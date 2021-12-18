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Выставка о самом большом по площади субъекте Российской Федерации и о людях, которые там живут.
1.
Якутка в праздничном костюме на весенне-летнем празднике Ысыах. 1900–1905 годы. Неизвестный автор. Якутская область.
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4.
Архив Александра Козлова
За грибами на шитике. 1910–1911 годы. Автор: Павел Злыгостев. Якутская область, Олекминск.
За грибами на шитике. 1910–1911 годы. Автор: Павел Злыгостев. Якутская область, Олекминск.
5.
Архив Александра Козлова
Семья якутов на оленях. 1910–1911 годы. Автор: Павел Злыгостев. Якутская область, Олекминский округ, село Нохтуйск.
Семья якутов на оленях. 1910–1911 годы. Автор: Павел Злыгостев. Якутская область, Олекминский округ, село Нохтуйск.
8.
Старый способ передвижения в летнее время в отдаленной Якутии. 1930-е. Автор: И. Бобряков. Якутская АССР.
9.
Красноармеец из Якутии Михаил Алексеев. 1 мая 1945 года. Автор: Евгений Халдей. Германия, Берлин.
11.
Архив Павла Сергеевича Сухарева
Портрет в полярных сопках. 1953–1956 годы. Автор: Григорий Сухарев. Якутская АССР, Тикси.
Портрет в полярных сопках. 1953–1956 годы. Автор: Григорий Сухарев. Якутская АССР, Тикси.
12.
Председатель колхоза П. П. Андросов и бригадир охотничьей бригады проверяют шкурки песца перед отправкой в район. 13 марта 1954 года. Автор: Колобаев. Якутская АССР, Анабарский район, колхоз имени Ворошилова.
13.
Отправка шкурок песца из бригады в колхоз. 8 марта 1954 года. Автор: Колобаев. Якутская АССР, Анабарский район, колхоз имени Ворошилова.
14.
Архив Павла Сергеевича Сухарева
Во дворе. 1954–1956 годы. Автор: Григорий Сухарев. Якутская АССР, Тикси.
Во дворе. 1954–1956 годы. Автор: Григорий Сухарев. Якутская АССР, Тикси.
27.
Река Яна. Север Якутии. Пейзаж из окна кукурузника. Из серии «Реки России». Лето 1972 года. Автор: Георгий Розов. Якутская АССР, Верхоянский район.
30.
Семейный архив Марии Косаревой
Режиссер Александр Косарев на съемочной площадке фильма «Срочно... Секретно... Губчека...». Подготовка сцены захвата склада с пушниной. 1982 год. Автор: Игорь Богданов. Якутская АССР, Покровск.
Режиссер Александр Косарев на съемочной площадке фильма «Срочно... Секретно... Губчека...». Подготовка сцены захвата склада с пушниной. 1982 год. Автор: Игорь Богданов. Якутская АССР, Покровск.
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