Секретный агент рассказал об убийстве Кеннеди

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. Агент секретной службы Клинт Хилл вошел в историю, когда он прыгнул в президентский лимузин Кеннеди после того, как раздались выстрелы. Он был самым близким свидетелем происшедшего, и после многих лет молчания наконец-то позволил себе рассказать о том, что видел своими глазами, находясь непосредственно в месте убийства..
Клинт Хилл - бывший агент Секретной службы США, служивший при Эйзенхауэре, Кеннеди, Джонсоне, Никсоне и Форде. Хилл закрепил свое место в истории, когда 22 ноября 1963 года прыгнул в кортеж Джона Кеннеди после смертельного ранения президента.
Хилла назначили телохранителем Джеки Кеннеди вскоре после избрания Джона Ф. Кеннеди президентом в 1960 году. Он не ожидал назначения Джеки Кеннеди, потому что обычно для охраны первых леди Соединенных Штатов назначали немного других агентов. Поначалу Хилл ассоциировал назначение к миссис Кеннеди с необходимостью ходить на «чаепития и модные показы».
Хилла назначили телохранителем Джеки Кеннеди вскоре после избрания Джона Ф. Кеннеди президентом в 1960 году. Он не ожидал назначения Джеки Кеннеди, потому что обычно для охраны первых леди Соединенных Штатов назначали немного других агентов. Поначалу Хилл ассоциировал назначение к миссис Кеннеди с необходимостью ходить на «чаепития и модные показы».
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Вскоре, однако, Хилл понял, что Джеки Кеннеди была намного умнее и сообразительнее, чем он первоначально предполагал. Работа предусматривала постоянное общение с президентской семьей: по правилам, после того, как миссис Кеннеди просыпалась, агент должен был постоянно находиться рядом с ней. К Кеннеди были назначены только два агента, включая Хилла, а это означало, что Хилл неизбежно сблизится с первой леди и всей семьей Кеннеди.
Во время своего турне по Далласу в ноябре 1963 года семья Кеннеди передвигалась на кабриолете Lincoln. По словам Клинта Хилла, кортеж был предназначен для того, чтобы показать президента в «максимальной доступности и максимальной открытости» для публики, поэтому и было принято решение использовать кабриолеты с открытой крышей. Однако Хилл отмечает, что и он сам, и другие агенты спецслужб были обеспокоены этим выбором. Тем не менее, агентам было приказано держаться как можно дальше от Кеннеди, чтобы дать публике почувствовать: между ними и президентской четой Кеннеди нет преград.
23 ноября 1963 года Хилл находился в машине прямо за президентским кортежем. Хилл вспоминает, что его машина находилась всего на пару метров позади президентской машины и была заполнена восемью агентами секретных служб и двумя сотрудниками канцелярии президента Кеннеди. Хилл вспоминает, как сканировал Дили Плаза, когда проезжал кортеж, и еще тогда отметил, что в высотных зданиях открыты окна, а в здании хранилища школьных книг Техаса открыто целых четыре или пять окон.
23 ноября 1963 года Хилл находился в машине прямо за президентским кортежем. Хилл вспоминает, что его машина находилась всего на пару метров позади президентской машины и была заполнена восемью агентами секретных служб и двумя сотрудниками канцелярии президента Кеннеди. Хилл вспоминает, как сканировал Дили Плаза, когда проезжал кортеж, и еще тогда отметил, что в высотных зданиях открыты окна, а в здании хранилища школьных книг Техаса открыто целых четыре или пять окон.
Хилл услышал первый выстрел, но сначала не понял, что это за звук. И только когда он повернул голову в сторону шума и увидел откинувшегося на сиденье Джона Кеннеди, он понял, что в президента стреляли. Он помнит, как Кеннеди схватился за горло и упал, влево. Хилл отмечает, что на Кеннеди был бандаж, который не позволял ему сильно наклоняться вперед.
После того, как Хилл понял, что были произведены выстрелы, он мгновенно выпрыгнул из своей машины и побежал к машине Джона Кеннеди. Он хотел забраться в заднюю часть автомобиля, чтобы защитить президента и миссис Кеннеди. Позднее Хиллу рассказали о втором выстреле, который произошел, когда он бежал к Кеннеди, но он не помнит, чтобы слышал его.
Когда Хилл подбегал к машине, он услышал третий выстрел. По его словам, он не только услышал, но и «почувствовал его». Этот третий выстрел попал президенту Кеннеди в затылок, что в конечном итоге привело к летальному исходу.
После того, как Хилл понял, что были произведены выстрелы, он мгновенно выпрыгнул из своей машины и побежал к машине Джона Кеннеди. Он хотел забраться в заднюю часть автомобиля, чтобы защитить президента и миссис Кеннеди. Позднее Хиллу рассказали о втором выстреле, который произошел, когда он бежал к Кеннеди, но он не помнит, чтобы слышал его.
Когда Хилл подбегал к машине, он услышал третий выстрел. По его словам, он не только услышал, но и «почувствовал его». Этот третий выстрел попал президенту Кеннеди в затылок, что в конечном итоге привело к летальному исходу.
