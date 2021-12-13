FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 784 поста • 238 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Даже американцы в культурном шоке от современной постановки мюзикла "Красавица и чудовище"

Даже американцы в культурном шоке от современной постановки мюзикла "Красавица и чудовище" (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 20:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: trendy   комментарии   красавица и чудовище   мюзикл   постановка   сша   
4454
5
1

В последние годы во многих прогрессивных странах стали модными новые интерпретации классических произведений. Обычно общественность поддерживает смелые и оригинальные трактовки. Но не на этот раз.

В Театральном центре Олни в Мэриленде идёт слишком необычный мюзикл. Режиссёр-постановщик решил привнести в старую сказку новую изюминку, если не сказать изюмище. Сначала всё кажется, не так страшно. Просто на роль чудовища взяли инвалида Эвана Руджеро, который потерял ногу из-за онкологии.

Но вот Бель… Обычно она ассоциируется с миниатюрной (белой) девушкой. На эту роль взяли полную чернокожую актрису лесбиянку Джейд Джонс.

СМИ выставляют это новшество, как что-то необычное. Что девушка привнесла в классический персонаж "ум, остроумие, страсть". А сама Джейд рассказывает, что "маленькие черные девочки в зале восторженно закричали: "Это Белль?" Так что все маленькие девочки тоже могут мечтать о том, чтобы стать принцессами".

Это всё, конечно, очень мило, но удивлённые и даже злые комментарии простых американцев никак не вяжутся с данной идиллией:


– "Когда вы неспособны создать какую-либо собственную культуру, присвойте культуру людей, которые лучше всех в мире создают такие вещи: белых людей. А затем сделайте то, что вы обычно делаете со всем остальным: загрязните это. Поздравляю".


– "Ок, чудовище тут есть, а кто красавица?"

– "Это не имеет никакого смысла. Когда черные люди (такие как я) просят представления, мы имеем в виду нашу собственную историю. Это все равно, что сделать Мулан латиноамериканским трансгендером или Золушку - чернокожим пансексуалом. Почему бы просто не снять фильм с этими персонажами, а не менять истории, чтобы они соответствовали современному обществу?"


– "Истории можно рассказывать разными способами – это хорошо. Я могу иметь дело с расовым разнообразием и всем остальным. И сказки можно описать по-разному. Но пожалуйста ... что касается стандартов красоты, не притворяйтесь, что ожирение - это хорошо. Это вредно. И мне не нужно, чтобы кто-то утверждал, что это как-то здорово. Боже! Разве мы не можем быть разумными?"


– "Вся помада в мире не сможет спасти это. Никто, читающий эту хрень, не верит статьям вопиющей лжи о том, как все это любят. О том, как "Маленькие черные девочки в зале закричали: "Это Белль?" Нет, не верит. Просто дети увидели сфабрикованную реальность. Потому что когда мир не соответствует их расистскому нарциссизму, то они лгут".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: trendy   комментарии   красавица и чудовище   мюзикл   постановка   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
58
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
58  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Теперь понятно кто отгрыз ногу чудовищу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
au3 7 минут назад
Айяйяй как некоректно ... Маху дали ... Это надо понимать, что инвалиды - чудовища?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Олег 13 минут назад
ЭТО пиз...здец какой-то...........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Попов 20 минут назад
Том сойер икает :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
862
EestiJoodik 23 минуты назад
Ну в принципе можно выдохнуть. Думал там какой нибудь афроазиат-транс. А тут хоть пи..да есть, и на этом спасибо. Хотя совсем не персик. Прям ваще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
Nаnе First NameLаst 24 минуты назад
D - degradation
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Антон 24 минуты назад
Чудище и чудовище! Идиотов ещё на сто лет припасено!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 Полчаса назад
Здравый смысл был потерян. Нашедшему, просьба не возвращать. В америке и так дела хороши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
russger Полчаса назад
Ну к "чудовищу" претензий мало. Ну потерял монстр ногу, может на него спец-отряд рыцарей напал. Да и потом, если нет ноги, на паперти ему сидеть? А вот "красавица" просто пздц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
fryazino 38 минут назад
А кто из них кто?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бабай 43 минуты назад
Чот я переживаю за чудовище. Не сожрала бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жырный мажор 46 минут назад
Пансексуал - звучит как уважительная форма обращения к сексуалу в Польше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
946
QQ 57 минут назад
Дисней давно стал корпорацией зла.
Не смотрите их высеры и детям не показывайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Core Час назад
Чёт мне чудовище нравится больше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
805
Sexxxton Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
U55R Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
Alex Час назад
Здездец подкрался незаметно, а до него четыре метра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий Час назад
Вы заметили, что президенты США всё старше и старше и гетеро. Наверно следующий будет 90 летний чёрный трансгендер инвалид.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр Час назад
Два чудовища
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lana Krasnovska Час назад
Мир с ума сошёл...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
789
Вадим Курбатов Час назад
Как мне кажется, главная цель создателей сего недоразумения достигнута - об этом говорят! И говорят много! Хотя не стоило бы. Тогда может и подобных "шедевров" стало бы меньше. Пока народ будет хавать Г, оно будет расти как снежный ком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 30 комментариев
Показать ещё
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке Вот скажи мне американец... Истории русских бизнесменов в Америке Жители Екатеринбурга не поняли, чем их город не угодил замгоссекретаря США Жители Екатеринбурга не поняли, чем их город не угодил замгоссекретаря США Разоблачитель США: история судов и правды Ассанжа Разоблачитель США: история судов и правды Ассанжа "Ёлочка, гори": бездомный испортил американцам рождественское настроение "Ёлочка, гори": бездомный испортил американцам рождественское настроение Трейлер к экранизации мюзикла "Кошки" стал объектом насмешек для пользователей Сети Трейлер к экранизации мюзикла "Кошки" стал объектом насмешек для пользователей Сети
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9743



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой
2
223
Глава СК потребовал возбудить уголовное дело против краснодарской судьи Хахалевой
Тренер по греко-римской борьбе избил курьера и отобрал у него пиццу
2
170
Тренер по греко-римской борьбе избил курьера и отобрал у него пиццу
Набирающие популярность в сообществах
Признание прав человека
0
13
Признание прав человека
Умер народный артист России режиссер Сергей Соловьев
0
11
Умер народный артист России режиссер Сергей Соловьев
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео)
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#подборка#позитив#Ynews#полиция#истории#сарказм#задержание
#интересно#картинки#ватермарк#люди#приколы#добрые видео#автомобили#кино#Разное#новости
#фото#история#смешные#прикол#СССР#Москва#дтп#комментарии#аварии#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться