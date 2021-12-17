Краш-тест не пройден: питерские коммунальщики перед чисткой крыши прикрыли машину картоном

Неизвестный владелец автомобиля "Skoda", припарковавший свою машину в одном из дворов на Васильевском острове, несомненно оценил трогательную заботу, проявленную коммунальщиками по отношению к его транспортному средству. Перед тем, как начать сбрасывать с крыши снег и ледяные бомбы, работники лома и лопаты прикрыли авто картоном.

Ледяные снаряды, впрочем, оказались по своим физическим свойствам тверже бумаги и картонную оборону без труда пробили.

Теперь через авто можно промывать макароны", - пишет телеграм-канал Mash на Мойке, публикуя феерическое видео.