Бывшая тёща отбирает у вдовца дом, несмотря на девятерых детей

Потом Роман встретит Татьяну, которая по стечению обстоятельств тоже лишилась мужа и осталась одна я пятью детьми. Живут всё в том же доме тёщи, который по дарственной достался первой жене Романа. 72-летняя тёща Алевтина Бердикова однажды спросила зятя: "Ну что Роман, как будем обеспечивать мою старость?". В прочем, могла бы и не спрашивать. План у неё уже был. Вместе с дочерью-двойняшкой (сестра погибшей Елены) тёща вознамерилась лишить Романа дома. Отца шантажируют компроматом и заведением уголовки, чтобы добиться своего. Сеструня, кстати, майор юстиции в отставке. Татьяна рассказала Mash, что однажды обнаружила проколотые колёса на машине, когда ехала с детьми.