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На лугу пасутся Ж: корейский агрохолдинг в своей рекламе сравнил девушек с коровами

На лугу пасутся Ж: корейский агрохолдинг в своей рекламе сравнил девушек с коровами (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 15:40
Сообщество : Еда
Метки: SeoulMilk   женщины   корея   коровы   молоко   реклама   скандал   
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Южнокорейская компания Seoul Milk выпустила рекламу, в которой провела ассоциацию женщин со стадом коров. Как совместить в одном ролике сексизм, дискриминацию, объективацию и вот это все. В копилку маркетолога.

В полуминутном рекламном ролике одного из крупнейших молочных брендов в Южной Корее, мужчина с видеокамерой выходит через лес к поляне, на которой видит девушек в белых одеждах, пьющих чистую воду из ручья и выполняющих упражнения на растяжку на траве, - пишет канал "Лента дна".

Натуралист снимает красавиц на видео, закадровый голос с интонацией Николая Дроздова сообщает: "Наконец-то нам удалось запечатлеть их в первозданном месте, где природа сохранилась во всей своей чистоте".

"Они пьют чистую воду из чистой природы, питаются экологически чистой органической пищей и мирно живут в спокойной обстановке. Я постараюсь подходить к ним с осторожностью".

Идиллию разрушает хруст ветки под ногой: девушки превращаются в буренок.

Рекламный ролик заканчивается слоганом: "Чистая вода, органический корм, 100-процентное сеульское молоко. Органическое молоко из фермерского хозяйства, расположенного в чистейшей природе Чхонджанга".

В Корее метафору с коровами народ не оценил: "Я больше никогда не буду пить молоко Seoul Milk", - гласит один из комментариев на странице производителя молока. "Людей нельзя сравнивать со скотом".

Ролик после скандала удалили и извинились, но осадочек, как говорится, остался.

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Метки: SeoulMilk   женщины   корея   коровы   молоко   реклама   скандал   
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4k
Севастьян 2 часа назад
А есть ролик как их доят?
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8k
Garpia121 12 минут назад
Ну те кто не считает себя коровами, не обиделись. Корову называют кормилицей, не одну детскую жизнь спасла. Им видимо больше нравится сравнение с падшей коровой, именуемое стервой.
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29k
a.fey 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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724
Снежный Барс 57 минут назад
Что тут такого если среди женщин попадаются и курицы, и коровы, и овцы, и слоны, а также чайки и бегемоты с утками
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1k
manul74 Час назад
уже было подобное
Ссылка youtu.be
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571
Борчелло Час назад
Больная голова - больное восприятие! Лично я ничего плохого в ролике не вижу.
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3k
Mowgley Час назад
Скандал у них, понимаешь
Наверное, на всю необъятную Корею.

Сырная ярмарка в Истре:

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