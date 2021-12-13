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13 декабря 2021 00:24
Подборка фотографий сделанных зарубежными фотографами в нашей стране в 90-е годы
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Ресторан в гостинице «Интурист»
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Артистка в гримерке перед выступлением в гостинице «Интурист»
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Бездомный инвалид сидит на холодном тротуаре
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Бездомная семья на Красной площади
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Две женщины на рок-концерте в парке Горького
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Нищий выпрашивает деньги на вокзале
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Женщины занимаются аэробикой
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Палаточный городок у Красной площади
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Пожилая женщина открывает в Москве продуктовую посылку с международной помощи. 9 декабря
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Люди ждут начала торговли. 8 декабря
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Очередь в московском универсаме. 11 декабря
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Очередь в московском универсаме. 11 декабря
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Пожилая женщина держит пакет молока в супермаркете в Москве. 11 декабря
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Женщина смотрит на пустые прилавки супермаркета в Москве, 11 декабря
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Граждане покупают сигареты, 12 декабря
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Люди в очереди перед магазином «Молоко». 12 декабря
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Женщина проходит мимо пустых витрин универсама в Москве. 12 декабря
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Пожилая женщина сидит со своей сумкой для покупок возле пустых витрин московского универсама. 12 декабря
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Члены Красного Креста Германии выносят продуктовые посылки из грузовика Красного Креста. 13 декабря
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Волонтер несет посылку из Германии из грузовика Красного Креста. 13 декабря
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Пожилая женщина кладет продукты на весы в магазине в Москве, 14 декабря
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Покупатели выстраиваются в очередь в магазине в Москве. 14 декабря
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Очередь у магазина в Москве. 14 декабря
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Пожилая женщина со своей собакой возле гостиницы «Россия». 15 ноября
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Бездомная девочка сидит у самодельных палаток возле Красной площади, 16 декабря
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Маленькая девочка играет со своей куклой в палатке, где она живет со своей бездомной семьей недалеко от Красной площади, 16 декабря
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Москвичи выстраиваются в очередь за фруктами. 23 декабря
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Молодая девушка несет новогоднюю елку. 24 декабря
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Мужчина чистит памятник Ленину. 24 декабря
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Неизвестные разгружают один из грузовиков с тоннами лекарств, присланных медицинской гуманитарной организацией «Врачи мира» на Красной площади. 26 декабря
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Мужчина с канистрами идет через закрытую заправку в Москве 27 декабря
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Москвичи выстраиваются в очередь у прилавка, чтобы купить еды к предстоящему празднованию Нового года. 29 декабря
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Приходит мужик в магазин и говорит:
– Взвесьте мне 200 грамм еды.
– Приносите – взвесим.