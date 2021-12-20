Сугробы почернели, но экология тут совсем не при чем

1503
1
В нескольких областях центрального региона страны отмечено нашествие «снежных блох».
В подмосковном Солнечногорске сугробы почернели. Но промышленные выбросы и иные экологические ЧП в этом не повинны. Просто в снегу резвятся полчища так называемых «снежных блох». Подобные явления отмечены в Ярославской и Тульской областях, в Татарстане и других регионах центра страны.
Вадим Марьинский, научный сотрудник МГУ, пояснил журналистам что пугаться этих малюток не стоит. Это на вид они такие отталкивающие усатые многоножки. А внутри совсем безобидные, хоть для человека, хоть для окружающей среды. И не блохи, и вовсе не насекомые, как это можно заключить из народного названия феномена. По-научному эта группа существ именуется ногохвостками.
Строго говоря, явление не новое. Время от времени крохотные ногохвостки атаковали снежные «дома» и ранее. В марте прошлого года, например, они наследили в Башкирии, о чем рассказал тогда наш ресурс.
Ногохвостки любят попрыгать, отсюда и ассоциация с блохами. Они путешествуют по стране в разное время года. но зимой их проще разглядеть: темные на белом фоне, они «как на ладони». Когда колонии достигают огромных размеров, то выглядит это и впрямь страшновато.
Вадим Марьинский, научный сотрудник МГУ, пояснил журналистам что пугаться этих малюток не стоит. Это на вид они такие отталкивающие усатые многоножки. А внутри совсем безобидные, хоть для человека, хоть для окружающей среды. И не блохи, и вовсе не насекомые, как это можно заключить из народного названия феномена. По-научному эта группа существ именуется ногохвостками.
Строго говоря, явление не новое. Время от времени крохотные ногохвостки атаковали снежные «дома» и ранее. В марте прошлого года, например, они наследили в Башкирии, о чем рассказал тогда наш ресурс.
Ногохвостки любят попрыгать, отсюда и ассоциация с блохами. Они путешествуют по стране в разное время года. но зимой их проще разглядеть: темные на белом фоне, они «как на ладони». Когда колонии достигают огромных размеров, то выглядит это и впрямь страшновато.
Источник:
Ссылки по теме:
- Пчела-блогер постит модные фото и спасает своих сородичей
- Макромир: паук-скакунчик крупным планом
- В Подмосковье скорпион напал на ребенка
- Почему эти ужасы трипофоба так популярны
- Жителям Подмосковья теперь нельзя дружелюбно относиться к лисам
15
Понравилось15
Новости партнёров
--------------------------------------------------------------------
Мигранты приехали их Азии ...