоб не было совместно нажитым. Я аж присел от такой постановки вопроса.
Но теща осознала, что не права, извинилась. Дочка у нее одна, других наследников нет, завещание на внуков, моих детей, юридически мне глубоко похер, но сама постановка вопроса обескуражила...
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134
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Свой дом супруги просто передали в собственность
=========
Это каГ? КаГ сделка была оформленна у нотариуса? Автор еще не дорос сочинять истории
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781
Олег Шишкин 2 часа назад
Ничего не понятно. Но пусть мужчина смотрит канал Антона Сорвачёва на ютубе, семейный юрист.
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11k
котегRUS 2 часа назад
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