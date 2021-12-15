Сотрудники приюта помогли кошке обрести стройность и надеются, что у нее появятся добрые хозяева

В канун Рождества так хочется верить в то, что мечты сбываются. Даже кошачьи. В Великобритании издание Metro рассказало историю приютской кошки по кличке Снагглс. Она попала в приют Королевского общества защиты животных уже в солидном возрасте, в 5 лет.



Почему от нее отказались прежние хозяева, публикация не уточняет. Зато известно, что у кошки была серьезная проблема с избыточным весом. Из-за чего обрести новых хозяев было проблематично. Но главное даже не в этом, а в состоянии самого животного: ожирение негативно сказалось на здоровье Снагглс.