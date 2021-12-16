Картежники в Российской империи: как монархи приучили народ к азартным играм

Особенной популярностью пользовались именно карты, в которые играли представители практических всех сословий. При этом многие правители пытались бороться с порочным увлечением, но безрезультатно: картежники уходили в подполье, закладывая всё свое имущество.

Однако и сами монархи были не прочь раскидаться.