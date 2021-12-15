Картинки для настроения. Часть 2

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Новая подборка забавных коллажей от казанского фотошоп-мастера Klod Mande..
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Авторский пост
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как по мне, надо в некоторых местах писать "лопата", иначе вообще тускло
Не надо извращать нормальные фильмы!