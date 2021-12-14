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Секретный агент рассказал об убийстве Кеннеди

Секретный агент рассказал об убийстве Кеннеди (8 фото)

Автор:
14 декабря 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Клинт Хилл   история   происшествие   свидетель   свидетельство   секретный агент   тайны политики   убийство Кеннеди   
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. Агент секретной службы Клинт Хилл вошел в историю, когда он прыгнул в президентский лимузин Кеннеди после того, как раздались выстрелы. Он был самым близким свидетелем происшедшего, и после многих лет молчания наконец-то позволил себе рассказать о том, что видел своими глазами, находясь непосредственно в месте убийства..
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Клинт Хилл   история   происшествие   свидетель   свидетельство   секретный агент   тайны политики   убийство Кеннеди   
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