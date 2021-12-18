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Почему веганы стремятся копировать еду мясоедов?

Почему веганы стремятся копировать еду мясоедов? (8 фото)

Автор:
18 декабря 2021 13:03
Сообщество : Еда
Метки: веганы   колбаса   эксперименты   
354
8

Купил на пробу веганскую колбасу и погрел ее в микроволновке.

По внешнему виду очень напоминает докторскую, не правда ли? В глаза сразу лезет надпись, что она содержит витамин В12, что вряд ли придает ценности этой колбасе.

Перед вскрытием давайте глянем на состав.

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Состав: Вода, масло подсолнечное, соевый белок, волокна цитрусовые, модифицированный крахмал, соль, чеснок, усилитель вкуса глутамат натрия, концентрат сока редьки, экстракт специй: шафран, паприка; ароматизатор растительного происхождения, волокна конжакового дерева, витамин В12.
На первом месте стоит вода, а это уже о многом говорит. Так же зачем-то в колбасу засунули сок редьки и волокна конжакового дерева.

Аморфофаллус коньяк (конжак) - это азиатское растение, содержащее водорастворимые волокна, обладающие высокой способностью поглощения жидкостей. Эти волокна называются глюкоманнан. В контакте с водой они набухают и образуют густой гель, который заполняет пищеварительную систему и создает ощущение сытости. Обычно такая штука продается как БАДы для похудения.

Конжак в этой колбасной истории выступает как загуститель. В нем ничего плохого нет.
Вскроем колбасу

То, что в колбасе много воды ощущается сразу. С нее аж капает, когда снимаешь упаковку. В нос сразу бьет запах дешевой докторской колбасы (не знаю как описать по-другому).
Режется как желе. Просто ставь нож и он сам отрежет тебе колбасу. Вкус, кстати, так же напоминает дешевый аналог докторской колбасы. Но если учесть, что тут совершенно нет мяса, то производителям ставлю пятерку за старания. У вас получилось нечто похожее, тут трудно придраться.

Самое интересное. Что будет с колбасой, если ее нагреть?

Я решил оставить колбасу и в дальнейшем пожарить с ней яичницу на завтрак, ибо выкидывать было жалко.

Кстати, стоимость такой штуки около 350 рублей (точно не помню уже).

Убрал в колбасу в холодильник, а потом меня осенило! В составе ведь полно воды и масла (первые два места в составе). Как работает конжак в роли загустителя я не знаю, так как никогда с ним не встречался. А других загустителей и стабилизаторов нет. Что будет, если нагреть колбасу? Держит ли конжак температуру?
Решил проверить. Отрезал кусок и закинул в микроволновку на 20 секунд... Вот теперь думаю, что делать с этой вроде бы как и съедобной, но не жаребельной колбасой... Есть ее чистоганом не вкусно, жарить нельзя, выкинуть жалко, кошка отказалась, пусть лежит, может сварю из нее суп, раз она такая размазня.

Не мое, копипаста

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Метки: веганы   колбаса   эксперименты   
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Arti Час назад
Лёгким движением руки колбаса превращаеться,
превращаеться в ....
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5k
Tim_G 10 минут назад
Мож копирование - это "хорошие" попытки упростить решение ими стать...
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8k
Мистер Фикс 11 минут назад
Веганы готовы жрать любое говно, лишь бы выпендриться своей нетаковостью как все
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8k
Василенко Татьяна 22 минуты назад
На последних фото прям жесть какая-то...
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2k
Владимир 22 минуты назад
кошку пожалейте!
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1k
Viktor 36 минут назад
Да , но зато .... и под музыку
- В ней очень много витаминов Е БЭ ЦЭ .
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5k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Эта ситуация напоминает информационную ситуацию со стороны блогеров с Церковью: "Я, конечно, не баран из тупого стада верунов и в церковь, разумеется, не хожу, в Бога не верю, но, ужас, там платные требы и платные свечи, там толстые попы на мерседесах, там злые бабушки, там... Караул!"
Блин, ну если я не веган, то за каким хреном такой болезненный обструктивный интерес к их пище? Насильно, что ли, заставляют есть это? Хотят - едят. Никому они не мешают, если вкушают фальшивого зайца.
" - Лиза, пойдем обедать?
- Мне не хочется. Я вчера уже обедала.
- Я тебя не понимаю.
- Не пойду я есть фальшивого зайца.
- Ну, и глупо.
- Я не могу питаться вегетарианскими сосисками."(с)
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23k
Очевидное-Невероятное 45 минут назад
Смешно, ведь витамин В12 в растениях не образуется...
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616
Mixan 50 минут назад
Колбаса ,домашняя ,не один веган не устоит от запаха и вкуса !!!!

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1k
Herr Mannelig 52 минуты назад
хотят они жрать такое, пусть жрут если нравится, мне то что
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616
Mixan 58 минут назад
Да сейчас ,колбасу какую не купишь ..ВСЯ веганская ,даже самая дорогая ! Всяко дряни туда пихают ..
Во настоящее мясо в деревне !!!
Я это умею ,приглашайте мужики ..
Усталость жуткая ,но зато свежатинка и т.д. все компенсируют


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29k
MatveiVainrub 58 минут назад
Зачем веганам колбаса ?! Они же веганы ... Им колбаса в любом виде не нужна . Значит выходит , что подсознательно они всё же не веганы и так же хотят есть колбасу . Но откуда об этой особенности знает начальство завода сделавшего данный продукт ?! Хм делаю вывод , что в начальниках ходит хотя бы один вегетарианец .
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