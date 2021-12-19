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К чукчам в нашей стране было принято относиться свысока. Их и героями анекдотов делали, и, пытаясь намекнуть на непроходимую тупость собеседника, называли его не иначе как чукчей. И напрасно - представители этого этноса отнюдь не глупы, на редкость жизнеспособны, воинственны и даже мстительны.
В реальной жизни чукчи не так доверчивы и глупы, как рассказывают в анекдотах. Иначе не пришлось бы казакам царской империи затеять настоящую войну, чтобы покорить этот свободолюбивый народец.
В исторических документах есть даже термин "Русско-чукотские войны" - и неспроста. Несколько сотен казаков противостояли десятитысячному чукотскому населению, не желавшему подчиняться Российской империи и жить по ее законам.
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Основные противостояния между чукчами и казаками продолжались с 1720 по 1750-е годы, да и после на протяжении 30 лет проходили регулярные военные столкновения. Причем, потери были с обеих сторон, и даже посланные правительственные войска, задачей которых было подавление сопротивления чукчей, справились со своей задачей с большим трудом.
Отдельные стычки между северными жителями и представителями власти продолжались вплоть до 1917 года, после которого чукчи, поддержав советскую власть, вошли в состав СССР. Кстати, воинственно чукчи относились не только к казакам, но и к соседним народам, претендуя на их охотничьи и рыболовные промыслы. И если к середине XX века стычки внутри страны практически прекратились, серьезная вражда между чукчами и аляскинскими эксимосами и не думала завершаться, а после войны и вовсе рисковала превратиться в суровый военный конфликт.
И хотя считалось, что государственная граница "находится на замке", чукчи и эскимосы до начала ВОВ беспрепятсвенно ее пересекали в обоих направлениях. Да и как можно было контролировать границу на каждом ее километре?
Родственный в прошлом народ был разделен всего-навсего Беринговым проливом шириной около 100 километров. Но общение чукчей и эскимосов гладким не было. Первые были не прочь устроить набег на селения Аляски с целью поживиться добром. Помимо охотничьих и рыболовных снастей, воинственные чукчи, стадающие без притока свежей крови, брали в плен молодых женщин и детей. Мужчинам нужны были невесты, которые не являлись бы их близкими родственницами, а на стойбищах требовались лишние рабочие руки.
Родственный в прошлом народ был разделен всего-навсего Беринговым проливом шириной около 100 километров. Но общение чукчей и эскимосов гладким не было. Первые были не прочь устроить набег на селения Аляски с целью поживиться добром. Помимо охотничьих и рыболовных снастей, воинственные чукчи, стадающие без притока свежей крови, брали в плен молодых женщин и детей. Мужчинам нужны были невесты, которые не являлись бы их близкими родственницами, а на стойбищах требовались лишние рабочие руки.
После окончания ВОВ к старым разногласиям добавилось еще одно: уровень бытовой жизни в СССР и США тогда довольно резко отличался, и чукчи, разозленные этим неравенством, вернулись к угасшей было практике набегов на эскимосов. Из их жилищ в качестве трофеев изымалось оружие, домашняя утварь и даже хорошая одежда.
Олешев Н.Н.
После окончания Второй мировой войны эти отношения осложнились, и виноваты в этой обстановке были отнюдь не только чукчи. В 1942 году американцы, опасаясь японской угрозы, для обороны своих территорий организовали особую гвардию, чей личный состав полностью состоял из представителей местного населения эскимосов-охотников. После окончания войны это подразделение из 2,5 тысяч эскимосов, алеутов и индейцев якобы расформировали, но лишь на бумагах - в действительности власти США продолжали идеологически обрабатывать местное население, внушая им мысль о неизбежности войны с СССР, а стало быть - с чукчами. Помимо этого, военные Америки проводили маневры с целью оценить эффективность технике в зоне сверхнизких температур.
