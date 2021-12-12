Мальчик , который гладит бездомных собачек

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В Тимашевске Краснодарского края местные жители заметили очень доброго мальчика, который гладит бездомных собачек, не боится и делает это с явной симпатией.
Уходит, но возвращается снова и обнимает.
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Авторский пост
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Что есть плюс никто не думает. У мальца более устойчивый иммунитет, чем у стерильных детей.
но пост милоты. мне понравился.
я пацаном тоже ходил всех собак кормить.
хлеб из дома брал и ...
Родители думали шо у меня огромный аппетит)))
Не считая лишая, блох и прочей заразы: