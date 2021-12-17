Краш-тест не пройден: питерские коммунальщики перед чисткой крыши прикрыли машину картоном

Премия "за инновации" сегодня уходит работникам коммунальных служб, заваленного по самую маковку снегом, Санкт-Петербурга. Премия "за интеллект", пока, к сожалению, остается в студии.
Неизвестный владелец автомобиля "Skoda", припарковавший свою машину в одном из дворов на Васильевском острове, несомненно оценил трогательную заботу, проявленную коммунальщиками по отношению к его транспортному средству. Перед тем, как начать сбрасывать с крыши снег и ледяные бомбы, работники лома и лопаты прикрыли авто картоном.
Ледяные снаряды, впрочем, оказались по своим физическим свойствам тверже бумаги и картонную оборону без труда пробили.
Теперь через авто можно промывать макароны", - пишет телеграм-канал Mash на Мойке, публикуя феерическое видео.
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Впрочем, Северной столице не привыкать. Каждый год с наступлением зимы, город то и дело попадает в новости.
На этой неделе гендиректор СРО в сфере управления многоквартирными домами «Межрегионразвитие» заявил, что жильцы должны сами убирать с крыш снег и лёд: «Почти все дома в городе принадлежат гражданам, обязанность которых убирать крыши. Делать они это могут несколькими способами: организовать ТСЖ, нанять управляющую компанию или подрядную организацию, которая почистит снег», — заявил Владислав Воронков. Об этом пишет News.ru.
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По видео не понятно почему нельзя было сбрасывать снег в сторону? Если только сбивают с края где нельзя направить падение кусков льда.
В любом случае, если нашли 6 листов фанеры, могли бы крикнуть не сбивать и вновь прикрыть машину.
А разве сейчас не точно так же?