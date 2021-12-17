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Лилит и Ева: сестры-близнецы или ...?

Лилит и Ева: сестры-близнецы или ...? (5 фото)

Автор:
17 декабря 2021 13:12
Сообщество : RealFishki
Метки: adam   Ева   библия   демоница   легенда   лилит   религия   
2660
5

Даже далекие от религии граждане знают, что первыми людьми в соответствии с христианским учением были Адам и Ева. Что касается Адама, то этот факт никто не оспаривает. А вот по поводу первородства его спутницы ведутся споры.

В Библии нет упоминания о ней, но периодически информация об этой загадочной первой женщине всплывает. Считается, что именно Лилит стала первой супругой Адама. И внешне была точной копией Евы. Вернее, Ева была слепком с Лилит. Но у этой теории есть и противники, считающие, что Ева стала лишь жалкой тенью обворожительной демоницы, которая была столь прекрасна, что могла моментально завоевать любого мужчину. В более древних религиозных текстах о красоте речи не идет, и Лилит описывается как демоница в буквальном смысле: с хвостом, когтями и покрытым шерстью телом.


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Первое упоминание о Лилит относится к очень давним временам и встречается в шумерских рукописях, которым более 4,5 тыс. лет. Хотя данные можно найти и в религиозной литературе эпохи Средневековья, христианская церковь их не признает.

Согласно Библии, Ева была сотворена из ребра Адама и была плотью от плоти его. Тогда как Лилит Бог создал из глины, как и самого первого человека. Она считала себя если не превосходящей мужа, то, по крайней мере, равной. Но если учесть, что до первого грехопадения – поедания плода с дерева познания добра и зла, перетаскивания одеяла и выяснения, кто главнее, априори быть не могло, то древние летописцы не исключают того факта, что создателем Лилит мог быть сам Сатана. Однообразие и супруг наскучили дамочке, и она сделала ручкой райским кущам и незадачливому Адаму. Причем совершенно добровольно.


Господь был разгневан таким поведением и отправил за своенравной беглянкой трех ангелов. Та крылатым посланцам отказала и сообщила, что быть благочестивой человичицей ей наскучило, и она выбирает путь свободолюбивой демоницы: хочет убивать младенцев и совращать мужчин. Ангелы не стали спорить. Но взяли с Лилит клятву, что она никогда не войдет в жилища, где имеются ангельские изображения, имена или сами посланцы небес. Но наказание она все же понесла. Правда, не совсем понятно какое: по одной версии, Бог лишил ее возможности ощутить счастье материнства, сделав бесплодной. По второй наказал необходимостью видеть, как умирают ее дети.

Что касается потомства, то здесь мнения религиоведов тоже расходятся. Одни считают, что совместных детей у первых людей не было. Другие уверены, что Лилит все же беременела. Но производила на свет не милых малышей, а всякого рода чудовищ.


По некоторым легендам дама живет и здравствует и поныне, каждый раз воплощаясь в ком-то из своих потомков. И проживет так вечность, вплоть до дня Страшного Суда, когда станет спутницей Антихриста.

Народные поверья – штука темная и иногда настолько страшная, что остается только даваться диву полету человеческой фантазии. И довольно-таки многие верят, что Лилит, оставшаяся в нашем мире, как кошка с мышками играет с женатыми мужчинами, жестоко их искушая. И окольцованных парней в связи с этим нежелательно оставлять одних в пустом доме. Да и не в пустом без пригляда законной супруги тоже, а то мало ли что.

Еще прекрасная демоница может навредить некрещеным детям, обескровив их. Поэтому за малышами до обряда крещения нужен глаз да глаз, а всех посторонних и малознакомых личностей лучше вообще не пускать на порог до 40 дней с момента рождения ребенка.

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Метки: adam   Ева   библия   демоница   легенда   лилит   религия   
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5k
Максим 2 часа назад
Два вопроса. Любого мужчину? Так если верить мифам, тогда был всего один мужчина. И второй, а откуда у Адама и Евы пупки?
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8k
Ivan 22 секунды назад
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3k
Артур Гевондян 12 минут назад
С первых строк автора стало не интересно: " в соответствии с христианским учением". АФФТАР, В соответствии с Библейским учением. Библейским! А конкретней - согласно иудаизму!!!!! А уж потом всё это перешло в христианство и ислам
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13k
Сергей 24 минуты назад
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4k
Алексей Куликов Полчаса назад
Основа для христиан "Библия". Там нет Лилит. У шумеров была. У египтян Ра. У скандинавов Один. У славян Перун.
В общем фантазия не ограничена.
А еще есть Бильбо Сумкин и Ктулху.
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−44
Юра 42 минуты назад
Хм. Адам-по образу и подобию Бога, а его помощница? Очевидно, что по образу и подобию помощницы Бога-Сатаны, лучшей ученицы, правой руки, самым красивым ангелом из ангельского народа. Это про первый вариант с Лилит. Но оказалось, что сам женский тип, настолько ущербный, что второй вариант, улучшенный и модернизированный материалом заказчика (ребро Адама), всё равно привёл человечество к изгнанию из Рая.
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3k
Aristarx Час назад
"Роза Мира" Даниила Андреева, чтобы узнать о Лилит.
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3k
Taf Taffus Час назад
> Первое упоминание о Лилит относится к очень давним временам и встречается
> в шумерских рукописях, которым более 4,5 тыс. лет. Хотя данные можно найти
> и в религиозной литературе эпохи Средневековья, христианская церковь их не
> признает.

Тут одно из двух, или сей текст есть плод сока моска адепта фоменковщины, ибо только они могут на полном серьезе в одни временнЫе рамки впихать и древних шумеров и средневековые тексты. Или автар текста настолько не умеет в русская язык, что он тупо не улавливае смысла им же написанного.
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67k
Максим Час назад
Какие близнецы.. Адам и Лилит были созданы одновременно из глины. но что-то пошло не так. Не захотела Лилит быть покорной. Все-таки равные. В итоге её изгнали. А для утешения Адама бог и сделал Еву. Но надо конечно учитывать, что это больше похоже на генетические эксперименты в отдельно взятой лаборатории, вокруг которой по сути кипела жизнь и бегали другие люди. 2 человека как бы они не еплись не могут заселить планету)
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15k
vikklu Час назад
Бред еврейских раввинов, когда у них от возникновения учения Христа крышу снесло и они стали писать Талмуд и Каббалу.
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502
ЛикБез  2 часа назад
Здесь

они должны быть ещё ГОЛЫМИ...
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