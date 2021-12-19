Фотографии строительства знаменитых зданий и жилых домов царской и советской Москвы

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Фотографии со стройки первых станций московского метро, жилых домов в Черемушках и многих других объектов.
2.
Строительство здания панорамы «Бородино». Неизвестный автор, июнь - июль 1912 года, г. Москва Чистопрудный бул., Музей-панорама «Бородинская битва».
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3.
Строительство первого деревянного Мавзолея Ленина. В. Лебедев, июнь - август 1924 года, г. Москва, Красная пл., Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева.
4.
Архитектор Константин Мельников на строительстве собственного дома в Кривоарбатском переулке. Неизвестный автор, 1927 - 1929 год, г. Москва, Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева.
5.
Строительство жилого дома в Сивцевом Вражеке. Неизвестный автор, 1930-е, г. Москва пер. Сивцев Вражек, д. 15/25, МАММ/МДФ.
6.
Американский архитектор Гектор Гамильтон на строительной площадке Дворца Советов. Неизвестный автор, 1932 год, г. Москва ул. Волхонка, МАММ/МДФ.
7.
Остоженка. Строительство метро открытым способом. Курсанты военной школы имени ВЦИК на субботнике. Александр Устинов, 1933 год, г. Москва, ул. Остоженка, Музей Москвы.
8.
Снос зданий на Моховой улице и строительство гостиницы «Москва». Марк Марков-Гринберг, 1934 год, г. Москва, ул. Моховая, Союз фотохудожников России.
9.
Панорама строительства Большого Крымского моста. Александр Устинов, 1936 - 1938 год, г. Москва, Крымский мост, из архива Нинель Александровны Устиновой.
11.
Строительство главного здания МГУ. Комсомольцы-облицовщики – ученики школы рабочей молодежи. Слева с фотоаппаратом – корреспондент Яков Халип. Евгений Умнов, 1951 год, г. Москва, Ленинские горы, Союз фотохудожников России.
14.
Площадь Маяковского. Неизвестный автор, 1957 - 1959 год, г. Москва, пл. Маяковского, Союз фотохудожников России.
15.
Новые жилые дома на смену старым. Михаил Клюев, 1959 год, г. Москва, Союз фотохудожников России.
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