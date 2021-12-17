1633
31
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×
11.
Ищущие работу просматривают журнал с предложениями о работе, во время посещения ярмарки вакансий. Москва, 1998 год.
15.
Незамужняя Людмила Герасимова просматривает каталог подходящих американских холостяков на вечере встреч, организованном брачным агентством в ночном клубе «Manhattan Express», 4 апреля 1997 года.
16.
Кассир проверяет у покупателя наличие московской прописки при продаже дефицитного товара, 1990 год, Москва
17.
Певица Лика Стар на одной из вечеринок. Россия, 1990-е годы.
Лика Стар о своем хите 90-х :
Песня «Одинокая луна» — это моя визитная карточка, так уж получилось. Сказать, что мне обидно из-за этого не могу. Композиция прошла много витков развития, и она до сих пор жива в памяти у людей. Следовательно, это был настоящий хит. Не совсем согласна с тем, что в памяти у большинства поклонников я осталась только с этой композицией. Хотя честно признаюсь, у меня раньше была мечта записать хит уровня Hotel California, чтобы всю жизнь получать с него роялти. Хотя, может таким хитом для меня и стала «Одинокая луна»? Больше 20-ти лет прошло, а песню до сих пор слушают, кто-то ее перепевает, не оформляя при этом на это прав, из-за чего у меня возникают определенные проблемы.
Лика Стар о своем хите 90-х :
Песня «Одинокая луна» — это моя визитная карточка, так уж получилось. Сказать, что мне обидно из-за этого не могу. Композиция прошла много витков развития, и она до сих пор жива в памяти у людей. Следовательно, это был настоящий хит. Не совсем согласна с тем, что в памяти у большинства поклонников я осталась только с этой композицией. Хотя честно признаюсь, у меня раньше была мечта записать хит уровня Hotel California, чтобы всю жизнь получать с него роялти. Хотя, может таким хитом для меня и стала «Одинокая луна»? Больше 20-ти лет прошло, а песню до сих пор слушают, кто-то ее перепевает, не оформляя при этом на это прав, из-за чего у меня возникают определенные проблемы.
20.
Роман Трахтенберг с ресторанным критиком Тамарой Ивановой в клубе «Хали-гали». Санкт-Петербург, 1990- е годы.
Символом эпохи была ирония, а самым популярным ― безусловно, «просто маленький бар» (так они себя называли, ) «Хали-Гали», с его гениальным ведущим ― ныне покойным Ромой Трахтенбергом. В уборную ходили через сцену, под улюлюканье ведущего и мимо полуголых стриптизёрок в закутке – гримерных там не было.Фирменным блюдом в «Хали-гали» были «Закрома Родины» ― огромная сковорода, куда бросали все ― от свинины до креветок ― и фламбировали перед подачей (то есть заливали крепким алкоголем, а потом поджигали, ). Чиновники и богема сидели рядом. Позже в том же стиле был сделан ресторан в духе советского прошлого «Зов Ильича».
Символом эпохи была ирония, а самым популярным ― безусловно, «просто маленький бар» (так они себя называли, ) «Хали-Гали», с его гениальным ведущим ― ныне покойным Ромой Трахтенбергом. В уборную ходили через сцену, под улюлюканье ведущего и мимо полуголых стриптизёрок в закутке – гримерных там не было.Фирменным блюдом в «Хали-гали» были «Закрома Родины» ― огромная сковорода, куда бросали все ― от свинины до креветок ― и фламбировали перед подачей (то есть заливали крепким алкоголем, а потом поджигали, ). Чиновники и богема сидели рядом. Позже в том же стиле был сделан ресторан в духе советского прошлого «Зов Ильича».
22.
Кандидат на пост Президента РФ генерал Александр Лебедь с супругой Инной идут по московской улице после голосования, июнь 1996 год.
23.
Леонид Якубович и Андрей Макаревич на съёмках передачи «Смак», 1995 год.
