Картежники в Российской империи: как монархи приучили народ к азартным играм

Азартные игры издавна играли большую роль в жизни российского общества. За ними проводили время практически все сословия – от простых ремесленников до высших государственных чинов.
Особенной популярностью пользовались именно карты, в которые играли представители практических всех сословий. При этом многие правители пытались бороться с порочным увлечением, но безрезультатно: картежники уходили в подполье, закладывая всё свое имущество.
Однако и сами монархи были не прочь раскидаться.
Азартные игры пришли в Россию ещё в 16 веке, когда к правлению пришёл первый из династии Романовых, Михаил Федорович. Тогда в Москву часто приезжали поляки и немцы, которые и привезли с собой традиционную игру в карты.
Правда, уже в середине 17 столетия азартные игры стали восприниматься как развлечение не самых благонадежных людей. Картежников приравнивали к ворам, и в случае поимки их нещадно били кнутом или отрубали пальцы.
Примечательно, что царь Алексей Михайлович, при котором были введены эти наказания, сам в детстве баловался с картами.
Позже идей наказывать картежников кнутами придерживался и Петр I, сторонившийся этого европейского развлечения. При этом в петровскую эпоху появились первые мануфактуры, выпускавшие игральные карты. Выходила абсурдная ситуация: их производили, но играть в них было запрещено.
Правда, не всем. Среди сподвижников императора были люди, готовые сыграть партию-другую. Например, Меньшиков и Ягужинский.
С приходом к власти Петра II, азартные игры окончательно приобрели статус придворных забав.
Не стала пренебрегать картами и Анна Иоанновна, выражавшая с их помощью своим подданным свою благосклонность. Она сама держала банк и позволяла выиграть всем, кого сама же и приглашала. При этом с проигравших долги не взимались.
Позже игры за императорским столом стали «делом государственной важности». Ставки доходили до 20 тыс. рублей, что даже по сегодняшним меркам немало. При этом для низших сословий карточную игру называли «богомерзкой» и накладывали на неё запрет.
В случае поимки за азартными играми на «челядь» налагали неподъемные штрафы, шедшие на содержание больниц или больницы. Последующие монархи отличались не меньшим лицемерием.
При Елизавете Петровне карты стали неотъемлемой частью досуга, позволяющей определить принадлежность к высокому сословию. Все указы были фикцией, ведь именно в императорском дворе проходила большая часть игр.
Абсурдность ситуации с запретом азартных игр, которые на деле процветали и активно поощрялись на самом верху, достигла своего апогея при Екатерине II. Императрица не только не запрещала, но и решила заработать на своих подданных.
Она сохранила штрафы для низших сословий, а также использовать неклеймёные карты, несмотря на то, что большая их часть по-прежнему поступала из-за границы. Разумеется, за использование забугорных колод плата взималась больше.
В 1782 году Екатерина II снизила сумму штрафов, чтобы повысить соблазн сыграть у низших сословий. Ведь так они не боялись разориться. При этом не штрафовали тех, кто воспринимал карты как «забаву», а не «промысел».
Разумеется, императорский двор под санкции не попадал. Наоборот, Екатерина II дразнила картежников, устраивая игры в Бриллиантовой комнате, где хранились главные регалии. Все эти сокровища намеренно ставились на стол, чтобы азарт играющих, видящих драгоценности, повышался.
И это работало, особенно на иностранных вельможах. По некоторые версии, идея привлекать так игроков принадлежала знаменитому фавориту императрицы, князю Потемкину.
При этом дворяне проигрывали не только деньги и недвижимое имущество, но и людей, что довольно часто описывалось в художественной литературе. Правда, иногда доходило и до того, что картежники проигрывали своих молодых жен.
Одна из таких реальных историй описана в поэме Лермонтова «Тамбовская казначейша». Единственное, что происходила она не в вымышленной усадьбе казначея Бобковского, а в доме Протасьевых в Тамбове, считавшимся в 19 веке одним из крупнейших игральных городов Российской империи.
Так вот именно там молодой офицер из зимовавшего в городе уланского полка выиграл у старого казначея всё его состояние. Затем пошли лошади, карета и имение. Тогда, надеясь на отыгрыш, казначей поставил свою молодую 18-летнюю жену, но вновь проиграл.
Офицер быстро ретировался с упавшей в обморок добычей, написал рапорт об увольнении и бежал в Италию, поскольку оставаться в Тамбове было уже не безопасно.
И это лишь один пример из множества случаев, когда человеческая судьба оказывалась во власти коварной игры. Сегодня же мотивы игроков мало изменились: люди всё также начинают играть ради выигрыша, но в процессе глаза затмевает жажда азарта и ощущение риска. Да затмевает настолько, что порой люди лишаются всего, что имеют, вплоть до жизни.
Во многих странах азартные игры запрещены, но это не мешает заядлым картежникам ставить всё на кон.
Источник:
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