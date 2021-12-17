23.

Леонид Якубович и Андрей Макаревич на съёмках передачи «Смак», 1995 год.



28 лет назад, 20 ноября 1993 года на «1 канале Останкино» вышел первый выпуск кулинарной программы «Смак» с Андреем Макаревичем.



В конце 1990 года Константин Эрнст, разрабатывая идею своей авторской программы «Матадор», планировал включить в данный проект кулинарную рубрику, которую бы вёл его близкий друг, рок-музыкант Андрей Макаревич. Спустя три года, когда «Матадор» уже вышел в свет в своём окончательном виде (документальные очерки о разных странах), Макаревич решил делать кулинарную передачу самостоятельно. Эрнст, в свою очередь, посоветовал ему обратиться за поддержкой к директору телевизионной лотереи «Лотто-Миллион» Николаю Билыку.



Название «Смак» придумал друг Макаревича Евгений Маргулис.



В самом первом выпуске программы Макаревич сказал:



«Любители аббревиатур могут расшифровать это слово как «Советы Макаревича», хотя, если мы откроем словарь Даля, слово «смак» в русском языке имеет два значения: первое — вкус, второе — смысл, сущность, толк или польза. Нам подходят оба».



Первые программы были записаны на снятой однокомнатной квартире на ул. Яблочкова на окраине Москвы, в которой жил Николай Билык. Первый выпуск Макаревич провёл сам, без гостя, а во втором гостем передачи был актёр и близкий друг Макаревича Александр Абдулов, с которым Макаревич готовил плов.



Долгое время зрителями были сотрудники фирм-спонсоров и женщины из производящей компании, которым надо было во время перерывов подготовить площадку, в частности — помыть посуду.



Принципиальным отличием программы от западных кулинарных шоу стало участие в качестве ведущего популярного музыканта, а не профессионального повара из реально существующего ресторана (как это было во Франции, Канаде и США). Гости программы сами выбирали, что они будут готовить, поэтому одни и те же блюда готовились по нескольку раз разными гостями в разных вариациях.



Иногда гостями передачи становились иностранные знаменитости. Так, в 1996 году на кухне побывал Чак Норрис и шеф-повар Энтони Дюран.



Наибольшее количество раз программу «Смак» посетил Валдис Пельш.



С 8 ноября 1997 по 30 мая 1998 г. в качестве временной замены Макаревича (впоследствии — уже как соведущий) выступал Андрей Ургант.



8 марта 2005 года на «Первом канале» вышел последний выпуск программы с Андреем Макаревичем, в котором приняли участие Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Леонид Парфёнов, Александр Абдулов, Лев Лещенко и Валдис Пельш.



Несмотря на возражения руководства «Первого канала», программу пришлось закрыть, так как она шла достаточно долго. Поэтому в эфир сразу же вышла похожая программа «Три окна» (названа в честь одноимённой песни группы «Машина времени»), которую по-прежнему вёл Андрей Макаревич. В «Трёх окнах» тематика была несколько иной, более расширенной. Помимо приготовления блюд приглашёнными гостями, в передаче также демонстрировались фрагменты путешествий ведущего по миру, а приглашённые знаменитости выступили в рамках программы по своей профессии.



В январе 2006 года «Три окна» пришлось закрыть по причине низких рейтингов, а «Смак» — возродить, но уже с новым ведущим Иваном Ургантом. Макаревич предлагал Урганту вести передачу ещё в 2004 году, но тот не смог принять это предложение по причине работы на канале «Россия». До прихода Урганта на «Первый канал», рассматривались кандидатуры Леонида Каневского, Алексея Булдакова, Дмитрия Нагиева (с которым также были пробы на роль ведущего).



На переход позиции ведущего от Макаревича к Урганту повлиял, прежде всего, тот факт, что за 12 лет существования «Смака» известный рок-музыкант уже успел устать от своей передачи, о чём ранее сообщалось в ряде интервью различным печатным СМИ.



14 января 2006 года вышел первый выпуск с Иваном Ургантом в качестве ведущего, гостем выпуска стал сам Андрей Макаревич.



15 апреля 2018 года в интервью телевизионному обозревателю газеты «Московский комсомолец» Александру Мельману Иван Ургант сообщил о возможном сокращении периодичности выхода «Смака» в ближайшее время, что впоследствии подтвердилось — в мае программа исчезла из сетки канала. Последний выпуск вышел в эфир 30 апреля 2018 года, гостем программы был Аркадий Инин.



16 ноября 2018 года появился видеоролик, в котором Андрей Макаревич анонсировал запуск YouTube-канала «Смак Андрея Макаревича» и прямую трансляцию готовки еды, посвящённую 25-летию программы, тем самым косвенно подтвердив её закрытие на телевидении, а 25 декабря того же года «Первый канал» удалил передачу из списка телепроектов. В качестве гостя был приглашён Иван Ургант.



Производством интернет-версии шоу занимается та же команда, которая делала «Смак» для телевидения, в частности, режиссёр Павел Судаков и продюсер Николай Билык. Передача выходит без спонсорской поддержки и финансируется усилиями самой съёмочной группы.