Такая обстановка не способствовала миру между народами. Разумеется, СССР не мог остаться в стороне, и к осени 1945 года И.В. Сталин приказал разработать возможные сценарии высадки военного десанта на Аляску. Эти действия предполагалось предпринять, если американцы решатся на войну под предлогом регулярных конфликтов чукчей с эскимосами. Для выполнения этой задачи на Чукутку перебросили 132 полк дальней авиации и 14-ю десантную армию под руководством Николая Олешева. В случае начала агрессивных действий со стороны США советские военные должны были начать форсировать Берингов пролив с последующей высадкой на территории Аляски.
Такая обстановка не способствовала миру между народами. Разумеется, СССР не мог остаться в стороне, и к осени 1945 года И.В. Сталин приказал разработать возможные сценарии высадки военного десанта на Аляску. Эти действия предполагалось предпринять, если американцы решатся на войну под предлогом регулярных конфликтов чукчей с эскимосами. Для выполнения этой задачи на Чукутку перебросили 132 полк дальней авиации и 14-ю десантную армию под руководством Николая Олешева. В случае начала агрессивных действий со стороны США советские военные должны были начать форсировать Берингов пролив с последующей высадкой на территории Аляски.
Это противосстояние между СССР и США чукчи и эскимосы восприняли с удовлетворением - наконец, у обеих сторон появился формальный повод свести счеты с давними обидчиками.
Считается, что последняя наиболее сильная и официально зафиксированная стычка чукчей с эскимосами состоялась в районе Берингова пролива в 1947 году. Провокаторами, как это часто бывало, оказались жители Чукотки. Как потом указывалось в официальных источниках, граждане СССР перешли государственную границу и организовали разбойное нападение на эскимосов в небольшом алеутском городке Уэйлсе. Они не только разграбили оленеводческие стойбища, но и убили несколько десятков человек.
Считается, что последняя наиболее сильная и официально зафиксированная стычка чукчей с эскимосами состоялась в районе Берингова пролива в 1947 году. Провокаторами, как это часто бывало, оказались жители Чукотки. Как потом указывалось в официальных источниках, граждане СССР перешли государственную границу и организовали разбойное нападение на эскимосов в небольшом алеутском городке Уэйлсе. Они не только разграбили оленеводческие стойбища, но и убили несколько десятков человек.
В ответ были организованы аналогичные вылазки эскимосов на советскую территорию. И к концу 1947 года ситуация в регионе была такой напряженной, что потребовалось вмешательство Москвы и Вашингтона.
Как ни странно, несмотря на вооруженный конфликт, ни Москва, ни Вашингтон официальных нот друг другу не посылали, но руку на пульсе продолжали держать и пристально следили за ходом вооруженных нападений. Хотя русским было ясно, что любой пограничный конфликт между чукчами и эскимосами в одно прекрасное время станет отличиым поводом для войны.
В этой ситуации советское правительство приняло решение закрыть границу в приграничном районе, с 1948 года там ввели прописку со строжайшим контролем ее соблюдения. И если до этого чукчи и эскимосы из родственных семей практически безбоязненно ходили туда-сюда, навещая родственников, то после этих мер, контакты практически прекратились. Со временем обстановка относительно стабилизировалась, а военные набеги стали большой редкостью, и после вовсе канули в лету.
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Вот бы рассказал я в свое время чукчам Усть-Белой, Беринговского, Лавреньтия и Уэлена, где я в 80-х работал, эту мульку, они бы решили, что я грибов обожрался.
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Насколько я помню анекдоты про чукчей (а я их помню не мало), нигде в них чукча не предстаёт непроходимым тупицей. Скорее чукча из анекдота простоват и наивен, как дитя природы, попавшее в каменные джунгли современного общества. Эдакий Тарзан отечественного разлива. Но при этом чукча из анекдота обладает хитростью и смекалкой. Собственно комичность анекдотов как правило и построена на том, что чукча применяет свой опыт жизни в традиционной первобытной среде по отношению к современным реалиям.