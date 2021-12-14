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Бабка Зоя и Линейка

Бабка Зоя и Линейка (1 фото)

Автор:
14 декабря 2021 13:21
Метки: Lineage 2   mmorpg   Время невероятных историй   Юмор   котолампово   линейка   
1274
1
Я вернулся из Чечни в 2005 и, пока искал работу на гражданке, плотно подсел на сетевую игру «Lineage2». У нас ее называли «линейка». Играли в линейку тогда чуть больше, чем все.
У меня был боевой опыт, и я сколотил альянс, в который вошло десять кланов (взводов). Наладить дисциплину было непросто. За каждым героем в игре мог скрываться кто угодно. Как арфистка из Симферополя, так и эксгибиционист из Саратова. В игре меня интересовали замки. Владельцу средневековой крепости полагался процент с каждой торговой операции в городе, не говоря уже о престиже и политическом влиянии.
За день до предполагаемой осады я обходил стены замка, делал скриншоты и всю ночь чертил в «пейнте» план операции. Перед штурмом я собирал лидеров кланов в скайпе и объяснял им, где расположить основные силы, куда поставить лучников, а где оставить мобильный резерв магов.
Спустя год моему альянсу «Преторианцы» принадлежали пять цитаделей из семи. Предстояло взять труднодоступный Дион и при этом оставить на стенах принадлежащих нам замков достаточно сил для защиты.
В моем альянсе состоял клан «Starci». Выяснилось, что это написанное транслитом слово «Старцы». Таинственной организацией управляла 65-летняя бабушка Зоя, которая жила в глухой деревне под Полтавой. Она никогда не отвечала на вопросы в командном чате, но всегда досконально выполняла задачи. Однажды после похода к дракону Антарасу, я забыл распустить личный состав «Старцев». Через неделю разведчики доложили, что старцы продолжают патрулировать опустевшее логово дракона.
Члены клана были настоящими старцами. Баба Зоя набирала людей строго за пятьдесят. К Диону у нее был особый интерес. По легенде, именно на Дионском рынке Зоя из-под Полтовы повстречала своего будущего заместителя деда Михая из Дубоссар. Я планировал отдать «Старцам» этот лакомый кусочек виртуального пространства.
×
×
Установить скайп Зоя не смогла. Зато у меня был номер ее городского телефона. Я позвонил перед штурмом, чтобы провести инструктаж и ознакомить командира с диспозицией.

- Алло, бабушка Зоя?
- Алло! Алло! - отвечал каркающий голос. - Хто це?
- Это Иван из «линейки».
- Погано слышно! Откуда?
- Из игры Lineage2. У вас есть под рукой лист бумаги и…
- Плохо чую. С какой ще гры?
- Иван из линейки! Никнейм Феникс!
- Боже сохрани… Так и шо?
- Баба Зоя, запоминайте. Ваша позиция будет в арьергарде, за кланом «Ганг Бастерс». Они прикроют вас магами. Скажите ребятам, чтобы брали лекарей.
- Хтось заболел?
- Баба Зоя, вы запомнили?
- Так це не Зоя.
- А кто?
- Проня.
- Вы состоите в клане «Старцы»?
- Проня из Товстолеса.
- Как ваш ник?
- Николай? Вин помер. Пошел купаться на Илью…
- Да какой Николай… Вы кто? Темный эльф, гном?
- Поштарка я.
- Кто?
- Поштарка Проня. Телефон у нас один, вин на поште. А гномов нияких немае.
- Можете позвать бабу Зою?
- Вам яку Зою, с Игуменки? (кричит в сторону) Гордей! Гордей! Хряк побежал к Павловичу!
- Мне нужна Зоя, лидер «Старцев».
- Вона уехала в Полтаву.
- Как уехала?
- За интернет платить.
- Я не могу долго говорить, можете передать важную инфу?
- Сейчас газету возьму. Добре, пишу.
- Лучников не брать!
- Записала. Лучников не треба.
- Нужны танки.
- Т-34 пойдет? (смеется).
- Танки – это персонажи со щитами и большим количеством жизней. Запишите: «взять орков». Дарк Авенжер подойдет.
- Дарт Вейдер?
- Человек с пантерой.
- Записала, пантера. Ох, божечки. У нас тут подбитая Пантера прямо в поле стояла до пятьдесят семого года… Ще щось?
- Когда «Толтек» зачистит стены, Зоя кастует статую.
- Шо вона робе?
- Кастует статую.
- Колдуе?
- Пусть будет колдует. Если нас отбросят, точка сбора - телепорт в Гиране.
(Молчит)
- Ладно это записывать не надо. Все, встретимся на полях Иалу!
- Передам. Господи, сохрани!
На следующий день молчаливая эльфийка Zoe в окружении танков ворвалась в Дион. Союзники зачистили стены и Zoe в легендарной броне «драконик» стала обладателем замка на живописном холме. Войска выстроились в тронном зале, салютовали, вскидывая мечи. И тогда Зоя опустилась на трон и написала в командный чат свое первое и единственное сообщение: «)))))».

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Метки: Lineage 2   mmorpg   Время невероятных историй   Юмор   котолампово   линейка   
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9k
Александр 9 часов назад
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−120
Lux Indique 2 часа назад
класс !
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1k
no_fate 4 часа назад
Писдабол. На каком сервере играл ?
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613
catkav 6 часов назад
сервак Элмора, Fareast клан (Сахалинцы) - привет огромный! Потом был Shockworld
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613
catkav 6 часов назад
-5 лет жизни!
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2k
Диагноз 6 часов назад
Как бывший фанат Линейдж хочу спросить...
Че за хрень я сейчас прочитал???
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991
Хансон Абадир 8 часов назад
жаль не правда
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309k
Adat 9 часов назад
Я половина слов не понял, но прикольный пост) По тематике сайта)
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1k
Victor 9 часов назад
так работу то нашел?
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29k
Антон 9 часов назад
Мой ТК был нарасхват на одном украинском неофф сервере х1, задолго до руоффа. Нас два танка колесило по серверу, конкурировали друг с другом. Но при наличии обоих онлайн предпочтение отдавали всегда мне, так как агр у ТК лучше, и все элитные РБ собирали мы. Лучшие бафферы и ДД шли с нами. Кто ничего не понял, извините, это на линейковском
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131
Максим Абвгд Антон 8 часов назад
Да все понятно. У нас наоборот, ТК не было практически, все качали паладинов, ШК.
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96
Feud 9 часов назад
В 2005 Дион самый бестолковый замок был. Вся торговля в Гиране и Глудио.
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384
Борис Колесниченко Feud 9 часов назад
в 2005м и Антараса не было)
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131
Максим Абвгд Feud 8 часов назад
Дион прославился своим вечным пвп на воротах)))
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5k
Tim_G 10 часов назад
В линейку не играл, но ска ржал до слёз
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1k
сеньор Леонсио 10 часов назад
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24k
Владимир 10 часов назад
Байка, но добрая и весёлая.
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131
Максим Абвгд Владимир 8 часов назад
Байка естественно. Думаю никто с такой стратегией не заморочивался. 2-3 топ клана, так или иначе держали все замки, и отддавали их за плату.
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5k
Максим 10 часов назад
Так. Понять бы этот набор букв и узнать зачем я это прочитал?
А вообще грустно, что люди настолько скучают в своей жизни, что им необходимы виртуальные замки, нервные звонки и "взводы". Но продолжайте автор! За орду!)))
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29k
Игорь 10 часов назад
Кроме автора это ещё кому-то понравилось?
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