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Фильм впервые был показан в СССР 1 января 1976 года. И с тех пор эта картина стала непременным атрибутом Нового года. Насколько хорошо вы помните детали этого фильма?
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