28 лет назад, 20 ноября 1993 года на «1 канале Останкино» вышел первый выпуск кулинарной программы «Смак» с Андреем Макаревичем.
В конце 1990 года Константин Эрнст, разрабатывая идею своей авторской программы «Матадор», планировал включить в данный проект кулинарную рубрику, которую бы вёл его близкий друг, рок-музыкант Андрей Макаревич. Спустя три года, когда «Матадор» уже вышел в свет в своём окончательном виде (документальные очерки о разных странах), Макаревич решил делать кулинарную передачу самостоятельно. Эрнст, в свою очередь, посоветовал ему обратиться за поддержкой к директору телевизионной лотереи «Лотто-Миллион» Николаю Билыку.
Название «Смак» придумал друг Макаревича Евгений Маргулис.
В самом первом выпуске программы Макаревич сказал:
«Любители аббревиатур могут расшифровать это слово как «Советы Макаревича», хотя, если мы откроем словарь Даля, слово «смак» в русском языке имеет два значения: первое — вкус, второе — смысл, сущность, толк или польза. Нам подходят оба».
Первые программы были записаны на снятой однокомнатной квартире на ул. Яблочкова на окраине Москвы, в которой жил Николай Билык. Первый выпуск Макаревич провёл сам, без гостя, а во втором гостем передачи был актёр и близкий друг Макаревича Александр Абдулов, с которым Макаревич готовил плов.
Долгое время зрителями были сотрудники фирм-спонсоров и женщины из производящей компании, которым надо было во время перерывов подготовить площадку, в частности — помыть посуду.
Принципиальным отличием программы от западных кулинарных шоу стало участие в качестве ведущего популярного музыканта, а не профессионального повара из реально существующего ресторана (как это было во Франции, Канаде и США). Гости программы сами выбирали, что они будут готовить, поэтому одни и те же блюда готовились по нескольку раз разными гостями в разных вариациях.
Иногда гостями передачи становились иностранные знаменитости. Так, в 1996 году на кухне побывал Чак Норрис и шеф-повар Энтони Дюран.
Наибольшее количество раз программу «Смак» посетил Валдис Пельш.
С 8 ноября 1997 по 30 мая 1998 г. в качестве временной замены Макаревича (впоследствии — уже как соведущий) выступал Андрей Ургант.
8 марта 2005 года на «Первом канале» вышел последний выпуск программы с Андреем Макаревичем, в котором приняли участие Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Леонид Парфёнов, Александр Абдулов, Лев Лещенко и Валдис Пельш.
Несмотря на возражения руководства «Первого канала», программу пришлось закрыть, так как она шла достаточно долго. Поэтому в эфир сразу же вышла похожая программа «Три окна» (названа в честь одноимённой песни группы «Машина времени»), которую по-прежнему вёл Андрей Макаревич. В «Трёх окнах» тематика была несколько иной, более расширенной. Помимо приготовления блюд приглашёнными гостями, в передаче также демонстрировались фрагменты путешествий ведущего по миру, а приглашённые знаменитости выступили в рамках программы по своей профессии.
В январе 2006 года «Три окна» пришлось закрыть по причине низких рейтингов, а «Смак» — возродить, но уже с новым ведущим Иваном Ургантом. Макаревич предлагал Урганту вести передачу ещё в 2004 году, но тот не смог принять это предложение по причине работы на канале «Россия». До прихода Урганта на «Первый канал», рассматривались кандидатуры Леонида Каневского, Алексея Булдакова, Дмитрия Нагиева (с которым также были пробы на роль ведущего).
На переход позиции ведущего от Макаревича к Урганту повлиял, прежде всего, тот факт, что за 12 лет существования «Смака» известный рок-музыкант уже успел устать от своей передачи, о чём ранее сообщалось в ряде интервью различным печатным СМИ.
14 января 2006 года вышел первый выпуск с Иваном Ургантом в качестве ведущего, гостем выпуска стал сам Андрей Макаревич.
