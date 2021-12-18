Почему веганы стремятся копировать еду мясоедов?

Самое интересное. Что будет с колбасой, если ее нагреть?



Я решил оставить колбасу и в дальнейшем пожарить с ней яичницу на завтрак, ибо выкидывать было жалко.



Кстати, стоимость такой штуки около 350 рублей (точно не помню уже).



Убрал в колбасу в холодильник, а потом меня осенило! В составе ведь полно воды и масла (первые два места в составе). Как работает конжак в роли загустителя я не знаю, так как никогда с ним не встречался. А других загустителей и стабилизаторов нет. Что будет, если нагреть колбасу? Держит ли конжак температуру?

Решил проверить. Отрезал кусок и закинул в микроволновку на 20 секунд... Вот теперь думаю, что делать с этой вроде бы как и съедобной, но не жаребельной колбасой... Есть ее чистоганом не вкусно, жарить нельзя, выкинуть жалко, кошка отказалась, пусть лежит, может сварю из нее суп, раз она такая размазня.