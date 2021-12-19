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Фотографии строительства знаменитых зданий и жилых домов царской и советской Москвы

Фотографии строительства знаменитых зданий и жилых домов царской и советской Москвы (19 фото)

Автор:
19 декабря 2021 21:25
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
454
19
Фотографии со стройки первых станций московского метро, жилых домов в Черемушках и многих других объектов.
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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фотографии   
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