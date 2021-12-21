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Новогодний тест по фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

Новогодний тест по фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

Автор:
21 декабря 2021 10:05
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Андрея Мягкова   тесты по фильмам Эльдара Рязанова   тесты по фильмам семидесятых   
884
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Фильм впервые был показан в СССР 1 января 1976 года. И с тех пор эта картина стала непременным атрибутом Нового года. Насколько хорошо вы помните детали этого фильма?
Какое "серьёзное предложение" высказала Галя в самом начале фильма?
1/8Какое "серьёзное предложение" высказала Галя в самом начале фильма?
По какому адресу жил Женя Лукашин?
2/8По какому адресу жил Женя Лукашин?

static.life.ru

Кто изначально собирался улететь в Ленинград?
3/8Кто изначально собирался улететь в Ленинград?

ic.pics.livejournal.com

Какая профессия была у Нади Шевелёвой?
4/8Какая профессия была у Нади Шевелёвой?

sun9-38.userapi.com

А сможете вспомнить профессию Жени Лукашина?
5/8А сможете вспомнить профессию Жени Лукашина?

images11.cosmopolitan.ru

Зачем Надя прилетела в Москву?
6/8Зачем Надя прилетела в Москву?

cdn.fishki.net

Кого в фильме сыграл Эльдар Рязанов?
7/8Кого в фильме сыграл Эльдар Рязанов?

uznayvse.ru

Сможете вспомнить отчество Ипполита?
8/8Сможете вспомнить отчество Ипполита?

avatars.mds.yandex.net

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Метки: Тесты   кинотесты   тест   тесты по фильмам   тесты по фильмам Андрея Мягкова   тесты по фильмам Эльдара Рязанова   тесты по фильмам семидесятых   
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8  комментариев
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Квизо 36 минут назад
Интересно, много ли найдётся людей не собравших 8 из 8.
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18k
babuby 4 минуты назад
И отчего всем так нравится эта ода алкоголизму, я видимо никогда не пойму.
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Aleks 15 минут назад
Интересно русские есть люди 35+, которые хоть одну ошибку сделали?
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