Подборка редких и интересных фотографий

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Фотографии со всего мира.
“Слоновья нога” в чернобыле, 1996 г. Вытекшее ядерное топливо, перемешанное с бетоном и песком. Обнаружено ликвидаторами в подвале четвертого блока атомной станции. Она и сегодня остается смертельно опасной, менее чем за минуту рядом с ней человек по
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Один электрик делает искусственное дыхание другому после того, как того ударило током, 1967 г. Он выжил и умер в 2002 г.
Терри Савчук, вратарь канадской хоккейной команды “Toronto Maple Leafs” до введения защитных масок, 1966 г.
Авторский пост
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Метки: Редкие интересно подборка фотографии
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