15 апреля 2018 года в интервью телевизионному обозревателю газеты «Московский комсомолец» Александру Мельману Иван Ургант сообщил о возможном сокращении периодичности выхода «Смака» в ближайшее время, что впоследствии подтвердилось — в мае программа исчезла из сетки канала. Последний выпуск вышел в эфир 30 апреля 2018 года, гостем программы был Аркадий Инин.
16 ноября 2018 года появился видеоролик, в котором Андрей Макаревич анонсировал запуск YouTube-канала «Смак Андрея Макаревича» и прямую трансляцию готовки еды, посвящённую 25-летию программы, тем самым косвенно подтвердив её закрытие на телевидении, а 25 декабря того же года «Первый канал» удалил передачу из списка телепроектов. В качестве гостя был приглашён Иван Ургант.
Производством интернет-версии шоу занимается та же команда, которая делала «Смак» для телевидения, в частности, режиссёр Павел Судаков и продюсер Николай Билык. Передача выходит без спонсорской поддержки и финансируется усилиями самой съёмочной группы.
28 лет назад, 20 ноября 1993 года на «1 канале Останкино» вышел первый выпуск кулинарной программы «Смак» с Андреем Макаревичем.
В конце 1990 года Константин Эрнст, разрабатывая идею своей авторской программы «Матадор», планировал включить в данный проект кулинарную рубрику, которую бы вёл его близкий друг, рок-музыкант Андрей Макаревич. Спустя три года, когда «Матадор» уже вышел в свет в своём окончательном виде (документальные очерки о разных странах), Макаревич решил делать кулинарную передачу самостоятельно. Эрнст, в свою очередь, посоветовал ему обратиться за поддержкой к директору телевизионной лотереи «Лотто-Миллион» Николаю Билыку.
Название «Смак» придумал друг Макаревича Евгений Маргулис.
В самом первом выпуске программы Макаревич сказал:
«Любители аббревиатур могут расшифровать это слово как «Советы Макаревича», хотя, если мы откроем словарь Даля, слово «смак» в русском языке имеет два значения: первое — вкус, второе — смысл, сущность, толк или польза. Нам подходят оба».
Первые программы были записаны на снятой однокомнатной квартире на ул. Яблочкова на окраине Москвы, в которой жил Николай Билык. Первый выпуск Макаревич провёл сам, без гостя, а во втором гостем передачи был актёр и близкий друг Макаревича Александр Абдулов, с которым Макаревич готовил плов.
Долгое время зрителями были сотрудники фирм-спонсоров и женщины из производящей компании, которым надо было во время перерывов подготовить площадку, в частности — помыть посуду.
Принципиальным отличием программы от западных кулинарных шоу стало участие в качестве ведущего популярного музыканта, а не профессионального повара из реально существующего ресторана (как это было во Франции, Канаде и США). Гости программы сами выбирали, что они будут готовить, поэтому одни и те же блюда готовились по нескольку раз разными гостями в разных вариациях.
Иногда гостями передачи становились иностранные знаменитости. Так, в 1996 году на кухне побывал Чак Норрис и шеф-повар Энтони Дюран.
Наибольшее количество раз программу «Смак» посетил Валдис Пельш.
С 8 ноября 1997 по 30 мая 1998 г. в качестве временной замены Макаревича (впоследствии — уже как соведущий) выступал Андрей Ургант.
8 марта 2005 года на «Первом канале» вышел последний выпуск программы с Андреем Макаревичем, в котором приняли участие Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Леонид Парфёнов, Александр Абдулов, Лев Лещенко и Валдис Пельш.
Несмотря на возражения руководства «Первого канала», программу пришлось закрыть, так как она шла достаточно долго. Поэтому в эфир сразу же вышла похожая программа «Три окна» (названа в честь одноимённой песни группы «Машина времени»), которую по-прежнему вёл Андрей Макаревич. В «Трёх окнах» тематика была несколько иной, более расширенной. Помимо приготовления блюд приглашёнными гостями, в передаче также демонстрировались фрагменты путешествий ведущего по миру, а приглашённые знаменитости выступили в рамках программы по своей профессии.
