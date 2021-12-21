Бывшая тёща отбирает у вдовца дом, несмотря на девятерых детей

Несмотря на то, что старшее поколение частенько катит бочку на молодёжь из-за неподобающего поведения, сами старики тоже умеют чудить. В Геленджике бабуля вознамерилась лишить отца своих внуков и мужа покойной дочери дома. Сейчас там проживает сам мужчина, его четыре дочки, новая жена и пятеро её детей.
450летний Роман Ларин был женат на Елене. У пары родилось четыре красавицы-дочки, они построили свой дом в Голубой бухте. Однако, спустя несколько лет дом стал тесный для семьи и они обменялись домами с родителями Елены - всем было удобно. Обмен оформили как дарственный - на Елену. Свой дом супруги просто передали в собственность. Два года Роман воспитывал дочек сам, помощи не просил. Даже выплатил автокредит погибшей жены, сообщает Mash.
Потом Роман встретит Татьяну, которая по стечению обстоятельств тоже лишилась мужа и осталась одна я пятью детьми. Живут всё в том же доме тёщи, который по дарственной достался первой жене Романа. 72-летняя тёща Алевтина Бердикова однажды спросила зятя: "Ну что Роман, как будем обеспечивать мою старость?". В прочем, могла бы и не спрашивать. План у неё уже был. Вместе с дочерью-двойняшкой (сестра погибшей Елены) тёща вознамерилась лишить Романа дома. Отца шантажируют компроматом и заведением уголовки, чтобы добиться своего. Сеструня, кстати, майор юстиции в отставке. Татьяна рассказала Mash, что однажды обнаружила проколотые колёса на машине, когда ехала с детьми.
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Но теща осознала, что не права, извинилась. Дочка у нее одна, других наследников нет, завещание на внуков, моих детей, юридически мне глубоко похер, но сама постановка вопроса обескуражила...
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Это каГ? КаГ сделка была оформленна у нотариуса? Автор еще не дорос сочинять истории