Когда Хилл прыгнул в президентский лимузин, Джеки Кеннеди вдруг встала и поползла вперед по багажнику. Он вспоминает, как думал: «Что она делает? что она делает?" когда он увидел, как миссис Кеннеди взбирается на багажник авто, но в конце концов понял: она пыталась собрать часть мозгового вещества Джона Кеннеди, чтобы вновь приложить его к голове.
Клинт Хилл помнит, как услышал крик Джеки Кеннеди: «Боже мой! Они отстрелили ему голову ». Он помнит, как показал опущенный большой палец машине позади них, показывая другим агентам секретной службы, что Джон Кеннеди очень плох Остальные семь агентов в машине позади президентского лимузина не смотрели в сторону лимузина, когда раздались выстрелы, и не знали, что происходило в машине Джона Кеннеди.
Президентскому лимузину потребовалось около четырех минут, чтобы добраться до Мемориальной больницы Паркленда после того, как в Джона Кеннеди стреляли. Всю дорогу Хилл висел на задней части лимузина, стараясь не соскользнуть. По дороге в клинику, как вспоминает Хилл, никто не сказал ни слова.
Клинт Хилл помнит, как услышал крик Джеки Кеннеди: «Боже мой! Они отстрелили ему голову ». Он помнит, как показал опущенный большой палец машине позади них, показывая другим агентам секретной службы, что Джон Кеннеди очень плох Остальные семь агентов в машине позади президентского лимузина не смотрели в сторону лимузина, когда раздались выстрелы, и не знали, что происходило в машине Джона Кеннеди.
Президентскому лимузину потребовалось около четырех минут, чтобы добраться до Мемориальной больницы Паркленда после того, как в Джона Кеннеди стреляли. Всю дорогу Хилл висел на задней части лимузина, стараясь не соскользнуть. По дороге в клинику, как вспоминает Хилл, никто не сказал ни слова.
Губернатора Конналли, в которого тоже попали пули, вытащили из лимузина первым. Его положили на каталку и тут же повезли в операционную. Затем работники больницы и агенты секретных служб попытались положить на каталку президента Кеннеди, но, вспоминает Хилл, Джеки Кеннеди отказывалась отпустить своего мужа. Он вспоминает, как несколько раз говорил ей: «Пожалуйста, миссис Кеннеди, позвольте нам помочь президенту». Однако в это время Клинт Хилл работал с первой леди уже три года, поэтому довольно быстро понял: она не хотела отдать мужа врачам, потому что не желала, чтобы кто-то видел его состояние. Тогда Хилл снял пиджак, чтобы прикрыть голову и верхнюю часть спины Джона Кеннеди, после чего миссис Кеннеди отпустила его.
Пока президент был в операционной, Хилл позвонил в Белый дом по больничному телефону, подробно рассказав о происшедшем. Затем в больницу позвонил Роберт Кеннеди, чтобы узнать, что случилось с его братом, и что вообще происходит. Роберт Кеннеди спросил Хилла, насколько тяжелоым было состояние президента, и Хилл вспоминает, какне хотел сообщать Кеннеди, что его брат мертв. Поэтому вместо того, чтобы прямо рассказать Роберту Кеннеди о судьбе его брата, Хилл сказал генеральному прокурору, что ситуация «настолько плоха, насколько это возможно».
Хилл отмечает, что хирурги-травматологи почти сразу поняли, что ничего не могут сделать для президента Кеннеди. Фактически, хирурги даже не перевернули его тело, осмотрев его только спереди. Это означало, что они не осознавали, что в спине Кеннеди были две огнестрельные дыры. Это явно уже не изменило бы результата. Это отношение врачей лучше всяких слов показывает, что состояние Кеннеди после выстрелов было безнадежным.
Пока президент был в операционной, Хилл позвонил в Белый дом по больничному телефону, подробно рассказав о происшедшем. Затем в больницу позвонил Роберт Кеннеди, чтобы узнать, что случилось с его братом, и что вообще происходит. Роберт Кеннеди спросил Хилла, насколько тяжелоым было состояние президента, и Хилл вспоминает, какне хотел сообщать Кеннеди, что его брат мертв. Поэтому вместо того, чтобы прямо рассказать Роберту Кеннеди о судьбе его брата, Хилл сказал генеральному прокурору, что ситуация «настолько плоха, насколько это возможно».
Хилл отмечает, что хирурги-травматологи почти сразу поняли, что ничего не могут сделать для президента Кеннеди. Фактически, хирурги даже не перевернули его тело, осмотрев его только спереди. Это означало, что они не осознавали, что в спине Кеннеди были две огнестрельные дыры. Это явно уже не изменило бы результата. Это отношение врачей лучше всяких слов показывает, что состояние Кеннеди после выстрелов было безнадежным.
Клинт Хилл был удостоен почетной награды за смелость и решительность, проявленные в день смерти президента. Награда была вручена на церемонии в Вашингтоне, округ Колумбия, через несколько дней после похорон президента Кеннеди. Сегодня Клинт Хилл - единственный человек, оставшийся в живых, из числа тех, кто ехал в президентском кортеже 22 ноября 1963 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Клинт Хилл история происшествие свидетель свидетельство секретный агент тайны политики убийство Кеннеди
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