В январе 2006 года «Три окна» пришлось закрыть по причине низких рейтингов, а «Смак» — возродить, но уже с новым ведущим Иваном Ургантом. Макаревич предлагал Урганту вести передачу ещё в 2004 году, но тот не смог принять это предложение по причине работы на канале «Россия». До прихода Урганта на «Первый канал», рассматривались кандидатуры Леонида Каневского, Алексея Булдакова, Дмитрия Нагиева (с которым также были пробы на роль ведущего).
На переход позиции ведущего от Макаревича к Урганту повлиял, прежде всего, тот факт, что за 12 лет существования «Смака» известный рок-музыкант уже успел устать от своей передачи, о чём ранее сообщалось в ряде интервью различным печатным СМИ.
14 января 2006 года вышел первый выпуск с Иваном Ургантом в качестве ведущего, гостем выпуска стал сам Андрей Макаревич.
15 апреля 2018 года в интервью телевизионному обозревателю газеты «Московский комсомолец» Александру Мельману Иван Ургант сообщил о возможном сокращении периодичности выхода «Смака» в ближайшее время, что впоследствии подтвердилось — в мае программа исчезла из сетки канала. Последний выпуск вышел в эфир 30 апреля 2018 года, гостем программы был Аркадий Инин.
16 ноября 2018 года появился видеоролик, в котором Андрей Макаревич анонсировал запуск YouTube-канала «Смак Андрея Макаревича» и прямую трансляцию готовки еды, посвящённую 25-летию программы, тем самым косвенно подтвердив её закрытие на телевидении, а 25 декабря того же года «Первый канал» удалил передачу из списка телепроектов. В качестве гостя был приглашён Иван Ургант.
Производством интернет-версии шоу занимается та же команда, которая делала «Смак» для телевидения, в частности, режиссёр Павел Судаков и продюсер Николай Билык. Передача выходит без спонсорской поддержки и финансируется усилиями самой съёмочной группы.
25.
1994 год. Группа НА-НА и командующий Западной группой войск генерал-полковник Бурлаков М.П. подняли бокалы за непобедимую Советскую армию, за Людмилу Зыкину и за успешный концерт группы НА-НА в Берлине в зале Фридрихштадтпаласт.
Просидели до часу ночи. Все дружно посетовали об уходе Российской армии из Европы. Людмила Георгиевна выразила эту мысль особо выразительно, к сожалению, повторить эти слова не могу, могут прочитать дети.
Бари Алибасов.
Просидели до часу ночи. Все дружно посетовали об уходе Российской армии из Европы. Людмила Георгиевна выразила эту мысль особо выразительно, к сожалению, повторить эти слова не могу, могут прочитать дети.
Бари Алибасов.
28.
Конструкторы Стоунер и Калашников позируют с оружием друг друга, 1990 год, США
Как и Михаил Калашников, конструктор AR–15/M16 Юджин Стоунер был самоучкой.
С коллегой Калашников впервые встретился в мае 1990 года. За несколько дней они вместе посетили Смитсоновский институт, Национальный музей огнестрельного оружия, стрельбище Корпуса морской пехоты на базе в Куантико и даже вместе поохотились.
Как и Михаил Калашников, конструктор AR–15/M16 Юджин Стоунер был самоучкой.
С коллегой Калашников впервые встретился в мае 1990 года. За несколько дней они вместе посетили Смитсоновский институт, Национальный музей огнестрельного оружия, стрельбище Корпуса морской пехоты на базе в Куантико и даже вместе поохотились.
Источник:
Еще крутые истории!
- 15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду
- Интересное о фильме "Интердевочка"
- "Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения
- Бандит Катя!
- Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории
Метки: Россия история люди страна фотографии
72
Понравилось72
Новости партнёров