Бабка Зоя и Линейка

Установить скайп Зоя не смогла. Зато у меня был номер ее городского телефона. Я позвонил перед штурмом, чтобы провести инструктаж и ознакомить командира с диспозицией.



- Алло, бабушка Зоя?

- Алло! Алло! - отвечал каркающий голос. - Хто це?

- Это Иван из «линейки».

- Погано слышно! Откуда?

- Из игры Lineage2. У вас есть под рукой лист бумаги и…

- Плохо чую. С какой ще гры?

- Иван из линейки! Никнейм Феникс!

- Боже сохрани… Так и шо?

- Баба Зоя, запоминайте. Ваша позиция будет в арьергарде, за кланом «Ганг Бастерс». Они прикроют вас магами. Скажите ребятам, чтобы брали лекарей.

- Хтось заболел?

- Баба Зоя, вы запомнили?

- Так це не Зоя.

- А кто?

- Проня.

- Вы состоите в клане «Старцы»?

- Проня из Товстолеса.

- Как ваш ник?

- Николай? Вин помер. Пошел купаться на Илью…

- Да какой Николай… Вы кто? Темный эльф, гном?

- Поштарка я.

- Кто?

- Поштарка Проня. Телефон у нас один, вин на поште. А гномов нияких немае.

- Можете позвать бабу Зою?

- Вам яку Зою, с Игуменки? (кричит в сторону) Гордей! Гордей! Хряк побежал к Павловичу!

- Мне нужна Зоя, лидер «Старцев».

- Вона уехала в Полтаву.

- Как уехала?

- За интернет платить.

- Я не могу долго говорить, можете передать важную инфу?

- Сейчас газету возьму. Добре, пишу.

- Лучников не брать!

- Записала. Лучников не треба.

- Нужны танки.

- Т-34 пойдет? (смеется).

- Танки – это персонажи со щитами и большим количеством жизней. Запишите: «взять орков». Дарк Авенжер подойдет.

- Дарт Вейдер?

- Человек с пантерой.

- Записала, пантера. Ох, божечки. У нас тут подбитая Пантера прямо в поле стояла до пятьдесят семого года… Ще щось?

- Когда «Толтек» зачистит стены, Зоя кастует статую.

- Шо вона робе?

- Кастует статую.

- Колдуе?

- Пусть будет колдует. Если нас отбросят, точка сбора - телепорт в Гиране.

(Молчит)

- Ладно это записывать не надо. Все, встретимся на полях Иалу!

- Передам. Господи, сохрани!