Даже американцы в культурном шоке от современной постановки мюзикла "Красавица и чудовище"

– "Это не имеет никакого смысла. Когда черные люди (такие как я) просят представления, мы имеем в виду нашу собственную историю. Это все равно, что сделать Мулан латиноамериканским трансгендером или Золушку - чернокожим пансексуалом. Почему бы просто не снять фильм с этими персонажами, а не менять истории, чтобы они соответствовали современному обществу?"

– "Истории можно рассказывать разными способами – это хорошо. Я могу иметь дело с расовым разнообразием и всем остальным. И сказки можно описать по-разному. Но пожалуйста ... что касается стандартов красоты, не притворяйтесь, что ожирение - это хорошо. Это вредно. И мне не нужно, чтобы кто-то утверждал, что это как-то здорово. Боже! Разве мы не можем быть разумными?"