Вот, новый луноход: в Нидерландах завершились соревнования роботов для разведки на Луне

В соревнованиях лунных роботов участвовало 13 команд, представляющих европейские страны и Канаду. Жюри призналось, что озадачено: такого разнообразия вариантов космических тружеников они не ожидали увидеть. Тут и шагающие «экскаваторы», и летающие лаборатории по спектральному анализу, и человекоподобные «спецы», и луноходы на колесиках…



Эксперты постарались создать условия, приближенные к лунным: обеспечили роботов соответствующим грунтом, даже имитировали временную потерю связи и прочие сложности. Дабы дать максимально полно раскрыться «талантам» этой специфической техники.



Пока жюри удалилось на совещание, будут выбирать пятерку победителей. Известно, что «чемпионы» получат контракты на 375 тысяч евро с перспективой увеличения суммы, когда пройдут полевые испытания.