Даже американцы в культурном шоке от современной постановки мюзикла "Красавица и чудовище"

В последние годы во многих прогрессивных странах стали модными новые интерпретации классических произведений. Обычно общественность поддерживает смелые и оригинальные трактовки. Но не на этот раз.
В Театральном центре Олни в Мэриленде идёт слишком необычный мюзикл. Режиссёр-постановщик решил привнести в старую сказку новую изюминку, если не сказать изюмище. Сначала всё кажется, не так страшно. Просто на роль чудовища взяли инвалида Эвана Руджеро, который потерял ногу из-за онкологии.
Но вот Бель… Обычно она ассоциируется с миниатюрной (белой) девушкой. На эту роль взяли полную чернокожую актрису лесбиянку Джейд Джонс.
СМИ выставляют это новшество, как что-то необычное. Что девушка привнесла в классический персонаж "ум, остроумие, страсть". А сама Джейд рассказывает, что "маленькие черные девочки в зале восторженно закричали: "Это Белль?" Так что все маленькие девочки тоже могут мечтать о том, чтобы стать принцессами".
Это всё, конечно, очень мило, но удивлённые и даже злые комментарии простых американцев никак не вяжутся с данной идиллией:
– "Когда вы неспособны создать какую-либо собственную культуру, присвойте культуру людей, которые лучше всех в мире создают такие вещи: белых людей. А затем сделайте то, что вы обычно делаете со всем остальным: загрязните это. Поздравляю".
– "Ок, чудовище тут есть, а кто красавица?"
– "Это не имеет никакого смысла. Когда черные люди (такие как я) просят представления, мы имеем в виду нашу собственную историю. Это все равно, что сделать Мулан латиноамериканским трансгендером или Золушку - чернокожим пансексуалом. Почему бы просто не снять фильм с этими персонажами, а не менять истории, чтобы они соответствовали современному обществу?"
– "Истории можно рассказывать разными способами – это хорошо. Я могу иметь дело с расовым разнообразием и всем остальным. И сказки можно описать по-разному. Но пожалуйста ... что касается стандартов красоты, не притворяйтесь, что ожирение - это хорошо. Это вредно. И мне не нужно, чтобы кто-то утверждал, что это как-то здорово. Боже! Разве мы не можем быть разумными?"
– "Вся помада в мире не сможет спасти это. Никто, читающий эту хрень, не верит статьям вопиющей лжи о том, как все это любят. О том, как "Маленькие черные девочки в зале закричали: "Это Белль?" Нет, не верит. Просто дети увидели сфабрикованную реальность. Потому что когда мир не соответствует их расистскому нарциссизму, то они лгут".
Источник:
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Не смотрите их высеры и детям не показывайте
Может, всех показать?