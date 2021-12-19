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Как чукчи против эскимосов воевали

Как чукчи против эскимосов воевали (11 фото)

Автор:
19 декабря 2021 13:27
Метки: война   интересно   история   чукчи   
749
11
К чукчам в нашей стране было принято относиться свысока. Их и героями анекдотов делали, и, пытаясь намекнуть на непроходимую тупость собеседника, называли его не иначе как чукчей. И напрасно - представители этого этноса отнюдь не глупы, на редкость жизнеспособны, воинственны и даже мстительны.
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Метки: война   интересно   история   чукчи   
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63k
Jora Kykynaher 2 часа назад
Лютая дичь. Эскимосов на Чукотке нет, как и нет чукчей на Аляске. Прибрежные чукчи отплывали от берега максимум на 50 км. Так же и эскимосы у себя на Аляске. В самом узком месте Беренгова пролива рыбалки нет, там никто не рыбачит, течение. Были единичные случаи походов и тех и других в гости, но только в те редкие года, когда пролив замерзал, а это раз в 10 лет. Сейчас наверное вообще не замерзает. Ну про русско-чукотские войны вообще шедевр. Особенно про признание чукчами Советской власти.
Вот бы рассказал я в свое время чукчам Усть-Белой, Беринговского, Лавреньтия и Уэлена, где я в 80-х работал, эту мульку, они бы решили, что я грибов обожрался.
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2k
Алексей 14 минут назад
---Их и героями анекдотов делали, и, пытаясь намекнуть на непроходимую тупость собеседника, называли его не иначе как чукчей.----
____________________
Насколько я помню анекдоты про чукчей (а я их помню не мало), нигде в них чукча не предстаёт непроходимым тупицей. Скорее чукча из анекдота простоват и наивен, как дитя природы, попавшее в каменные джунгли современного общества. Эдакий Тарзан отечественного разлива. Но при этом чукча из анекдота обладает хитростью и смекалкой. Собственно комичность анекдотов как правило и построена на том, что чукча применяет свой опыт жизни в традиционной первобытной среде по отношению к современным реалиям.
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6k
Ruk 15 минут назад
в 40хх разница в жизни чукчей их родственников на Аляске была, но незначительная. Когда с развалом СССР открылись границы и первые эскимосы потянулись на Чукотку искать родственников, они были в шоке. и да, эскимосы и на Чукотке живут.
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20k
Юрий 16 минут назад
Советская власть пришла на Чукотку.

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2k
Moon24 Полчаса назад
Анекдоты про чукчей были , но свысока никто к ним не относился , такого не было
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4k
Виталий Касандров Час назад
Помню в прошлом году столько плюсов у статьи о японских велосипедных танках из картона было . Там даже чертежи вундерваффе были .А здесь как то слабо .Аля каламбур .Железный капут .Сразу видно 3.14здешь .
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30k
ACU900 2 часа назад
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3k
Олег Белов 3 часа назад
Бред сивой кобылы!
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