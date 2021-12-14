На лугу пасутся Ж: корейский агрохолдинг в своей рекламе сравнил девушек с коровами

В полуминутном рекламном ролике одного из крупнейших молочных брендов в Южной Корее, мужчина с видеокамерой выходит через лес к поляне, на которой видит девушек в белых одеждах, пьющих чистую воду из ручья и выполняющих упражнения на растяжку на траве, - пишет канал "Лента дна".

Натуралист снимает красавиц на видео, закадровый голос с интонацией Николая Дроздова сообщает: "Наконец-то нам удалось запечатлеть их в первозданном месте, где природа сохранилась во всей своей чистоте".

"Они пьют чистую воду из чистой природы, питаются экологически чистой органической пищей и мирно живут в спокойной обстановке. Я постараюсь подходить к ним с осторожностью".

Идиллию разрушает хруст ветки под ногой: девушки превращаются в буренок.

Рекламный ролик заканчивается слоганом: "Чистая вода, органический корм, 100-процентное сеульское молоко. Органическое молоко из фермерского хозяйства, расположенного в чистейшей природе Чхонджанга".

В Корее метафору с коровами народ не оценил: "Я больше никогда не буду пить молоко Seoul Milk", - гласит один из комментариев на странице производителя молока. "Людей нельзя сравнивать со скотом".

Ролик после скандала удалили и извинились, но осадочек, как говорится, остался.