После окончания Второй мировой войны эти отношения осложнились, и виноваты в этой обстановке были отнюдь не только чукчи. В 1942 году американцы, опасаясь японской угрозы, для обороны своих территорий организовали особую гвардию, чей личный состав полностью состоял из представителей местного населения эскимосов-охотников. После окончания войны это подразделение из 2,5 тысяч эскимосов, алеутов и индейцев якобы расформировали, но лишь на бумагах - в действительности власти США продолжали идеологически обрабатывать местное население, внушая им мысль о неизбежности войны с СССР, а стало быть - с чукчами. Помимо этого, военные Америки проводили маневры с целью оценить эффективность технике в зоне сверхнизких температур.



Такая обстановка не способствовала миру между народами. Разумеется, СССР не мог остаться в стороне, и к осени 1945 года И.В. Сталин приказал разработать возможные сценарии высадки военного десанта на Аляску. Эти действия предполагалось предпринять, если американцы решатся на войну под предлогом регулярных конфликтов чукчей с эскимосами. Для выполнения этой задачи на Чукутку перебросили 132 полк дальней авиации и 14-ю десантную армию под руководством Николая Олешева. В случае начала агрессивных действий со стороны США советские военные должны были начать форсировать Берингов пролив с последующей высадкой на территории Аляски.