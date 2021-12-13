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90-е годы

90-е годы (40 фото)

Автор:
13 декабря 2021 00:24
Метки: 90-е   история   фото   
1439
40
Подборка фотографий сделанных зарубежными фотографами в нашей стране в 90-е годы
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Метки: 90-е   история   фото   
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14  комментариев
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15k
albedo 8 часов назад
Будь прокляты эти 90-е.
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10k
Alex 24 минуты назад
"Женщина смотрит на пустые прилавки СУПЕРМАРКЕТА" В СССР... Автор, иди на йух...
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−48
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−48
3k
Taf Taffus 2 часа назад
Самое забавное, что когда тыкаешь этими фотками в пятачки всяким красногребешковым рррррреволюционерам, что-то кривятся, очень уж не комфортно им понимание того факта, катастрофа 90-х это результат именно их работы. Всё верно, Геннадий Андреич? И у нынешней вместолевой плесени идеологические родители как раз из тех самых секретарей райкомов и комсомольских вожаков, дорвавшихся до денег и власти без контроля. Собственно, все эти радетели за счастье трррррудового наррррода это на каждом шагу подтверждают, хавая бабки от всех, кто им готов кинуть - хоть от такого ррррреволюционера как Ходор (да-да, купленная в свое время им на корню вся коммунистическая фракция в Госдуме) и заканчивая комрмлением соросовскими и прямыми госдеповскими фондами через прямоую оплату спецслужбами (Тютюкин-Удальцов не даст соврать, как он мастерски торговался за свою жопу с грузинскими (!) разведчиками).
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1k
флоМастер 4 часа назад
Так будет в реальности, как и на картинках, если Навальный с хомяками будут у власти лизать пиндосам ноги, как это делает сейчас Хохляндия.... не перепутай!!!
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12k
Хью́берт 5 часов назад
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36k
kalinser 6 часов назад
Вспомнилось:
Приходит мужик в магазин и говорит:
– Взвесьте мне 200 грамм еды.
– Приносите – взвесим.
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35k
Гёз Уленшпигель 7 часов назад
Е.б.а.л я ваши 90-е! Сами дрочите на них.
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1k
Вальдемар 9 часов назад
Какие благославеные мля времена! А сейчас что?
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