«Дороха бохато»: когда жажда роскоши превращает интерьер в безумие

Каждый человек желает, чтобы его квартирное убранство выглядело красиво. Однако порой желание придать жилью дополнительную роскошь вселяет в людей дух цыган. Тогда интерьер зачастую превращается в какую-то безвкусицу или даже безумие.
Недавно, например, в Краснодаре выставили на продажу квартиру в императорском стиле. Ценник на неё составил 6,5 млн рублей, хотя изначально запрашивали все 12 млн.
В квартире можно найти всё – от изображений Иисуса до золотого унитаза.
Но самое интересное – это расположение квартиры. Она находится в одном из самых грязных районов Краснодара, где традиционно обитает различная гопота.
Представьте, после облегчительного похода на золотой сортир, вы выходите на улицу, а перед вами лежит огромная гора мусора, рядом с которой медленно идут какие-то торчки. Ну, не романтика ли?
Подобных «дизайнерских решений» по всей России можно найти.
Но ладно, если небогатые люди пытаются придать своему «гнездышку» видимость роскоши. Зачастую и богачи, обладающие достатком, демонстрируют максимальную безвкусицу в выборе интерьера.
И непонятно, то ли у них самих такая странная фантазия, то ли нанятый дизайнер обманул, говоря о своем профессионализме. Так что «уникальный авторский подход» можно не только в стареньких панельках, но и в престижных жилых комплексах.
К слову, если что-то из этого вам приглянется стиль «дороха бохато», можете подкопить деньжат, ведь все квартиры на самом деле сдаются или продаются.
Конечно, некоторые интерьеры могут показаться не такими уж и ужасными, однако большинству они всё-таки вряд ли придутся по вкусу, представляя настоящий кошмар для профессиональных дизайнеров.
Источник:
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Мало ковров
2. Три "роскошных" интерьера сделаны очень со вкусом. Потолки под них маловаты. Ну не было бабла на квартиру, а руки-материалы - были
3. Крокодил на стене - его крокодил, куда хочет, туда и вешает
4. Золотая кухня - я б себе не сделал, но в принципе всё в тон и весёленькая получилась.
5. Джунгли, зелёная и Север - вполне себе. На вкус и цвет
Остальные - да, дорого-красиво
Блин вышел комом.
Хотят избавиться.
Хорошо когда заказываешь макет того, что получится.
А тут явно вышел промах.