В Якутии при температуре -60°C горят «зомби-пожары»

Местный житель и фотограф Семен Сивцев рассказал, что снял пожар недалеко от Оймякона, ближе к селу Хара-Тумул. Рядом были луга, где летом были лесные пожары.

Обычно зимние пожары тушит растаявший весной снег, но некоторые зомби-пожары могут гореть постоянно.

«Такие зомби-пожары не так уж редки, — сказал Сивцев. — Я даже знаю случай, когда такие торфяные зомби-пожары несколько лет горели в районе Мундуллаха, недалеко от Оймякона».

Сивцев рассказал, что тот пожар четыре года назад в конечном итоге потушил тающий снег и проливные дожди, и на его месте образовалось озеро.