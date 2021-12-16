Вот, новый луноход: в Нидерландах завершились соревнования роботов для разведки на Луне

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13 команд из ЕС и Канады приняли участие в необычном турнире. Колесные, шагающие, летающие роботы продемонстрировали, как они смогут осваивать лунные ресурсы.
Европейское космическое агентство стало основным организатором турнира по робототехнике, прошедшего в Нидерландах. Роботы необычные, они, как рассказано на сайте ЕКА, предназначены для разведки ресурсов Луны.
Зачем это нужно? Все просто и логично. Завозить стройматериалы и прочие необходимые запасы для строительства и функционирования лунной базы дорого. Специалисты решили, что дешевле и проще будет поискать их эквиваленты на самой Луне.
Зачем это нужно? Все просто и логично. Завозить стройматериалы и прочие необходимые запасы для строительства и функционирования лунной базы дорого. Специалисты решили, что дешевле и проще будет поискать их эквиваленты на самой Луне.
В соревнованиях лунных роботов участвовало 13 команд, представляющих европейские страны и Канаду. Жюри призналось, что озадачено: такого разнообразия вариантов космических тружеников они не ожидали увидеть. Тут и шагающие «экскаваторы», и летающие лаборатории по спектральному анализу, и человекоподобные «спецы», и луноходы на колесиках…
Эксперты постарались создать условия, приближенные к лунным: обеспечили роботов соответствующим грунтом, даже имитировали временную потерю связи и прочие сложности. Дабы дать максимально полно раскрыться «талантам» этой специфической техники.
Пока жюри удалилось на совещание, будут выбирать пятерку победителей. Известно, что «чемпионы» получат контракты на 375 тысяч евро с перспективой увеличения суммы, когда пройдут полевые испытания.
Эксперты постарались создать условия, приближенные к лунным: обеспечили роботов соответствующим грунтом, даже имитировали временную потерю связи и прочие сложности. Дабы дать максимально полно раскрыться «талантам» этой специфической техники.
Пока жюри удалилось на совещание, будут выбирать пятерку победителей. Известно, что «чемпионы» получат контракты на 375 тысяч евро с перспективой увеличения суммы, когда пройдут полевые испытания.
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