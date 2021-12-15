Когда нет новогоднего настроения: в Нижнем Новгороде девушка с особой жестокостью сорвала мишуру

Перед новогодними праздниками принято украшать всё мишурой, гирляндами, снежинками. Жители одного из домов в Нижнем Новгороде тоже решили создать новогоднее настроение, обмотав мишурой поручень в лифте. Вот только не у всех есть праздничный настрой!
В лифте местного ЖК в Нижнем Новгороде камера засняла агрессивно настроенную девушку. Её агрессия была направлена... на мишуру. Недовольная дама ворвалась в лифт и с особой жестокостью сорвала всю мишуру, унеся её с собой. Чем украшения вызвали гнев и ненависть у дамы — остается только гадать.
Может быть у неё до сих пор нет новогоднего настроения или может быть просто мишуры на ёлку не хватило...
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