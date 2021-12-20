Жительница Пенсильвании родила в машине с автопилотом

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Жительница Пенсильвании Йиран Шерри родила дочь в машине "Тесла", ехавшей на автопилоте, в то время как муж помогал ей справиться со схватками. Маленькая Маэва Лили появилась на свет здоровой, и теперь все, начиная с медсестер в больнице, в шутку называют ее "Малышкой Тесла".
Йиран Шерри из Пенсильвании родила ребенка в «Тесле» по пути в больницу. Ее муж был рядом с ней и оказывал помощь, а машину в это время вел автопилот.
Новорожденную дочку Китинга и Йирана Шерри медсестры прозвали «малышкой Тесла».
Новорожденную дочку Китинга и Йирана Шерри медсестры прозвали «малышкой Тесла».
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«Я знала, что рожу в этот день, -рассказал Йиран. - Утром я сказала Китингу: «Это будет сегодня, но не думаю, что это произойдет в ближайшее время».
У пары, которая познакомилась во время преподавания в международной школе Rainbow Bridge в Шанхае, есть трехлетний сын по имени Рафа, и они были счастливы появлению второго ребенка.
День начался как обычно. Йиран поставила белье стираться и готовила Рафу к поездке в детский сад.
У пары, которая познакомилась во время преподавания в международной школе Rainbow Bridge в Шанхае, есть трехлетний сын по имени Рафа, и они были счастливы появлению второго ребенка.
День начался как обычно. Йиран поставила белье стираться и готовила Рафу к поездке в детский сад.
Когда Китинг посадил Рафу на заднее сиденье их машины, у Йиран неожиданно отошли воды. Китинг понял, что пора везти ее в больницу, несмотря на ее настойчивые требования, чтобы он сначала отвез их сына в школу.
С сыном на заднем сиденье Йиран и Китинг из своего дома в Уэйне в больницу Паоли. Дорога должна была занять 20 минут. Тем временем у Йиран начались схватки, она уже не могла сидеть в кресле и села на пол перед пассажирским сиденьем.
С сыном на заднем сиденье Йиран и Китинг из своего дома в Уэйне в больницу Паоли. Дорога должна была занять 20 минут. Тем временем у Йиран начались схватки, она уже не могла сидеть в кресле и села на пол перед пассажирским сиденьем.
В довершение проблем был утренний час пик, и шоссе, ведущее к больнице, стояло в пробке. Китинг включил функцию автопилота «Теслы». Левой рукой он придерживал руль, а правой - поддерживал жену, схватки у которой шли с интервалом в одну минуту. «Она сжимала мою руку так сильно, что я думал, что она собирается раздробить ее, - шутит Китинг. - Я все время повторял Йиран: «Все хорошо, сосредоточься на дыхании». Это был совет и мне. Мой адреналин зашкаливал. Я сказал: «Рафа, все в порядке. Сейчас появится на свет твоя младшая сестра».
Короткая поездка казалась вечностью. В перерывах между схватками Йиран взглянул на GPS, чтобы узнать, сколько еще им осталось проехать, но у ребенка были другие планы. Когда они подъехали к больнице, Йиран прошептал: «Боже мой, Китинг. Она уже здесь».
Короткая поездка казалась вечностью. В перерывах между схватками Йиран взглянул на GPS, чтобы узнать, сколько еще им осталось проехать, но у ребенка были другие планы. Когда они подъехали к больнице, Йиран прошептал: «Боже мой, Китинг. Она уже здесь».
К счастью, возле больницы оказался педиатр, который вызвал медсестер. Они подбежали к «Тесле» и перерезали ребенку пуповину прямо над передним сиденьем машины.
«Когда педиатр сказал: «Она здорова. Поздравляю», - это был настоящий вздох облегчения», - говорит Китинг.
Медсестры в больнице дали девочке прозвище «малышка Тесла». Поначалу родители решили дать ей второе имя «Тесс» в знак уважения к месту ее рождения, но в конце концов они остановились на втором имени Лили - в честь матери Йиран.
Родители пошутили, что передадут машину своей малышке. «Я не буду слишком удивлен, если в 2037 году Мейв получит права и будет ездить за рулем этой «Тесле», - говорит Китинг.
«Когда педиатр сказал: «Она здорова. Поздравляю», - это был настоящий вздох облегчения», - говорит Китинг.
Медсестры в больнице дали девочке прозвище «малышка Тесла». Поначалу родители решили дать ей второе имя «Тесс» в знак уважения к месту ее рождения, но в конце концов они остановились на втором имени Лили - в честь матери Йиран.
Родители пошутили, что передадут машину своей малышке. «Я не буду слишком удивлен, если в 2037 году Мейв получит права и будет ездить за рулем этой «Тесле», - говорит Китинг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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