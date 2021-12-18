Картинки в чёрно-белых тонах. Выпуск 65

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Подборка юмора, сатиры и другое.
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Авторский пост
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Я его разобью ,к чертям !!!!
Автор слов: Тимур Шаов
Автор музыки: Тимур Шаов
Ах, время, советское время!
Как вспомнишь - и в сердце тепло,
И чешешь задумчиво темя -
Куда ж это время ушло?
Нас утро встречало прохладой,
Вставала со славой страна..
Чего ж нам ещё было надо?
Какого, простите, рожна?
На рубль можно было напиться,
Проехать в метро за пятак,
А в небе сияли зарницы,
Мигал коммунизма маяк!
И были мы все гуманисты,
И злоба была нам чужда,
И даже кинематографисты
Любили друг друга тогда.
Шик, блеск, рай!
Мир, труд, май!
И женщины граждан рожали,
И Ленин им путь озарял.
Потом этих граждан сажали,
Сажали и тех, кто сажал.
И были мы центром Вселенной,
И строили мы на века.
С трибуны махали нам члены
Такого родного ЦК.
Капуста, картошка и сало,
Любовь, комсомол и весна -
Чего ж нам, козлам, не хватало?
Какая пропала страна!
Мы шило сменили на мыло,
Тюрьму променяв на бардак.
Зачем нам чужая текила?
У нас был прекрасный шмурдяк!
Зачем нам чужая текила?
У нас был прекрасный шмурдяк!