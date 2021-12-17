FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5333 поста • 817 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Краш-тест не пройден: питерские коммунальщики перед чисткой крыши прикрыли машину картоном

Краш-тест не пройден: питерские коммунальщики перед чисткой крыши прикрыли машину картоном (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 13:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   борьба   жкх   картон   коммунальщики   санкт-петербург   снег   
1631
1
1

Премия "за инновации" сегодня уходит работникам коммунальных служб, заваленного по самую маковку снегом, Санкт-Петербурга. Премия "за интеллект", пока, к сожалению, остается в студии.

Неизвестный владелец автомобиля "Skoda", припарковавший свою машину в одном из дворов на Васильевском острове, несомненно оценил трогательную заботу, проявленную коммунальщиками по отношению к его транспортному средству. Перед тем, как начать сбрасывать с крыши снег и ледяные бомбы, работники лома и лопаты прикрыли авто картоном.

Ледяные снаряды, впрочем, оказались по своим физическим свойствам тверже бумаги и картонную оборону без труда пробили.

Теперь через авто можно промывать макароны", - пишет телеграм-канал Mash на Мойке, публикуя феерическое видео.

Впрочем, Северной столице не привыкать. Каждый год с наступлением зимы, город то и дело попадает в новости.

На этой неделе гендиректор СРО в сфере управления многоквартирными домами «Межрегионразвитие» заявил, что жильцы должны сами убирать с крыш снег и лёд: «Почти все дома в городе принадлежат гражданам, обязанность которых убирать крыши. Делать они это могут несколькими способами: организовать ТСЖ, нанять управляющую компанию или подрядную организацию, которая почистит снег», — заявил Владислав Воронков. Об этом пишет News.ru.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Автомобиль   борьба   жкх   картон   коммунальщики   санкт-петербург   снег   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
homerchik Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Хансон Абадир 17 минут назад
нормально ушатали так.. красавцы чо сказать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
730
Paul Wood 22 минуты назад
Нет. Комунальщики не виноваты. Фанера виновата.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
koleos72 46 минут назад
Чёта у меня видео не идёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Час назад
Ну вообще то они пытались прикрывать авто стандартными листами фанеры 6 мм. Пробили лобовое стекло авто когда от предыдущего падения скатился лист.
По видео не понятно почему нельзя было сбрасывать снег в сторону? Если только сбивают с края где нельзя направить падение кусков льда.
В любом случае, если нашли 6 листов фанеры, могли бы крикнуть не сбивать и вновь прикрыть машину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter Час назад
это не картон, а тонкая фанера
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Luc72 Час назад
" Делать они это могут несколькими способами: организовать ТСЖ, нанять управляющую компанию или подрядную организацию, которая почистит снег»"
А разве сейчас не точно так же?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Сбой в системе: жители Кургана написали на сугробе "Навальный", но это не сработало Сбой в системе: жители Кургана написали на сугробе "Навальный", но это не сработало Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел через разводящийся мост Водитель депутата Госдумы проигнорировал ограждение и перелетел через разводящийся мост Поиграли: подростки снегом потушили Вечный огонь Поиграли: подростки снегом потушили Вечный огонь В Петербурге водитель снегоуборщика успел потушить загоревшееся авто до приезда пожарных В Петербурге водитель снегоуборщика успел потушить загоревшееся авто до приезда пожарных Петербургские коммунальщики повредили припаркованную машину и присыпали вмятины снегом Петербургские коммунальщики повредили припаркованную машину и присыпали вмятины снегом
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16975



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
На заборе тоже пишут: больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой
3
178
На заборе тоже пишут: больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой
Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по коже бегут
2
85
Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по...
Набирающие популярность в сообществах
Все мы немного супермены?
0
7
Все мы немного супермены?
Развитие и становление взрослости с позиции психологии
1
3
Развитие и становление взрослости с позиции психологии
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот наркоман - горе в семье
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#ватермарк#подборка#факты#автомир#автомобили#природа#Разное#новости
#Юмор#прикол#люди#история#Ynews#Россия#картинки#в мире#милота#приколы
#животные#интересное#СССР#кино#дтп#аварии#авто аварии#забавно#сарказм#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться