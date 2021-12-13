«Дороха бохато»: когда жажда роскоши превращает интерьер в безумие

Но самое интересное – это расположение квартиры. Она находится в одном из самых грязных районов Краснодара, где традиционно обитает различная гопота.

Представьте, после облегчительного похода на золотой сортир, вы выходите на улицу, а перед вами лежит огромная гора мусора, рядом с которой медленно идут какие-то торчки. Ну, не романтика ли?