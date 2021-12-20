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Сугробы почернели, но экология тут совсем не при чем

Сугробы почернели, но экология тут совсем не при чем (1 фото)

Автор:
20 декабря 2021 18:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   блохи   насекомые   ногохвостки   прыгают   снег   экология   
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В нескольких областях центрального региона страны отмечено нашествие «снежных блох».
В подмосковном Солнечногорске сугробы почернели. Но промышленные выбросы и иные экологические ЧП в этом не повинны. Просто в снегу резвятся полчища так называемых «снежных блох». Подобные явления отмечены в Ярославской и Тульской областях, в Татарстане и других регионах центра страны.

Вадим Марьинский, научный сотрудник МГУ, пояснил журналистам что пугаться этих малюток не стоит. Это на вид они такие отталкивающие усатые многоножки. А внутри совсем безобидные, хоть для человека, хоть для окружающей среды. И не блохи, и вовсе не насекомые, как это можно заключить из народного названия феномена. По-научному эта группа существ именуется ногохвостками.

Строго говоря, явление не новое. Время от времени крохотные ногохвостки атаковали снежные «дома» и ранее. В марте прошлого года, например, они наследили в Башкирии, о чем рассказал тогда наш ресурс.

Ногохвостки любят попрыгать, отсюда и ассоциация с блохами. Они путешествуют по стране в разное время года. но зимой их проще разглядеть: темные на белом фоне, они «как на ладони». Когда колонии достигают огромных размеров, то выглядит это и впрямь страшновато.

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Метки: Подмосковье   блохи   насекомые   ногохвостки   прыгают   снег   экология   
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7  комментариев
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593
Mixan 2 часа назад
В подмосковном Солнечногорске сугробы почернели.
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Мигранты приехали их Азии ...
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729
anton 18 минут назад
Очередные черные понаехали... Что за мода такая у них?
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9k
Lynx 2 часа назад
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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