Жительница Пенсильвании родила в машине с автопилотом

В довершение проблем был утренний час пик, и шоссе, ведущее к больнице, стояло в пробке. Китинг включил функцию автопилота «Теслы». Левой рукой он придерживал руль, а правой - поддерживал жену, схватки у которой шли с интервалом в одну минуту. «Она сжимала мою руку так сильно, что я думал, что она собирается раздробить ее, - шутит Китинг. - Я все время повторял Йиран: «Все хорошо, сосредоточься на дыхании». Это был совет и мне. Мой адреналин зашкаливал. Я сказал: «Рафа, все в порядке. Сейчас появится на свет твоя младшая сестра».

Короткая поездка казалась вечностью. В перерывах между схватками Йиран взглянул на GPS, чтобы узнать, сколько еще им осталось проехать, но у ребенка были другие планы. Когда они подъехали к больнице, Йиран прошептал: «Боже мой, Китинг. Она уже здесь».