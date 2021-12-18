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Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 65

Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 65 (27 фото + 3 видео)

Автор:
18 декабря 2021 13:43
Метки: Юмор   картинки   позитив   
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Подборка юмора, сатиры и другое.

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13  комментариев
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600
Mixan 5 часов назад
Если эти опять появятся в телеке на Новый Год !!!..
Я его разобью ,к чертям !!!!

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45
__ 4 часа назад
Советское танго

Автор слов: Тимур Шаов

Автор музыки: Тимур Шаов

Ах, время, советское время!
Как вспомнишь - и в сердце тепло,
И чешешь задумчиво темя -
Куда ж это время ушло?

Нас утро встречало прохладой,
Вставала со славой страна..
Чего ж нам ещё было надо?
Какого, простите, рожна?

На рубль можно было напиться,
Проехать в метро за пятак,
А в небе сияли зарницы,
Мигал коммунизма маяк!

И были мы все гуманисты,
И злоба была нам чужда,
И даже кинематографисты
Любили друг друга тогда.

Шик, блеск, рай!
Мир, труд, май!

И женщины граждан рожали,
И Ленин им путь озарял.
Потом этих граждан сажали,
Сажали и тех, кто сажал.

И были мы центром Вселенной,
И строили мы на века.
С трибуны махали нам члены
Такого родного ЦК.

Капуста, картошка и сало,
Любовь, комсомол и весна -
Чего ж нам, козлам, не хватало?
Какая пропала страна!

Мы шило сменили на мыло,
Тюрьму променяв на бардак.
Зачем нам чужая текила?
У нас был прекрасный шмурдяк!
Зачем нам чужая текила?
У нас был прекрасный шмурдяк!
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