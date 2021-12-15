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Сотрудники приюта помогли кошке обрести стройность и надеются, что у нее появятся добрые хозяева

Сотрудники приюта помогли кошке обрести стройность и надеются, что у нее появятся добрые хозяева (2 фото)

Автор:
15 декабря 2021 20:22
Сообщество : Животные
Метки: британия   диета   кошка   похудение   приют   специалисты   спорт   стройность   
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Почти два килограмма сбросила черно-белая Снагглс, дабы приблизить счастливый миг, попасть в хорошую семью.
В канун Рождества так хочется верить в то, что мечты сбываются. Даже кошачьи. В Великобритании издание Metro рассказало историю приютской кошки по кличке Снагглс. Она попала в приют Королевского общества защиты животных уже в солидном возрасте, в 5 лет.

Почему от нее отказались прежние хозяева, публикация не уточняет. Зато известно, что у кошки была серьезная проблема с избыточным весом. Из-за чего обрести новых хозяев было проблематично. Но главное даже не в этом, а в состоянии самого животного: ожирение негативно сказалось на здоровье Снагглс.
Сотрудников приюта решили поправить ситуацию. Для новой воспитанницы разработали особый рацион и режим физических нагрузок. Это помогло: с изначальных 7 килограммов вес кошечки снизился до 5,31.

Специалисты общества защиты животных уверены, что теперь на Снагглс обязательно обратят внимание и возьмут в дом. Эксперты хотели бы, чтобы это был именно дом с участком, где животное могло бы полноценно гулять.

Будущим хозяевам придется и дальше следить за диетой кошки. И с уважением относиться к особенностям ее характера. Снагглс немного ворчлива, признают сотрудники приюта, не любит «телячьих нежностей». Зато играть готова часами.

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Метки: британия   диета   кошка   похудение   приют   специалисты   спорт   стройность   
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