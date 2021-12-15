Когда нет новогоднего настроения: в Нижнем Новгороде девушка с особой жестокостью сорвала мишуру

В лифте местного ЖК в Нижнем Новгороде камера засняла агрессивно настроенную девушку. Её агрессия была направлена... на мишуру. Недовольная дама ворвалась в лифт и с особой жестокостью сорвала всю мишуру, унеся её с собой. Чем украшения вызвали гнев и ненависть у дамы — остается только гадать.