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Мальчик , который гладит бездомных собачек

Мальчик , который гладит бездомных собачек (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 декабря 2021 17:50
Метки: добрый   мальчик   собаки   
731
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В Тимашевске Краснодарского края местные жители заметили очень доброго мальчика, который гладит бездомных собачек, не боится и делает это с явной симпатией.
Уходит, но возвращается снова и обнимает.

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Метки: добрый   мальчик   собаки   
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18  комментариев
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404
bobobo 6 часов назад
Мальчик вырастет добрым, но блохастым.
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8k
Mauritanien 37 минут назад
Собаки это лучшее, что приручил человек. Они преданнее чем люди. Комментарии ужасают. Гуляю своего приемыша, добрейший, любящий всех людей, но дети боятся собак! Это не правильно. И половина комментаторов видимо собаку только на картинках видели.
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5k
Ыукп 2 часа назад
Вот пессимистов в каментах почитал: порвут, лишаи и проч.
Что есть плюс никто не думает. У мальца более устойчивый иммунитет, чем у стерильных детей.
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8k
Garpia121 3 часа назад
Нормальный ребенок, вырастет человеком.
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945
А я несу пакетик 3 часа назад
умный и добрый мальчик, правильно воспитанный(спасибо его родителям). Привыкли пинать ногами животных, учить своих детей этому, а потом фотки выставлять как кого погрызли! Котов тягать, усы палить, сигареты в зубы вставлять и фото делать.
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2k
Андрей Ы. 5 часов назад
Мальчик, по случаю, не корейской национальности?
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46k
Dj ZXC 5 часов назад
А потом вот так . Если повезет.
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47k
Albert GER 5 часов назад
собака в ошейнике. может это и его.
но пост милоты. мне понравился.

я пацаном тоже ходил всех собак кормить.
хлеб из дома брал и ...
Родители думали шо у меня огромный аппетит)))
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60k
Опиум для народа 6 часов назад
А с какого перепуга вы решили что он добрый? Один немецкий мальчик тоже очень любил собачек, вообще зверушек и даже отказывался от зверушкиного мяса. Кончилось всё как-то не очень...
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14k
Иван Фёдорович 6 часов назад
Закончится все это очень плохо(((
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15k
Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
Родителям нужно научить пацана, что это чревато.
Не считая лишая, блох и прочей заразы:

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3k
RALEXXX 6 часов назад
Бездомная собака почему-то в ошейнике.
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