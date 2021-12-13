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В Якутии при температуре -60°C горят «зомби-пожары»

В Якутии при температуре -60°C горят «зомби-пожары» (7 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 21:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Оймякон   изменение климата   лесные пожары   новости   якутия   
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В одном из самых холодных поселений на планете заметили удивительные «зомби-пожары» — торфяные пожары, которые продолжают тлеть под снегом и льдом даже при температуре -60°C.

Местные жители заметили крупные клубы дыма, которые поднимались из-под глубоких сугробов, всего в паре километров от Оймякона и соседнего сел Хара-Тумул.

Так называемые «зомби-пожары» — редкое явление, которое происходит в странах с чрезвычайно холодным климатом, таких как северная Канада, Аляска и Россия. Эксперты полагают, что в результате изменения климата они могут появляться все чаще.

По мере того, как температура продолжает расти, участки вечной мерзлоты — слои почвы, которые остаются ниже нуля круглый год — начинают таять и выделять газ, застрявший во льду. Эти участки земли могут загореться во время лесных пожаров, которые происходят весной и летом, но по мере снижения температуры и выпадения снега из-за обилия этого газа пожары могут продолжать гореть под поверхностью.

Местный житель и фотограф Семен Сивцев рассказал, что снял пожар недалеко от Оймякона, ближе к селу Хара-Тумул. Рядом были луга, где летом были лесные пожары.

Обычно зимние пожары тушит растаявший весной снег, но некоторые зомби-пожары могут гореть постоянно.

«Такие зомби-пожары не так уж редки, — сказал Сивцев. — Я даже знаю случай, когда такие торфяные зомби-пожары несколько лет горели в районе Мундуллаха, недалеко от Оймякона».

Сивцев рассказал, что тот пожар четыре года назад в конечном итоге потушил тающий снег и проливные дожди, и на его месте образовалось озеро.

Необычно засушливый период в Сибири в этом году привел к бушующим лесным пожарам, которые горели круглый год. На спутниковых снимках, сделанных в окрестностях Оймякона, видно, что пожары бушевали еще в апреле этого года, когда на земле все еще лежал снег.

Недавно ученые из Европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus выяснили, что в этом году выбросы CO2 в атмосферу в результате лесных пожаров вдвое превысили годовые выбросы Германии. Согласно Copernicus, в 2021 году в результате лесных пожаров в атмосферу было выброшено 1,76 миллиарда тонн углерода во всем мире, а летние пожары в Сибири являются одними из самых сильных в мире в этом году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Оймякон   изменение климата   лесные пожары   новости   якутия   
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Горожанин 46 минут назад
Какое отношение пожар (торфяной, любой) имеет к понятию "зомби"? Очевидно, это какая-то зомбированая и бредовая мысль автора.
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Кто здесь?! Час назад
Это просто жесть
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