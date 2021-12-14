Секретный агент рассказал об убийстве Кеннеди

Губернатора Конналли, в которого тоже попали пули, вытащили из лимузина первым. Его положили на каталку и тут же повезли в операционную. Затем работники больницы и агенты секретных служб попытались положить на каталку президента Кеннеди, но, вспоминает Хилл, Джеки Кеннеди отказывалась отпустить своего мужа. Он вспоминает, как несколько раз говорил ей: «Пожалуйста, миссис Кеннеди, позвольте нам помочь президенту». Однако в это время Клинт Хилл работал с первой леди уже три года, поэтому довольно быстро понял: она не хотела отдать мужа врачам, потому что не желала, чтобы кто-то видел его состояние. Тогда Хилл снял пиджак, чтобы прикрыть голову и верхнюю часть спины Джона Кеннеди, после чего миссис Кеннеди отпустила его.

Пока президент был в операционной, Хилл позвонил в Белый дом по больничному телефону, подробно рассказав о происшедшем. Затем в больницу позвонил Роберт Кеннеди, чтобы узнать, что случилось с его братом, и что вообще происходит. Роберт Кеннеди спросил Хилла, насколько тяжелоым было состояние президента, и Хилл вспоминает, какне хотел сообщать Кеннеди, что его брат мертв. Поэтому вместо того, чтобы прямо рассказать Роберту Кеннеди о судьбе его брата, Хилл сказал генеральному прокурору, что ситуация «настолько плоха, насколько это возможно».

Хилл отмечает, что хирурги-травматологи почти сразу поняли, что ничего не могут сделать для президента Кеннеди. Фактически, хирурги даже не перевернули его тело, осмотрев его только спереди. Это означало, что они не осознавали, что в спине Кеннеди были две огнестрельные дыры. Это явно уже не изменило бы результата. Это отношение врачей лучше всяких слов показывает, что состояние Кеннеди после выстрелов было безнадежным.