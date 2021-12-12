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12 декабря 2021 21:23
Подборка фотографий сделанных на съемках известных фильмов
2.
На съемках «Титаника», 1997 год
3.
На съемках «Вспомнить все»
4.
За «кадром «Смертельного оружия»
5.
Молодые Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс во времена съемок «Матрицы»
6.
Легендарная Анджелина Джоли на съёмках «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», 2001 год
7.
Джулия Робертс и Лора Сан Джакомо на улицах Лос-Анджелеса во время съемок фильма «Красотка», 1990 год
8.
Наоми Уоттс на съемках «Кинг-Конга», 2005 год
9.
Том Хэнкс и съемочная команда фильма «Изгой»
10.
Мэтт Дэймон на съемках «Марсианина», 2015 год
11.
Квентин Тарантино и Кристоф Вальц (на заднем фоне) на съемках «Джанго освобожденный»
12.
Крис Хемсворт, режиссер Тайка Вайтити и Тесса Томпсон отдыхают в перерывах между съемками фильма «Тор: Рагнарёк»
13.
Режиссер Стивен Спилберг на съемочной площадке «Инопланетянина» с аниматронной инопланетной марионеткой
14.
Жан Рено и Кристиан Клавье на съемках фильма «Пришельцы»
15.
На съемочной площадке фильма Стивена Спилберга «Искусственный разум»
16.
Актриса Алисия Викандер на съемках фильма «Tomb Raider: Лара Крофт», 2018 год
17.
За кадром «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», 1977 год
18.
Стивен Спилберг на съемочной площадке фильма ужасов «Челюсти»
19.
Том Круз во время исполнения трюка на съемках фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев»
20.
Режиссер Зак Снайдер и Джерард Батлер на съемочной площадке фильма «300 спартанцев», 2006 год
21.
За кадром «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II»
22.
Режиссер Крис Коламбус и Робин Уильямс на съемках комедии «Миссис Даутфайр»
23.
Кристиан Бейл на съемках фильма «Темный рыцарь», 2008 год
24.
Съемки знаменитой сцены из фильма «Железный Человек», 2008 год
25.
В реальности Париж пополам не согнуть, так что создателям фильма «Начало» пришлось довольствоваться компьютерной графикой
26.
Съемка масштабной сцены фильма «1917»
27.
Ален Делон на съёмках фильма «Искатели приключений», 1967 год
29.
Лиза и Луиза Барнс готовятся подарить мировому кинематографу одну из самых жутких сцен в истории. Заведует всем, конечно же, Стэнли Кубрик, «Сияние»
30.
Эндрю Гарфилд и Эмма Стоун ждут команды «Мотор!» на съемочной площадке супергеройского фильма «Новый Человек-паук. Высокое напряжение»
31.
За кадром киноленты «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»
32.
Так снимали легендарную сцену из фильма «Назад в будущее III», когда Марти Макфлай должен был переместиться в 1885 год
33.
Дэниел Рэдклифф на съемках фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II»
34.
Эдди Редмэйн на съемках фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» стоит на специальном помосте, чтобы казаться выше в кадре
35.
Ребекка Фергюсон на мотоцикле, который закреплен на движущейся платформе, во время съемок боевика «Миссия невыполнима: Племя изгоев»
36.
Квентин Тарантино дает указания Марго Робби и Брэду Питту на съемочной площадке фильма «Однажды в... Голливуде»
37.
Лора Дерн, Сэм Нилл и Стивен Спилберг на съемочной площадке блокбастера «Парк юрского периода»
38.
Мартин Фримен машет рукой в конце своего последнего съемочного дня в роли Бильбо Бэггинса в фильме «Хоббит: Битва пяти воинств»
39.
Режиссер Питер Джексон с актерами на съемочной площадке кинотрилогии «Властелин колец»
40.
Вот так происходило управление полицейской машиной на съемках фильма «Терминатор: Генезис»
41.
Леонардо Ди Каприо, сверяется со сценарием. Кадр со съемок «Волк с Уолл-стрит»
42.
За кадром «Рэмбо: Первая кровь»
43.
Сигурни Уивер смотрит в камеру в перерыве между съемками фильма «Чужие» 1985 год
44.
Во время работы над «Малефисентой»
45.
Маленькая Линдси Лохан на съемках «Ловушки для родителей»
46.
Мэттью МакКонахи и режиссер Гай Ричи на съемках фильма «Джентльмены»
47.
Зои Салдана готовится к роли Гаморы во вселенной «Мстителей»
48.
Вот так выглядел на съемках «Звездных войн» Джа-Джа Бинкс
49.
Брэд Питт на съемках «Однажды в... Голливуде»
50.
Том Харди и его дублер Джейкоб Томури, «Безумный Макс»
51.
Океанские просторы для фильма «Аквамен»
52.
Королева Чужих, Сигурни Уивер
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