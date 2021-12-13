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Две гвоздики товарищу Сталину

Две гвоздики товарищу Сталину (1 фото)

Автор:
13 декабря 2021 18:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВОВ. память день победы   СССР   акция ко дню рождения   
699
1

Я знаю, и количество гвоздик, из года в год наглядное доказательство, что люди помнят и чтят.

Кто неравнодушен - присоединяйтесь.

http://stalinizator.ru/2gvozdiki-23/

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Метки: ВОВ. память день победы   СССР   акция ко дню рождения   
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16  комментариев
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4k
Hunde Beißer2 3 часа назад
Что то зачастили говнопосты про людоеда в последнее время...
К чему бы это?
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60k
Опиум для народа 47 минут назад
Лучше сходите и положите цветы к памятнику Неизвестному Солдату. В каждом городе такой есть.
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24k
Ashabad 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
пирожок 2 часа назад
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38k
Сергей 3 часа назад
Рано че то вспомнил , ему 21 ДР.
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46k
Хельги 3 часа назад
http://stalinizator.ru/2gvozdiki-23/http://stalinizator.ru/2gvozdiki-23/
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