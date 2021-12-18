FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3501 пост • 1775 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-35

Смешные комментарии из социальных сетей-35 (28 фото)

Автор:
18 декабря 2021 09:06
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
2053
28
Свернуть все комментарии под фото

Прикольные картинки с комментариями

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
43
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
doker 3 часа назад
Комментарий к фото
А как его дальнейшая судьба?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Умница-красавица 11 минут назад
Комментарий к фото
Просто это были «левые» левые палочки с подпольного завода в Мытищах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Умница-красавица 13 минут назад
Комментарий к фото
А фунты причем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−58
Сто рублей три года назад Полчаса назад
Комментарий к фото
Что за бред школьника, фунт есть единица массы. Типа инвесторы думали 480 кг в высоту? Сначала нах нам эта школа, а потом здание в 480 фунтов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
alertol Полчаса назад
Комментарий к фото
Я даже не армянин, и даже не знакомый, и тоже охренел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Corvus Corax 46 минут назад
Комментарий к фото
И на фишках вам за флуд
Враз лопатою въепут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Korolev 49 минут назад
Комментарий к фото
Какой-нибудь китаец уже, наверное, целый замок из яиц отгрохал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Korolev 53 минуты назад
Комментарий к фото
Сделал кучу из говна - по спине лопатой на!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Korolev 58 минут назад
Комментарий к фото
За рекламу ж бабки заплачены...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
Комментарий к фото
сереш в парке под кустом ? - нна по сраке черенком!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
Комментарий к фото
за бычок на тротуаре - на лопатою по харе !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
fin4all Час назад
Комментарий к фото
Сколько денег вложили, такой небоскреб и построили. Застройщик еще и своих добавил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
Комментарий к фото
Петька, приборы?
200!
А что 200?
А что приборы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася Час назад
Комментарий к фото
Кто название озера с первого раза прочитал
Кто сможет через минуту повторить не заглядывая в текст
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася 2 часа назад
Комментарий к фото
главное чтобы не обкакали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
А что, авито доставка, это лохотрон?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Maxim Zhukov 2 часа назад
Комментарий к фото
Наверное, всё-таки, футов, а не фуНтов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
Всё верно, в этом суть религии)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 3 часа назад
Комментарий к фото
свой-свояка видит издалека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
loki aligator 3 часа назад
Комментарий к фото
а где ставить ударение в последнем слове?*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димыч 3 часа назад
Комментарий к фото
Нередко охранник подходит с фразой: "Эээ, слищ! Сумка пакажи!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 15 комментариев
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов "Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети "Капните на тряпку масло и натрите яйца": убойные комментарии и диалоги пользователей Сети Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети "Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

712224



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и запретили возвращаться
0
134
«Вам полагается билет в один конец»: 400 мигрантов выслали из РФ и запретили возвращаться
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
1
82
Ситуация с мигрантами достигла предела в Калужской области
Набирающие популярность в сообществах
Причины покраснения кожи лица
1
7
Причины покраснения кожи лица
Что вынуждает Маска сливать акции «Тесла»?
0
10
Что вынуждает Маска сливать акции «Тесла»?
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