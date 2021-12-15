FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5311 постов • 815 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Когда нет новогоднего настроения: в Нижнем Новгороде девушка с особой жестокостью сорвала мишуру

Когда нет новогоднего настроения: в Нижнем Новгороде девушка с особой жестокостью сорвала мишуру (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 10:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   вандализм   видео   интересное   нижний новгород   новый год   праздник   психанула   
2344
1
1

Перед новогодними праздниками принято украшать всё мишурой, гирляндами, снежинками. Жители одного из домов в Нижнем Новгороде тоже решили создать новогоднее настроение, обмотав мишурой поручень в лифте. Вот только не у всех есть праздничный настрой!

В лифте местного ЖК в Нижнем Новгороде камера засняла агрессивно настроенную девушку. Её агрессия была направлена... на мишуру. Недовольная дама ворвалась в лифт и с особой жестокостью сорвала всю мишуру, унеся её с собой. Чем украшения вызвали гнев и ненависть у дамы — остается только гадать.

Может быть у неё до сих пор нет новогоднего настроения или может быть просто мишуры на ёлку не хватило...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   вандализм   видео   интересное   нижний новгород   новый год   праздник   психанула   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
иванов дмитрий 2 часа назад
хорошо подходит картинка с соседнего поста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bar Минуту назад
Ибанина тупорылая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
mtonaka 16 минут назад
Гринч, русская версия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Да она постоянно гадости делает
Да она постоянно гадости делаетПосмотреть
Да она постоянно гадости делает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Duckk 44 минуты назад
Наверное аллергия на мишуру ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова Час назад
Такое ощущение, что желание проиграла)). Ну, не нравится мишура, войди в лифт, нажми этаж и спокойно срывай, пакуй по карманам, пока едешь. А эта мадам воровато заскочила, прям под камерой, молниеносно сорвала, даже ошметки не подгребла, и выскочила, как заяц, явно боясь, что её застукают. Ну либо дура, что не догадалась поехать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио Час назад
Было бы прикольно скрестить её с чуваком который со своим отражением в лифте дерется,тетки бы у них ибанутые на всю башку были!
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
927
Алексей 2 часа назад
просто не смогла насрать. хоть так...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ekolog67 2 часа назад
очень интересный и содержательный пост....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
Карл Такойто 2 часа назад
Ну для некоторых людей вся эта мишура выглядит довольно колхозно, понятно что кто то старался,но какие то вырезанные белые ёлочки и намотанная на ручку за которую следует держаться китайская цветная мишура не у всех вызывает восторг,как и ковры на стене
Тут же речь общественном пространстве,а не о личной квартире,но думаю если бы ,, убранство,, выглядело хотя бы отдаленно как то так, девушка бы ничего срывать не стала))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
FfF Карл Такойто 2 часа назад
В Европе такие гирлянды регулярно рвут и их каждый год закупают новые, а то и несколько раз за год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
Карл Такойто FfF 2 часа назад
Серьезно? Прям рвут и вот именно такие?
Ты забыл что ещё в лифтах неприличные слова пишут,могут нассать. Европа она такая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
564
Spoiler 3 часа назад
Да она ее банально сп"здила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Вася 3 часа назад
Гринч переехал в Нижний Новгород
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Андрей 3 часа назад
Видимо недотрах у этой особы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров 5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров "Не свались там": Путин предупредил оператора, что бы тот не упал "Не свались там": Путин предупредил оператора, что бы тот не упал Пользователи YouTube задизлайкали ролик об отмене дизлайков Пользователи YouTube задизлайкали ролик об отмене дизлайков Художник удивил подписчиков, показав стремительно бегающих черепах Художник удивил подписчиков, показав стремительно бегающих черепах Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15679



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
118
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
5
139
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
Набирающие популярность в сообществах
ТХН. Продажа эксклюзивных новогодних свитеров с неожиданным рисунком будет благотворительной
0
2
ТХН. Продажа эксклюзивных новогодних свитеров с неожиданным рисунком будет...
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
7
27
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
В Минобороне создали бронешлем-противогаз для защиты от оружия массового поражения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новогоднее настроение
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#факты#интересное#новости#автомобили#позитив#юмора#фильм
#фото#прикол#история#СССР#приколы#кино#дтп#сарказм#подборка#аварии
#ватермарк#животные#люди#Ynews#Разное#Москва#комментарии#смешные#в мире#криминал

На что жалуетесь?

Вернуться