FISHKINET
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 106 постов • 85 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 
«Дороха бохато»: когда жажда роскоши превращает интерьер в безумие

«Дороха бохато»: когда жажда роскоши превращает интерьер в безумие (19 фото)

Автор:
13 декабря 2021 20:57
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: в России   дизайн   интерьеры   квартиры   роскошь   
2008
19

Каждый человек желает, чтобы его квартирное убранство выглядело красиво. Однако порой желание придать жилью дополнительную роскошь вселяет в людей дух цыган. Тогда интерьер зачастую превращается в какую-то безвкусицу или даже безумие.

Недавно, например, в Краснодаре выставили на продажу квартиру в императорском стиле. Ценник на неё составил 6,5 млн рублей, хотя изначально запрашивали все 12 млн.


×
×

В квартире можно найти всё – от изображений Иисуса до золотого унитаза.


Но самое интересное – это расположение квартиры. Она находится в одном из самых грязных районов Краснодара, где традиционно обитает различная гопота.


Представьте, после облегчительного похода на золотой сортир, вы выходите на улицу, а перед вами лежит огромная гора мусора, рядом с которой медленно идут какие-то торчки. Ну, не романтика ли?


Подобных «дизайнерских решений» по всей России можно найти.


Но ладно, если небогатые люди пытаются придать своему «гнездышку» видимость роскоши. Зачастую и богачи, обладающие достатком, демонстрируют максимальную безвкусицу в выборе интерьера.


И непонятно, то ли у них самих такая странная фантазия, то ли нанятый дизайнер обманул, говоря о своем профессионализме. Так что «уникальный авторский подход» можно не только в стареньких панельках, но и в престижных жилых комплексах.


К слову, если что-то из этого вам приглянется стиль «дороха бохато», можете подкопить деньжат, ведь все квартиры на самом деле сдаются или продаются.


Конечно, некоторые интерьеры могут показаться не такими уж и ужасными, однако большинству они всё-таки вряд ли придутся по вкусу, представляя настоящий кошмар для профессиональных дизайнеров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: в России   дизайн   интерьеры   квартиры   роскошь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Дёшево все
Мало ковров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Андрей Иванов 2 минуты назад
1. "Профессиональные дизайнеры" в массе - обычные пи...рилы
2. Три "роскошных" интерьера сделаны очень со вкусом. Потолки под них маловаты. Ну не было бабла на квартиру, а руки-материалы - были
3. Крокодил на стене - его крокодил, куда хочет, туда и вешает
4. Золотая кухня - я б себе не сделал, но в принципе всё в тон и весёленькая получилась.
5. Джунгли, зелёная и Север - вполне себе. На вкус и цвет

Остальные - да, дорого-красиво
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 17 минут назад
Это квартиры на продажу.
Блин вышел комом.
Хотят избавиться.
Хорошо когда заказываешь макет того, что получится.
А тут явно вышел промах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Тигран Саркисян 21 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
mtonaka Час назад
Психиатры есть? Какой диагноз?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
zz Час назад
А я представил как такую квартиру заливают кипятком сверху(ну бывает лопаются трубы и приборы отопления)
или сверху пожар и пожарники добросовестно всё залили до последней искорки. Вот кайфанут владельцы таких квартир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−48
detective Час назад
туалет ништяк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net 2 часа назад
Перестал на этом заморачиваться. Люди разные, вкусы разные. Не всё сошлось на одних квадратных евроремонтах. Вот если бы они на продажу новое жильё строили и такое оформление было, то это жесть, а для себя вообще пофиг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Хью́берт 2 часа назад
Патифона нехватает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Андрей 2 часа назад
Когда деньги заменяют разум и чувство прекрасного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
М С 2 часа назад
Кто-то считает себя очень креативным...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
629k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Мужской дизайн: оружие для мирных целей Мужской дизайн: оружие для мирных целей 30 красивейших и уютных комнат, в которых хочется оказаться прямо сейчас 30 красивейших и уютных комнат, в которых хочется оказаться прямо сейчас Квартира мечты: крутой проект в стиле Лофт для холостяка Квартира мечты: крутой проект в стиле Лофт для холостяка Обычный поезд превратили в настоящий дворец Обычный поезд превратили в настоящий дворец Тряхните бабушку: стиль мидсечури на пике моды Тряхните бабушку: стиль мидсечури на пике моды
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10264



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой
2
223
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
2
173
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
Набирающие популярность в сообществах
Опасность разговоров на день Ивана Молчальника
0
2
Опасность разговоров на день Ивана Молчальника
Признание прав человека
0
13
Признание прав человека
Конституции стран - их кто-нибудь читал?
Конституции стран - их кто-нибудь читал?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#подборка#позитив#Ynews#полиция#истории#сарказм#задержание
#интересно#картинки#ватермарк#люди#приколы#добрые видео#автомобили#кино#Разное#новости
#фото#история#смешные#прикол#СССР#Москва#дтп#комментарии#аварии#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться