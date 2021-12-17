Лилит и Ева: сестры-близнецы или ...?

Первое упоминание о Лилит относится к очень давним временам и встречается в шумерских рукописях, которым более 4,5 тыс. лет. Хотя данные можно найти и в религиозной литературе эпохи Средневековья, христианская церковь их не признает.

Согласно Библии, Ева была сотворена из ребра Адама и была плотью от плоти его. Тогда как Лилит Бог создал из глины, как и самого первого человека. Она считала себя если не превосходящей мужа, то, по крайней мере, равной. Но если учесть, что до первого грехопадения – поедания плода с дерева познания добра и зла, перетаскивания одеяла и выяснения, кто главнее, априори быть не могло, то древние летописцы не исключают того факта, что создателем Лилит мог быть сам Сатана. Однообразие и супруг наскучили дамочке, и она сделала ручкой райским кущам и незадачливому Адаму. Причем совершенно добровольно.