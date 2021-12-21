Фильм впервые был показан в СССР 1 января 1976 года. И с тех пор эта картина стала непременным атрибутом Нового года. Насколько хорошо вы помните детали этого фильма?

Новогодний тест по фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" 0