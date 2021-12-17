Лилит и Ева: сестры-близнецы или ...?

Даже далекие от религии граждане знают, что первыми людьми в соответствии с христианским учением были Адам и Ева. Что касается Адама, то этот факт никто не оспаривает. А вот по поводу первородства его спутницы ведутся споры.
В Библии нет упоминания о ней, но периодически информация об этой загадочной первой женщине всплывает. Считается, что именно Лилит стала первой супругой Адама. И внешне была точной копией Евы. Вернее, Ева была слепком с Лилит. Но у этой теории есть и противники, считающие, что Ева стала лишь жалкой тенью обворожительной демоницы, которая была столь прекрасна, что могла моментально завоевать любого мужчину. В более древних религиозных текстах о красоте речи не идет, и Лилит описывается как демоница в буквальном смысле: с хвостом, когтями и покрытым шерстью телом.
Первое упоминание о Лилит относится к очень давним временам и встречается в шумерских рукописях, которым более 4,5 тыс. лет. Хотя данные можно найти и в религиозной литературе эпохи Средневековья, христианская церковь их не признает.
Согласно Библии, Ева была сотворена из ребра Адама и была плотью от плоти его. Тогда как Лилит Бог создал из глины, как и самого первого человека. Она считала себя если не превосходящей мужа, то, по крайней мере, равной. Но если учесть, что до первого грехопадения – поедания плода с дерева познания добра и зла, перетаскивания одеяла и выяснения, кто главнее, априори быть не могло, то древние летописцы не исключают того факта, что создателем Лилит мог быть сам Сатана. Однообразие и супруг наскучили дамочке, и она сделала ручкой райским кущам и незадачливому Адаму. Причем совершенно добровольно.
Господь был разгневан таким поведением и отправил за своенравной беглянкой трех ангелов. Та крылатым посланцам отказала и сообщила, что быть благочестивой человичицей ей наскучило, и она выбирает путь свободолюбивой демоницы: хочет убивать младенцев и совращать мужчин. Ангелы не стали спорить. Но взяли с Лилит клятву, что она никогда не войдет в жилища, где имеются ангельские изображения, имена или сами посланцы небес. Но наказание она все же понесла. Правда, не совсем понятно какое: по одной версии, Бог лишил ее возможности ощутить счастье материнства, сделав бесплодной. По второй наказал необходимостью видеть, как умирают ее дети.
Что касается потомства, то здесь мнения религиоведов тоже расходятся. Одни считают, что совместных детей у первых людей не было. Другие уверены, что Лилит все же беременела. Но производила на свет не милых малышей, а всякого рода чудовищ.
По некоторым легендам дама живет и здравствует и поныне, каждый раз воплощаясь в ком-то из своих потомков. И проживет так вечность, вплоть до дня Страшного Суда, когда станет спутницей Антихриста.
Народные поверья – штука темная и иногда настолько страшная, что остается только даваться диву полету человеческой фантазии. И довольно-таки многие верят, что Лилит, оставшаяся в нашем мире, как кошка с мышками играет с женатыми мужчинами, жестоко их искушая. И окольцованных парней в связи с этим нежелательно оставлять одних в пустом доме. Да и не в пустом без пригляда законной супруги тоже, а то мало ли что.
Еще прекрасная демоница может навредить некрещеным детям, обескровив их. Поэтому за малышами до обряда крещения нужен глаз да глаз, а всех посторонних и малознакомых личностей лучше вообще не пускать на порог до 40 дней с момента рождения ребенка.
Источник:
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В общем фантазия не ограничена.
А еще есть Бильбо Сумкин и Ктулху.
> в шумерских рукописях, которым более 4,5 тыс. лет. Хотя данные можно найти
> и в религиозной литературе эпохи Средневековья, христианская церковь их не
> признает.
Тут одно из двух, или сей текст есть плод сока моска адепта фоменковщины, ибо только они могут на полном серьезе в одни временнЫе рамки впихать и древних шумеров и средневековые тексты. Или автар текста настолько не умеет в русская язык, что он тупо не улавливае смысла им же написанного.
они должны быть ещё ГОЛЫМИ...