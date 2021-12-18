Почему веганы стремятся копировать еду мясоедов?

Купил на пробу веганскую колбасу и погрел ее в микроволновке.
По внешнему виду очень напоминает докторскую, не правда ли? В глаза сразу лезет надпись, что она содержит витамин В12, что вряд ли придает ценности этой колбасе.
Перед вскрытием давайте глянем на состав.
Состав: Вода, масло подсолнечное, соевый белок, волокна цитрусовые, модифицированный крахмал, соль, чеснок, усилитель вкуса глутамат натрия, концентрат сока редьки, экстракт специй: шафран, паприка; ароматизатор растительного происхождения, волокна конжакового дерева, витамин В12.
На первом месте стоит вода, а это уже о многом говорит. Так же зачем-то в колбасу засунули сок редьки и волокна конжакового дерева.
Аморфофаллус коньяк (конжак) - это азиатское растение, содержащее водорастворимые волокна, обладающие высокой способностью поглощения жидкостей. Эти волокна называются глюкоманнан. В контакте с водой они набухают и образуют густой гель, который заполняет пищеварительную систему и создает ощущение сытости. Обычно такая штука продается как БАДы для похудения.
Конжак в этой колбасной истории выступает как загуститель. В нем ничего плохого нет.
Вскроем колбасу
То, что в колбасе много воды ощущается сразу. С нее аж капает, когда снимаешь упаковку. В нос сразу бьет запах дешевой докторской колбасы (не знаю как описать по-другому).
Режется как желе. Просто ставь нож и он сам отрежет тебе колбасу. Вкус, кстати, так же напоминает дешевый аналог докторской колбасы. Но если учесть, что тут совершенно нет мяса, то производителям ставлю пятерку за старания. У вас получилось нечто похожее, тут трудно придраться.
Самое интересное. Что будет с колбасой, если ее нагреть?
Я решил оставить колбасу и в дальнейшем пожарить с ней яичницу на завтрак, ибо выкидывать было жалко.
Кстати, стоимость такой штуки около 350 рублей (точно не помню уже).
Убрал в колбасу в холодильник, а потом меня осенило! В составе ведь полно воды и масла (первые два места в составе). Как работает конжак в роли загустителя я не знаю, так как никогда с ним не встречался. А других загустителей и стабилизаторов нет. Что будет, если нагреть колбасу? Держит ли конжак температуру?
Решил проверить. Отрезал кусок и закинул в микроволновку на 20 секунд... Вот теперь думаю, что делать с этой вроде бы как и съедобной, но не жаребельной колбасой... Есть ее чистоганом не вкусно, жарить нельзя, выкинуть жалко, кошка отказалась, пусть лежит, может сварю из нее суп, раз она такая размазня.
Не мое, копипаста
Авторский пост
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превращаеться в ....
Её можно как эксперта при для проверки колбас задействовать
- В ней очень много витаминов Е БЭ ЦЭ .
Блин, ну если я не веган, то за каким хреном такой болезненный обструктивный интерес к их пище? Насильно, что ли, заставляют есть это? Хотят - едят. Никому они не мешают, если вкушают фальшивого зайца.
" - Лиза, пойдем обедать?
- Мне не хочется. Я вчера уже обедала.
- Я тебя не понимаю.
- Не пойду я есть фальшивого зайца.
- Ну, и глупо.
- Я не могу питаться вегетарианскими сосисками."(с)
Поэтому в пищу для веганов добавляют экстракт, полученный из особого вида микроорганизмов на специальных заводах. Прибыльный бизнес, что объясняет назойливую веганскую пропаганду.
Во настоящее мясо в деревне !!!
Я это умею ,приглашайте мужики ..
Усталость жуткая ,но зато свежатинка и т.д. все компенсируют
Вот мясо ,да под водочку !!!!