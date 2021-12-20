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Жительница Пенсильвании родила в машине с автопилотом

Жительница Пенсильвании родила в машине с автопилотом (6 фото)

Автор:
20 декабря 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   Ynews   Иран Шерри   автопилот   новости   пенсильвания   роды   роды в машине   
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Жительница Пенсильвании Йиран Шерри родила дочь в машине "Тесла", ехавшей на автопилоте, в то время как муж помогал ей справиться со схватками. Маленькая Маэва Лили появилась на свет здоровой, и теперь все, начиная с медсестер в больнице, в шутку называют ее "Малышкой Тесла".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tesla   Ynews   Иран Шерри   автопилот   новости   пенсильвания   роды   роды в машине   
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Sergius SPb Полчаса назад
Зашейте ей одно место чтобы гибриды не лезли.
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7k
Sterling Malory Archer 2 минуты назад
химчиску сделали?
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