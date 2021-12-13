Две гвоздики товарищу Сталину

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Я знаю, и количество гвоздик, из года в год наглядное доказательство, что люди помнят и чтят.
Кто неравнодушен - присоединяйтесь.
http://stalinizator.ru/2gvozdiki-23/
Авторский пост
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